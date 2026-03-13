Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã rót bao nhiêu tiền đón đầu “mỏ vàng” mới ở Việt Nam?

Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011; tốc độ gia tăng người cao tuổi ngày một nhanh. Theo báo cáo của các cơ quan có liên quan, tính đến tháng 3/2025, cả nước đã có gần 17 triệu người cao tuổi.

Tại Hội nghị về tình hình phát triển kinh tế bạc trên thế giới và thích ứng chính sách, chiến lược của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, thực tế này đang mang đến cả thách thức lẫn cơ hội, tạo ra áp lực về an sinh xã hội nhưng đồng thời cũng là động lực để đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển bền vững của đất nước.

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng không chỉ xem người cao tuổi là đối tượng thụ hưởng phúc lợi mà còn là một bộ phận của nguồn nhân lực, đồng thời cũng đặt ra mục tiêu chỉ số phát triển con người HDI phấn đấu đạt khoảng 0,8; tuổi thọ trung bình đạt khoảng 75,5 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh tối thiểu là 68 năm, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới.

"Kinh tế bạc" - hay còn gọi là "kinh tế tóc bạc" - là khái niệm chỉ toàn bộ các hoạt động, sản phẩm, dịch vụ được thiết kế, vận hành nhằm đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi.

Đây là cơ sở chính trị về phát triển kinh tế bạc và Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đặt ra nhiệm vụ xây dựng đề án phát triển kinh tế bạc Việt Nam, nhằm nâng cao phúc lợi, chất lượng cuộc sống người cao tuổi, phát huy nguồn lực từ người cao tuổi đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội.

Theo Thủ tướng, yêu cầu hiện nay là phải thống nhất nhận thức rất quan trọng rằng người cao tuổi không phải là gánh nặng mà là nguồn lực quý báu để phát triển đất nước.

"Mỏ vàng" mới của ngành bất động sản Việt Nam

Già hóa dân số nhanh chóng đặt ra nhu cầu lớn về các sản phẩm nhà ở, chăm sóc và nghỉ dưỡng chuyên biệt, mở ra một khoảng trống hấp dẫn cho thị trường bất động sản.

Theo Savills, thị trường chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam được dự báo tăng từ 2,3 tỷ USD năm 2024 lên 3,6 tỷ USD vào năm 2032, tương đương tốc độ tăng trưởng bình quân (CAGR) 5,81%. Cùng với đó, các mô hình wellness retreat (nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe) và nhà ở tích hợp y tế ngày càng được quan tâm khi người Việt chú trọng hơn đến sức khỏe tinh thần và lối sống bền vững.

Việt Nam đang có cơ hội hiếm hoi để định hình một thị trường mới, nơi bất động sản không chỉ để ở, mà còn để "sống tốt hơn" khi về già. Nếu biết tận dụng thời điểm, "mỏ vàng" dưỡng lão hoàn toàn có thể trở thành một trong những trụ cột tăng trưởng mới của ngành bất động sản Việt Nam trong thập kỷ tới.

Tuy nhiên, hiện nay, loại hình "bất động sản dưỡng lão" vẫn khá xa lạ với thị trường Việt Nam. Theo thống kê của Viện đánh giá và nghiên cứu bất động sản Việt Nam (VARS IRE), cả nước chỉ có vài chục cơ sở tư nhân và các trung tâm công lập chăm sóc người già, phần lớn phục vụ ở mức cơ bản, không đáp ứng được tiêu chuẩn dịch vụ đa dạng từ chăm sóc y tế, dinh dưỡng đến sinh hoạt cộng đồng.

Với TP.HCM, đô thị lớn nhất cả nước, năm 2024 có 7 cơ sở trợ giúp và chăm sóc người cao tuổi công lập và 13 cơ sở ngoài công lập. Trong đó, có 6 cơ sở miễn phí do có đóng góp của các nhà hảo tâm, còn lại là thu phí. Số lượng doanh nghiệp tham gia phát triển bất động sản dưỡng lão rất ít, còn lại vẫn chọn cách "đứng ngoài quan sát".

Gần đây, một vài tập đoàn lớn quan tâm đến mô hình này như Vingroup hợp tác với Well Group (Nhật Bản) phát triển trung tâm dưỡng lão cao cấp tại Hà Nội hay Sun Group công bố dự án Sun Urban City ở Hà Nam tích hợp bệnh viện, khu dưỡng lão và không gian cộng đồng cho người già.

Tương tự, các nhà phát triển bất động sản khác như Trần Anh Group dành hơn 20 ha đất tại Long An để xây viện dưỡng lão cao cấp, Novaland ở Phan Thiết và VinaLiving tại Quy Nhơn cũng hé lộ kế hoạch phát triển cơ sở chăm sóc, nghỉ dưỡng cho người cao tuổi. Những dự án này chỉ chiếm số rất ít so với quy mô thị trường.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã sớm đón đầu "mở vàng" mới

Trước tiềm năng lớn của loại hình này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng và tập đoàn Vingroup đã tích hợp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu vào hệ sinh thái bất động sản và y tế cao cấp.

Giữa tháng 10, Tập đoàn Vingroup vừa công bố ra mắt Vin New Horizon – chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Đây là trụ cột chiến lược mới trong hệ sinh thái Vingroup, dành cho người cao tuổi.

Cần Giờ (TP.HCM) sẽ là khu đô thị đầu tiên có sự hiện diện của Vin New Horizon.

Vin New Horizon có 6 trụ cột là Sức khỏe – Tận hưởng – Hạnh phúc – Gắn kết – Trường thọ - An nhiên. Các trụ cột được tích hợp trong mỗi khu đô thị, quy mô từ 20-50 ha/khu, không chỉ đáp ứng nhu cầu đặc biệt quan trọng: an cư – nghỉ dưỡng - y tế - học tập và văn hóa giải trí mà còn truyền cảm hứng tích cực để người cao tuổi tận hưởng từng khoảng sống đáng giá nhất trong cuộc đời.

Theo đăng ký thành lập mới ngày 23/10 của Công ty cổ phần Vin New Horizon, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó tập đoàn Vingroup nắm giữ 65% vốn.

Bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng, sở hữu 32% vốn điều lệ và Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Hai người con dâu tỷ phú Phạm Nhật Vượng bao gồm Á Hậu Nguyễn Phương Nhi, bà Bùi Lan Anh và con gái ông Phạm Nhật Vượng - Phạm Nhật Minh Anh, mỗi người nắm giữ 1% vốn điều lệ.

Theo thông tin từ Vingroup, dự kiến Vin New Horizon sẽ được triển khai tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong đó, Cần Giờ (TP.HCM) sẽ là khu đô thị đầu tiên có sự hiện diện của Vin New Horizon, tạo nên cộng đồng hưu trí đặc biệt cao cấp. Đây là nơi duy nhất – người cao tuổi được tận hưởng chất lượng sống Xanh – Sinh thái – Thông minh bậc nhất hành tinh: không ô nhiễm, không khói bụi, hệ sinh quyển rừng UNESCO 75.000 ha cùng biển Thái Bình Dương bao bọc xung quanh - khởi đầu cho hành trình tái tạo đặc biệt.







