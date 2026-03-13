Cận cảnh khu vực xây dựng sân golf hơn 1,5 tỷ đô tại Hưng Yên

Tổng số hộ dân có đất bị thu hồi tại xã Châu Ninh vào khoảng 2.050 hộ, tương ứng với 3.288 thửa đất. Đến nay, địa phương đã lập và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 216,8ha. Trong diện tích này có khoảng 50,1ha trồng hoa lily và 111,3ha trồng nhãn giống.