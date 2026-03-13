Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiếp cận dự án nhà ở xã hội ở Đà Nẵng chỉ bằng một cú nhấp chuột

13-03-2026 - 12:02 PM | Bất động sản

Sở Xây dựng Đà Nẵng ra mắt chuyên mục “Hướng dẫn thuê, mua nhà ở xã hội” nhằm công khai quy trình, thông tin dự án để người dân dễ tiếp cận chính sách.

Ngày 13-3, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết đã chính thức đưa vào hoạt động chuyên mục "Hướng dẫn thuê, mua nhà ở xã hội" trên Trang thông tin điện tử của sở tại địa chỉ: https://sxd.danang.gov.vn/web/guest/huong-dan-NOXH.

Tiếp cận nhà ở xã hội Đà Nẵng dễ dàng chỉ với 1 cú nhấp chuột - Ảnh 1.

Chuyên trang hướng dẫn thuê, mua nhà ở xã hội là cách làm cụ thể của Sở Xây dựng Đà Nẵng trong việc minh bạch, đơn giản hóa thủ tục, hỗ trợ người dân

Chuyên mục được xây dựng nhằm giúp cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu thuê hoặc mua nhà ở xã hội trên địa bàn TP Đà Nẵng dễ dàng tiếp cận các quy định pháp luật và chính sách của thành phố.

Tại đây, Sở Xây dựng đăng tải các nội dung liên quan đến chính sách nhà ở xã hội như: đối tượng được hưởng chính sách; điều kiện đăng ký thuê, mua nhà ở xã hội; thông tin các dự án đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký; thành phần hồ sơ và quy trình thực hiện; cùng các lưu ý quan trọng trong quá trình nộp và xét duyệt hồ sơ.

Toàn bộ thông tin tại chuyên mục được rà soát, cập nhật theo quy định hiện hành, bảo đảm rõ ràng, chính xác và thuận tiện tra cứu, qua đó giúp người dân dễ tiếp cận chính sách an sinh về nhà ở cũng như chuẩn bị hồ sơ khi có nhu cầu.

Tiếp cận nhà ở xã hội Đà Nẵng dễ dàng chỉ với 1 cú nhấp chuột - Ảnh 2.

Nhu cầu về nhà ở xã hội tại Đà Nẵng là rất lớn

Vướng thủ tục nhà ở xã hội, gửi câu hỏi trực tiếp

Đáng chú ý, trong quá trình tra cứu thông tin, người dân nếu gặp vướng mắc có thể gửi câu hỏi trực tiếp thông qua hệ thống tiếp nhận phản hồi tại chuyên mục.

Sở Xây dựng sẽ tiếp nhận, xem xét và trả lời trong ngày (trừ ngày nghỉ) để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho công dân.

Việc ra mắt chuyên mục này, với giao diện được tối ưu cho thiết bị di động, là một giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Qua đó, giúp người dân tránh tình trạng thiếu thông tin, bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo, thu tiền trái quy định nhằm trục lợi – vấn đề từng được báo chí phản ánh thời gian qua. Đồng thời, việc công khai quy trình, thành phần hồ sơ cũng góp phần hạn chế các vướng mắc thủ tục hoặc tình trạng gây khó khăn cho người dân trong quá trình nộp hồ sơ tại các dự án.

Theo Hải Định

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Video 'Tòa nhà cao nhất thế giới bốc cháy dữ dội vì trúng 1.800 tên lửa Iran' gây xôn xao: Sự thật đã rõ

Video 'Tòa nhà cao nhất thế giới bốc cháy dữ dội vì trúng 1.800 tên lửa Iran' gây xôn xao: Sự thật đã rõ Nổi bật

Sun Group đề xuất làm tuyến cao tốc hơn 25.000 tỷ, kết nối tới nơi từng "sôi sục" vì sốt đất và được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên

Sun Group đề xuất làm tuyến cao tốc hơn 25.000 tỷ, kết nối tới nơi từng "sôi sục" vì sốt đất và được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên Nổi bật

Lãi suất cho vay mua nhà đầu tháng 3 biến động thế nào?

Lãi suất cho vay mua nhà đầu tháng 3 biến động thế nào?

11:59 , 13/03/2026
Cơ cấu cổ đông của Alphanam E&C thế nào?

Cơ cấu cổ đông của Alphanam E&C thế nào?

11:24 , 13/03/2026
Dự án kênh dài nhất TPHCM chậm tiến độ vì thiếu chỗ… đổ đất

Dự án kênh dài nhất TPHCM chậm tiến độ vì thiếu chỗ… đổ đất

10:34 , 13/03/2026
Nhạc sĩ Minh Khang: Từ "không có xu nào" đến cưới vợ siêu mẫu, sở hữu biệt thự 2 mặt tiền ở TP.HCM

Nhạc sĩ Minh Khang: Từ "không có xu nào" đến cưới vợ siêu mẫu, sở hữu biệt thự 2 mặt tiền ở TP.HCM

10:33 , 13/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên