Siêu cầu có trụ tháp cao 185 m do liên danh Vingroup triển khai, tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng có chuyển động mới

Theo Báo Hà Nội Mới, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm của Hà Nội đang bước vào giai đoạn tăng tốc triển khai. Tuy nhiên, công tác thu hồi đất và giải phóng mặt bằng tại nhiều địa phương vẫn gặp không ít khó khăn.

Riêng với dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên, diện tích cần thu hồi trên địa bàn phường Hồng Hà khoảng 293.000 m², liên quan 732 thửa đất và nhu cầu 235 lô tái định cư. Đến nay, địa phương đã phê duyệt 486 phương án bồi thường, thu hồi đất đối với 248 phương án và tiếp nhận bàn giao hơn 6.400 m².

Tuy nhiên, theo lãnh đạo phường, do đặc thù là khu vực đất bãi sông, nhiều diện tích người dân đã sử dụng lâu năm, chưa có hướng dẫn cụ thể về quản lý nên khó áp dụng chính sách khi thu hồi...

Phối cảnh cầu Tứ Liên.

Được biết, cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu được khởi công vào ngày 19/5/2025. Dự án có tổng chiều dài 5,15 km, điểm đầu dự án nối với đường Nghi Tàm (quận Tây Hồ cũ), điểm cuối nối với đường Trường Sa (huyện Đông Anh cũ).

Cầu chính Tứ Liên dây văng rộng 43 m (kết cấu dầm thép nhịp chính 500 m, trụ tháp cao 185 m). Đường dẫn đầu cầu phía Nghi Tàm rộng 48 m, phía Đông Anh rộng 60 m.

Dự án gồm 4 dự án thành phần với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng. Trong đó, 3 dự án thành phần giải phóng mặt bằng có tổng mức đầu tư trên 4.300 tỷ đồng, tổng diện tích thu hồi khoảng 62,5 ha, khoảng 700 trường hợp thu hồi đất.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư khoảng 15.500 tỷ đồng. Nhà thầu thi công là liên danh Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc), Tập đoàn Vingroup và một số đối tác khác.

Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Khi đi vào khai thác, cầu Tứ Liên sẽ tăng cường kết nối khu vực trung tâm TP Hà Nội với khu vực phía Bắc và Đông Bắc sông Hồng, đồng thời kết nối với Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô và Vùng Thủ đô.



