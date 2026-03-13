Chuyện lạ: Sổ đỏ đứng tên nhầm đất hàng xóm còn đất đang ở đứng tên người lạ, giờ chủ muốn sang tên phải làm sao?

Trên CTTĐT Chính phủ thông tin, bà Tỷ Quyên (Gia Lai) tiến hành làm lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để sang tên thì phát hiện sổ của bà đang đứng tên lại là thửa đất hàng xóm A đang sử dụng.

Còn lô đất bà Quyên đang sử dụng chia làm 2 thửa: 1 thửa là phần nhà thì đang đứng tên một người khác bà không biết, 1 thửa đang trồng trọt lại đứng tên của hàng xóm B.

Hiện bà Quyên muốn sang tên thửa đất đang là nhà ở đứng tên của người khác mà bà không biết.

Vì không phải tên của bà nên bên dịch vụ mà bà thuê báo không làm được, đồng thời đưa ra hướng giải quyết như sau: tìm người đang đứng tên thửa đất của bà, photo sổ đỏ và tiến hành làm thủ tục chuyển nhượng.

Quan điểm của bà Quyên là không đồng ý vì lỗi cấp sai sổ đỏ không phải là lỗi xuất phát từ bà, bà không thể biết được người đang đứng tên sổ đỏ là ai.

Bà Quyên hỏi, bây giờ bà cần làm giấy đề nghị gì, nộp lên đâu, các bước thế nào để giải quyết việc này, quá trình làm có cần chi phí gì không, thời gian xử lý là bao lâu?

Lô đất khoanh vàng là phần bà Quyên đang sử dụng, phần khoanh màu xanh bằng bút mực là lô đất bà đang đứng tên và là của hàng xóm

Về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến: Việc xác định nguồn gốc và quá trình sử dụng đất để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (bao gồm cấp mới, cấp lại và cấp đổi Giấy chứng nhân) thuộc thẩm quyền của địa phương.

Việc xem xét giải quyết đối với trường hợp cụ thể theo phản ánh của bà cần phải căn cứ vào hồ sơ quản lý về đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai của địa phương đã ban hành theo thẩm quyền được giao. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường không có cơ sở để trả lời cụ thể.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời nguyên tắc chung về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất trên Giấy chứng nhận cấp sai đối tượng người sử dụng đất như sau:

Điểm d khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai 2024 quy định:

"2. Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:

… d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm cấp giấy chứng nhận;".

Tại khoản 3 Điều 152 Luật Đất đai 2024 quy định:

"3. Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều này mà không thuộc khoản 4 Điều này được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Trường hợp Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai có bản án, quyết định có hiệu lực thi hành, trong đó có kết luận về việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp thì việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp được thực hiện theo bản án, quyết định đó;

b) Trường hợp cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, nếu kết luận đó là đúng thì quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; trường hợp xem xét, xác định Giấy chứng nhận đã cấp là đúng quy định của pháp luật thì phải thông báo lại cho cơ quan thanh tra;

c) Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại Điều 136 của Luật này phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì kiểm tra lại, thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định;

d) Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm kiểm tra, xem xét, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai;

đ) Cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại Điều 136 của Luật này".

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị bà căn cứ quy định nêu trên và liên hệ với cơ quan quản lý đất đai ở địa phương nơi có đất để được giải đáp và hướng dẫn giải quyết cụ thể theo quy định của pháp luật.



