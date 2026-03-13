Căn hộ Làng Đại học đón thêm cơ hội lớn để tăng giá trị

Phường Đông Hòa phát triển trung tâm tri thức, nghiên cứu, sáng tạo

Di dời các trường đào tạo Đại học, Cao đẳng, dạy nghề ra ngoài khu vực trung tâm được xem là một trong những giải pháp mang tính lâu dài mà TP.HCM sẽ thực hiện để giảm tải áp lực lên cơ sở hạ tầng.

Theo định hướng của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, các cơ sở mới sẽ được quy hoạch tại khu vực có giao thông phát triển thuận lợi, trong đó ưu tiên những nơi có các tuyến đường sắt đô thị và đồng bộ với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Như vậy, khu vực Khu đô thị Đại học Quốc Gia TP.HCM (Làng Đại học), nơi mà hiện đang được Tập đoàn Bcons triển khai dự án căn hộ ở, văn phòng làm việc Bcons Center City sẽ là nơi có thể đáp ứng các tiêu chí về cơ sở để cho thành phố tiến hành tiếp kế hoạch di dời các trường đại học.

Theo định hướng pháp triển của Phường Đông Hòa, khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An là những lợi thế vượt trội để địa phương xây dựng phường thành trung tâm tri thức, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo không chỉ của TP.HCM và của toàn vùng phía Nam.

Phường Đông Hòa hiện là cửa ngõ phía Đông của TP.HCM để kết nối với trung tâm hành chính của tỉnh Đồng Nai cũng như thông qua các trục đường huyết mạch kết nối với các tỉnh thành khác trong vùng kinh tế động lực phía Nam. Hệ thống giao thông của phường Đông Hoà thuận lợi di chuyển nhanh chóng với khu trung tâm Thành phố thông qua các trục đường lớn như: tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, Xa lộ Hà Nội, đường Đỗ Mười (quốc lộ 1A), Quốc lộ 1K; kết nối với các khu vực sản xuất chủ lực qua đường Vành đai 3, Mỹ Phước - Tân Vạn,... Ngoài ra, trên địa bàn còn có Bến xe Miền Đông mới, cảng Bình Dương.

Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM được xem là tổ hợp giáo dục lớn nhất phía Nam rộng 643 ha, đã tập trung các trường đại học thành viên. Hiện, Thành phố đang giải quyết các vấn đề nhằm hướng tới xây dựng nơi này trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo.

Nhìn ở tổng thể, khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM có nhiều lợi thế để trở thành hạt nhân của một đô thị đại học hiện đại, với quỹ đất đủ lớn và định hướng phát triển rõ ràng. Về kết nối nơi này với trung tâm, ngoài đường bộ còn có tuyến metro số 1 đã hoạt động, trong tương lai mở rộng đến Bình Dương và các tỉnh lân cận, đây chính là một điều kiện quan trọng, tạo tiền đề cho sinh viên và giảng viên tiếp cận giao thông công cộng khi học tập và làm việc tại đây.

Cũng theo định hướng Làng đại học hay đô thị đại học không chỉ là nơi đặt trường học, mà phải là một đô thị hoàn chỉnh, với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật - xã hội, dịch vụ, không gian sống, việc làm, vui chơi, sinh hoạt. Từ năm 2020, khu vực này đã nhận được sự quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp bất động sản. Qua đó, khu vực làng Đại học nhanh chóng thụ hưởng được hạ tầng tiện ích đảm bảo không gian sống tiện nghi.

Cụ thể là, trục đường Thống Nhất liền kề Làng Đại học giờ đây đã hình thành nên khu đô thị tiện ích đầy đủ với mọi dịch vụ và trung tâm thương mại quy mô lớn, không hề kém cạnh các khu vực khác trong trung tâm.

Không dừng lại với Bcons City, trung tâm thương mại Bcons City Mall, Tập đoàn Bcons tiếp tục bổ sung cho Làng Đại học thêm Bcons Center City với quy mô 3 hecta, trong đó có 1.914 căn hộ ở, 2 toà tháp đôi văn phòng hạng A và 7 tầng trung tâm thương mại rộng đến 80.000 m2 trong đó tích hợp hàng loạt tiện ích như rạp chiếu phim, khu nhà hàng, vui chơi giải trí…. Những cơ sở tiện ích này sẽ góp phần hỗ trợ cho nền tảng hạ tầng dân sinh, thúc đẩy đem đến luồng sinh khí an cư tại khu vực Làng Đại học tiện lợi lâu dài.

Với định hướng đẩy mạnh xây dựng làng Đại học của TP.HCM trong thời gian tới sẽ là yếu tố thúc đẩy gia tăng giá trị cho nhà ở khu vực này. Sống – làm việc – học tập – vui chơi giải trí ngay tại khu vực chính là mô hình khép kín mà Làng Đại học TP.HCM hoàn toàn đáp ứng tốt dựa trên sự cộng hưởng giữa chủ trương phát triển khu vực và doanh nghiệp bất động sản.