T&T của Bầu Hiển tiếp tục “đổ bộ” Quảng Trị: Làm sân bay, tham gia dự án LNG, nghiên cứu tổ hợp hàng không vũ trụ

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: T.Đ - Báo Quảng Trị).

Chiều 12/3, UBND tỉnh Quảng Trị đã có buổi làm việc với Công ty CP Tập đoàn T&T nhằm trao đổi về tiến độ các dự án đang triển khai cũng như các dự án mà doanh nghiệp đang nghiên cứu, khảo sát đầu tư trên địa bàn.

Hiện Tập đoàn T&T đang nghiên cứu và xúc tiến nhiều dự án quy mô lớn tại Quảng Trị, trải rộng trên các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, đô thị và dịch vụ. Trong số đó, dự án Cảng hàng không Quảng Trị đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công.

Bên cạnh đó, tập đoàn cũng đang nghiên cứu triển khai Tổ hợp công nghiệp hàng không vũ trụ – Trung tâm thương mại tự do – Đô thị khoa học đổi mới sáng tạo và đô thị sân bay Quảng Trị với quy mô khoảng 11.577 ha, dự kiến đặt tại khu vực các xã Gio Linh, Cửa Việt, Cồn Tiên và Bến Hải.

Trong lĩnh vực năng lượng, T&T đang tham gia triển khai dự án LNG Hải Lăng giai đoạn 1 với công suất khoảng 1.500 MW, tổng mức đầu tư hơn 59.400 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp cũng nghiên cứu một số dự án khác như LNG Quảng Trị, nhà máy điện sinh khối, các dự án điện gió và điện mặt trời.

Ngoài ra, tập đoàn còn quan tâm phát triển một số dự án đô thị và du lịch trên địa bàn tỉnh, gồm Khu đô thị phía Đông (phường Nam Đông Hà), Khu dịch vụ – du lịch Gio Hải và Khu đô thị phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng, sân golf Cam Lộ.

Ông Đỗ Quang Hiển phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: T.Đ - Báo Quảng Trị).

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn T&T đã nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án Cảng hàng không Quảng Trị. Đồng thời, doanh nghiệp kiến nghị tỉnh xem xét cập nhật một số dự án trọng điểm của tập đoàn vào Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị và các quy hoạch liên quan nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành và địa phương đã trao đổi, làm rõ một số khó khăn, vướng mắc; đồng thời xem xét các kiến nghị, đề xuất của nhà đầu tư liên quan đến các dự án đang triển khai cũng như các dự án đang nghiên cứu, khảo sát để tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn T&T, đặc biệt khẩn trương rà soát, tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không Quảng Trị, nhằm bảo đảm tiến độ của dự án trọng điểm này.

Đối với dự án Khu dịch vụ – du lịch Gio Hải, tỉnh yêu cầu sớm hoàn thành công tác tính tiền thuê đất để làm cơ sở cho chủ đầu tư thực hiện các thủ tục đất đai tiếp theo. Đồng thời, địa phương sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của Tập đoàn T&T trong việc nghiên cứu, đề xuất nhiều dự án quy mô lớn tại địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Theo tỉnh Quảng Trị, nếu được triển khai, các dự án này sẽ góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời khai thác hiệu quả các tiềm năng và lợi thế của địa phương trong thời gian tới.



