Chính thức ra mắt tòa căn hộ biển đẹp nhất Meypearl Harmony Phú Quốc

Tiếp nối thành công của các tòa tháp trước đó, MEYGROUP tiếp tục giới thiệu The Ocean Cruise – tòa căn hộ đẹp nhất và sở hữu vị trí đắc địa nhất tại Meypearl Harmony Phú Quốc.

Biểu tượng mới trên cung đường ven biển Bãi Trường

Nằm trực diện và cách bờ biển Bãi Trường chỉ 150m, The Ocean Cruise sở hữu lợi thế hiếm có khi 100% căn hộ đều có tầm nhìn panorama hướng biển, mang đại dương trở thành một phần của không gian sống thường nhật. Không chỉ kiến tạo trải nghiệm sống chuẩn nghỉ dưỡng, The Ocean Cruise còn được định vị như biểu tượng mới tại Nam đảo – nơi vị trí, kiến trúc và các giá trị bền vững cùng hội tụ.

Nhờ vị trí đặc biệt này, cư dân tại The Ocean Cruise chỉ mất vài phút để tới với bãi biển xinh đẹp và tận hưởng trọn vẹn bầu không khí trong lành của đảo Ngọc. Bên cạnh đó, The Ocean Cruise còn được đánh giá là tòa tháp có thiết kế kiến trúc độc đáo bậc nhất tại Meypearl Harmony.

Lấy cảm hứng từ những con sóng của đại dương, công trình được thiết kế theo cấu trúc giật cấp tinh tế. Những tầng kiến trúc xếp lớp mềm mại vừa tạo nên điểm nhấn nổi bật, vừa giúp tối ưu khả năng đón gió biển và ánh sáng tự nhiên. Ban công rộng mở cùng hệ cửa kính lớn giúp mỗi căn hộ trở thành một "resort thu nhỏ" giữa không gian biển trời. Tại đây, thiên nhiên hiện diện trong từng khoảnh khắc sống, từ làn gió mát lành, ánh nắng dịu nhẹ đến thanh âm rộn ràng của sóng biển.

Đối với những người yêu biển, đó là nơi an cư lý tưởng khi mỗi ngày đều được bắt đầu bằng ánh bình minh rực rỡ và kết thúc bằng hoàng hôn lãng mạn. Với những gia chủ tìm kiếm không gian nghỉ dưỡng, căn hộ tại The Ocean Cruise mang lại trải nghiệm thư thái và riêng tư, giúp cân bằng và tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Sự xuất hiện của The Ocean Cruise tại vị trí trung tâm Meypearl Harmony Phú Quốc đồng thời góp phần hoàn thiện tổng thể kiến trúc và nâng tầm diện mạo của toàn khu, tạo nên điểm nhấn mang tính biểu tượng tại nơi đây. Đồng thời, trong bối cảnh quỹ đất sở hữu lâu dài trên đảo ngày càng khan hiếm, những sản phẩm sở hữu vị trí đắc địa như vậy được xem là dòng tài sản có khả năng sinh lời lâu dài.

Bất động sản đa giá trị - Kiến tạo sự khác biệt

Một trong những điểm cộng vượt trội của tòa tháp là thiết kế với 100% căn hộ sở hữu tầm nhìn panorama hướng biển. Thay vì giới hạn ở một số căn hộ nhất định, tại The Ocean Cruise mọi cư dân đều được tận hưởng đặc quyền kết nối trực tiếp với đại dương.

Đón trọn bình minh và hoàng hôn mỗi ngày từ ban công căn hộ The Ocean Cruise

The Ocean Cruise được phát triển theo định hướng căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp, nơi cư dân có thể tận hưởng trải nghiệm an cư kết hợp nghỉ dưỡng mỗi ngày. Chuỗi tiện ích nội khu đa dạng kết hợp cùng hệ sinh thái hơn 78 tiện ích của đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc mang đến một phong cách sống trọn vẹn, từ giáo dục, thương mại, giải trí đến chăm sóc sức khỏe và thư giãn.

Bên cạnh đó, tòa căn hộ còn có điểm cộng vượt trội khi có pháp lý đảm bảo, sở hữu lâu dài. Các chuyên gia nhận định những sản phẩm như vậy tại đảo Ngọc sẽ ngày càng khan hiếm trong tương lai. Vì vậy, sở hữu một căn hộ tại The Ocean Cruise đồng nghĩa với việc nắm giữ một tài sản có giá trị bền vững.

Không gian sống tinh hoa giao hòa với thiên nhiên

Không chỉ là nơi an cư và nghỉ dưỡng, The Ocean Cruise còn mở ra tiềm năng khai thác đầu tư hấp dẫn trong bối cảnh du lịch Phú Quốc đang phục hồi mạnh mẽ. Lượng du khách đến đảo Ngọc liên tục tăng bùng nổ trở lại, đặc biệt là dòng khách quốc tế. Vào giai cao điểm du lịch, các khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại Phú Quốc thường xuyên rơi vào tình trạng kín phòng.

Đồng thời, với khí hậu ôn hòa quanh năm, dòng sản phẩm lưu trú tại Phú Quốc có lợi thế lớn khi có thể khai thác ổn định suốt bốn mùa. Đây cũng là yếu tố giúp các căn hộ biển có khả năng vận hành và tạo dòng tiền bền vững thay vì chỉ tập trung vào một vài tháng cao điểm.

Bên cạnh đó, khi xu hướng "bỏ phố về biển" và làn sóng làm việc từ xa (remote working) đang ngày một phổ biến thì ngày càng có nhiều người trẻ lựa chọn mua hoặc thuê dài hạn căn hộ tại Phú Quốc để vừa làm việc, vừa tận hưởng môi trường sống gần gũi thiên nhiên. Điều này tạo nên nhu cầu gia tăng đối với các sản phẩm căn hộ có vị trí thuận lợi, tiện ích đầy đủ và không gian sống chất lượng.

Trong bối cảnh đó, The Ocean Cruise được xem là dòng bất động sản đa giá trị khi hội tụ cùng lúc ba yếu tố: an cư – nghỉ dưỡng – khai thác đầu tư dòng tiền, cùng tính thanh khoản cao và tiềm năng tăng giá cao. Với liên kết vùng thuận tiện, cùng lượng du khách và cư dân đổ về ngày càng đông, tòa căn hộ có tiềm năng khai thác lưu trú lớn ngay từ hiện tại, đồng thời còn hưởng lợi mạnh mẽ trong tương lai từ cú hích hậu APEC 2027.

Có thể thấy, những công trình mang tính biểu tượng như The Ocean Cruise không chỉ góp phần thay đổi diện mạo đô thị biển, mà còn mở ra chương mới cho phong cách sống tại đảo Ngọc. Không đơn thuần là căn hộ biển, mỗi không gian tại đây còn là bảo chứng cho khoản đầu tư xứng đáng, nơi giá trị sống và giá trị tài sản cùng song hành và gia tăng theo thời gian.