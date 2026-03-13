Cận cảnh khu vực xây dựng sân golf hơn 1,5 tỷ đô tại Hưng Yên
Dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu giai đoạn 1 có diện tích cần thu hồi là 562,49 ha. Đến nay, các địa phương đã ban hành thông báo thu hồi đất 508,38 ha. Dự kiến giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 trước 30/4.
Dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu (Hưng Yên) có tổng diện tích quy hoạch hơn 888 ha, thuộc địa bàn 3 xã Châu Ninh, Khoái Châu và Chí Minh. Tổng mức đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD.
Ghi nhận hiện trạng tại khu vực quy hoạch sân golf, gần như toàn bộ đều là đất nông nghiệp, hiện đang trồng hoa màu.
Các khu vực dân cư hiện hữu không nằm trong khu vực quy hoạch.
Phối cảnh quy hoạch Dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu. Ảnh: CĐT
Ngày 12/3, nhiều người dân có mặt tại xã Châu Ninh để nhận tiền đền bù GPMB giai đoạn 1 của dự án, đa số đều ủng hộ dự án, đồng thời đề xuất mức đền bù cao hơn đối với các diện tích hoa màu.
Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, đại diện UBND xã Châu Ninh cho biết, dự án có tổng diện tích thực hiện tại địa bàn xã Tân Châu cũ khoảng 223,61ha. Trong đó có 191,16ha đất của hộ gia đình, cá nhân; 18,25ha đất công ích và 14,2ha đất phi nông nghiệp khác.
Tổng số hộ dân có đất bị thu hồi tại xã Châu Ninh vào khoảng 2.050 hộ, tương ứng với 3.288 thửa đất. Đến nay, địa phương đã lập và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 216,8ha. Trong diện tích này có khoảng 50,1ha trồng hoa lily và 111,3ha trồng nhãn giống.
Liên quan đến công tác di dời mồ mả, lực lượng chức năng xã Châu Ninh đã kiểm đếm 2.492 ngôi mộ, trong đó đã di dời 2.409 ngôi, đạt khoảng 96,7%. "Cơ bản mồ mả đã được di dời trước 23 Tháng Chạp", đại diện xã Châu Ninh chia sẻ.
UBND xã Châu Ninh cho biết, xã sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận phương án bồi thường, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án.
Đáng chú ý, dự án Dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu nằm ngay sát con đường di sản Hưng Yên. Dự án kéo dài dọc đê sông Hồng, dài gần 56km với tổng vốn đầu tư 9.300 tỷ đồng.
Hiện con đường di sản đang thành hình. Dự án này được kỳ vọng sẽ thay đổi bộ mặt hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và du lịch của tỉnh Hưng Yên.
Dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu được triển khai thông qua hợp tác với Tập đoàn Trump (The Trump Organization), tên thương mại Trump International Hưng Yên. Tổng diện tích quy hoạch dự án hơn 888 ha, thuộc địa bàn 3 xã Châu Ninh, Khoái Châu và Chí Minh. Tổng mức đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD.
