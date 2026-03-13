Việt Nam sắp có đường cao tốc xuyên vùng Tây Bắc kết nối đến Trung Quốc với tổng vốn hơn 23.000 tỷ đồng

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản về dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang, giai đoạn 1.

Văn bản nêu, xét đề nghị của Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang, giai đoạn 1, UBND tỉnh Điện Biên được giao làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án theo hình thức đầu tư công, thay thế nhiệm vụ cơ quan có thẩm quyền đã được giao trước đó.

Về nguồn vốn của dự án, giao Bộ Tài chính, tỉnh Điện Biên thực hiện theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ: "Kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư sử dụng ngân sách của Điện Biên; ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí xây lắp".

UBND tỉnh Điện Biên rà soát kỹ lưỡng, xây dựng và tổ chức thực hiện dự án; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, cơ quan thanh tra, kiểm toán, cơ quan có liên quan khác về tính chính xác của thông tin số liệu của dự án; hoàn thiện thủ tục đầu tư, chủ động bố trí vốn để thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư và triển khai dự án bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, không để lãng phí, thất thoát, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Trên cơ sở đó, giao Bộ Tài chính rà soát tổng mức ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí xây lắp, đề xuất nguồn vốn phù hợp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 đúng quy định của pháp luật về đầu tư công.

Dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang nằm trong tổng thể tuyến đường bộ cao tốc hướng nối từ thủ đô Hà Nội lên khu vực Tây Bắc.

Đoạn Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang có chiều dài 155km đang lập chủ trương đầu tư, trong đó địa phận tỉnh Điện Biên có tổng chiều dài 75,3km. Trong giai đoạn 1, đầu tư tuyến phố Mường Thanh với tổng chiều dài 48,3km, tổng mức đầu tư 23.252 tỷ đồng; giai đoạn 2, đến cửa khẩu Tây Trang với tổng chiều dài 27km với tổng mức đầu tư 8.717 tỷ đồng.

Theo thiết kế, đường cao tốc dự kiến nền rộng 22m, bố trí đủ 4 làn xe chạy, dải phân cách, dải an toàn, dải dừng xe khẩn cấp liên tục; vận tốc đạt 80km/h. Phạm vi của Dự án (giai đoạn 1) từ vị trí ranh giới địa phận tỉnh Điện Biên đi qua 5 xã, phường gồm: Mường Lạn, Mường Ảng, Mường Phăng, phường Điện Biên Phủ và phường Mường Thanh. Tổng diện tích chiếm dụng dự án 766,29ha, trong đó: Diện tích giải phóng mặt bằng 576,2 ha; diện tích bãi đỗ thải 190ha và số hộ dân di dời khoảng 276 hộ.



