Đề xuất xây dựng một cơ sở dữ liệu chung về đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội trên VNeID

Chia sẻ tại hội thảo "Nhà ở xã hội: Bứt tốc nguồn cung, đảm bảo công bằng thụ hưởng", do Bộ xây dựng và Báo Tiền Phong tổ chức sáng 12/3, ông Lê Quang Huy - Phó Tổng Giám đốc CTCP BIC Việt Nam chia sẻ: "Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi có niềm tin rất lớn. Chính sách bây giờ đã cởi mở hơn rất nhiều. Tinh thần chung là vướng ở đâu thì sửa ở đó. Điều này thể hiện rất rõ qua các nghị định, nghị quyết, thông tư được ban hành thời gian qua".

Ông Lê Quang Huy - Phó Tổng Giám đốc CTCP BIC Việt Nam.

Tuy nhiên, ông Huy xin bổ sung một số vấn đề từ thực tế triển khai làm nhà ở xã hội. Thứ nhất là câu chuyện xét duyệt hồ sơ đối tượng mua nhà ở xã hội. Hiện nay, doanh nghiệp là đơn vị trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, ký hợp đồng, thu tiền và bàn giao nhà. Tuy nhiên, sau đó cơ quan nhà nước mới tiến hành hậu kiểm. Nếu phát hiện đối tượng không đủ điều kiện, thì việc thu hồi căn hộ rất phức tạp.

Khi đó, doanh nghiệp phải chấm dứt hợp đồng, thu hồi nhà, xử lý các vấn đề tài chính và làm lại toàn bộ quy trình bán hàng. Đây là rủi ro rất lớn đối với doanh nghiệp, trong khi lỗi có thể không xuất phát từ phía chúng tôi.

Ông Huy đề xuất công tác xét duyệt đối tượng nên do cơ quan nhà nước thực hiện ngay từ đầu. Có thể xây dựng một cơ sở dữ liệu chung về đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội trên VNeID. Khi người dân đăng ký, doanh nghiệp chỉ cần tra cứu và ký hợp đồng theo danh sách đã được xác nhận.

Thứ hai là vấn đề quy hoạch và chỉ tiêu kỹ thuật. Có những dự án nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy hoạch phân khu, nhưng khi triển khai quy hoạch chi tiết lại phát sinh vướng mắc, dẫn đến chậm phê duyệt và ảnh hưởng tiến độ. Ông Huy mong muốn quy trình phê duyệt được thống nhất và đồng bộ hơn để bảo đảm tiến độ dự án.

Thứ ba là câu chuyện chất lượng nhà ở xã hội. BIC luôn xác định rằng nhà ở xã hội không có nghĩa là chất lượng thấp. Từ những năm 2014-2015, BIC Việt Nam đã phát triển các dự án có trung tâm thương mại, tiện ích nội khu, không gian sinh hoạt cộng đồng. Gần đây, dự án của chúng tôi cũng chú trọng nâng cao giá trị thụ hưởng cho người dân.

"Quan điểm của chúng tôi là phải tiệm cận chất lượng nhà thương mại ở mức hợp lý, để người dân có môi trường sống tốt. Tuy nhiên, hiện nay có một số quy định khiến việc nâng cao chất lượng gặp khó khăn. Ví dụ, nếu chủ đầu tư tách 20% quỹ đất để xây dựng công trình thương mại hoặc nhà ở thương mại theo quy định, thì phần diện tích thương mại dịch vụ trong khối đế tòa nhà nhà ở xã hội lại không được bố trí.

Điều này dẫn đến các tòa nhà thuần túy để ở, thiếu không gian thương mại dịch vụ ở khối đế. Từ tầng 2 trở lên là căn hộ, tầng 1 chủ yếu để xe hoặc bố trí kỹ thuật. Như vậy sẽ hạn chế giá trị thụ hưởng của cư dân. Chúng tôi đề xuất cho phép linh hoạt bố trí diện tích thương mại dịch vụ trong khối đế của dự án nhà ở xã hội, kể cả khi đã tách 20% quỹ đất riêng. Phần nghĩa vụ tài chính liên quan đến diện tích thương mại đó, doanh nghiệp sẵn sàng tính toán và thực hiện đầy đủ với Nhà nước", ông Huy chia sẻ.







