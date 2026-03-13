Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dự án kênh dài nhất TPHCM chậm tiến độ vì thiếu chỗ… đổ đất

13-03-2026 - 10:34 AM | Bất động sản

Hàng loạt nguyên nhân khiến dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát chậm tiến độ, trong đó nhà thầu yếu kém, thiếu vật liệu, bãi đổ đất...

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 12-3, ông Võ Viết Cường, Phó trưởng Ban dự án 4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, thông tin về tiến độ dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát – Rạch Nước Lên.

- Ảnh 1.

Ông Võ Viết Cường, Phó trưởng Ban dự án 4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM.

Ông Cường nêu 5 nguyên nhân khiến dự án cải tạo kênh dài nhất TPHCM chậm tiến độ.

Thứ nhất, vướng mặt bằng. Hiện còn 10 trường hợp chưa bàn giao, nằm rải rác tại 4 gói thầu.

Chủ đầu tư làm việc theo tinh thần "chỗ nào có mặt bằng sẽ làm." Tuy nhiên, đường giao thông cần làm liền mạch, khi gặp điểm vướng thì máy móc phải đi vòng, gây khó khăn và làm giảm hiệu quả thi công.

Thứ hai, biến động lớn về vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát trong năm 2025.

"Nhà thầu phản án dù có tiền nhưng không mua được vật liệu. Đến cuối năm 2025 và đầu năm 2026, nhờ sự hỗ trợ của lãnh đạo TPHCM và Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, vấn đề này mới được giải quyết căn cơ, việc cung cấp vật liệu mới được tháo gỡ" – ông Cường nói.

Thứ ba, khó khăn về bãi đổ đất dư. Dự án phát sinh hơn 3 triệu m3 đất từ đào đường và nạo vét kênh nhưng chưa có bãi đổ.

Thứ tư, năm 2025 do mưa nhiều cũng khiến tiến độ chậm, đòi hỏi việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Thứ năm, một số nhà thầu chưa chủ động trong thi công.

Theo đại diện chủ đầu tư, trong một gói thầu liên danh từ 5 - 7 nhà thầu, có đơn vị làm tốt nhưng cũng có nhà thầu năng lực yếu, làm chậm và ảnh hưởng tiến độ chung.

Để khắc phục khó khăn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đang tập trung nhiều giải pháp.

Trước hết, phối hợp chính quyền địa phương xử lý dứt điểm 10 trường hợp vướng mặt bằng.

Bên cạnh đó, ban cũng kiến nghị lãnh đạo TPHCM tiếp tục hỗ trợ nguồn vật liệu thi công, đồng thời sớm chấp thuận bãi đổ đất dư cho dự án.

- Ảnh 2.

Khu vực thi công dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa ẢNH: NGỌC QUÝ.

Ngoài ra, chủ đầu tư sẽ kiên quyết xử lý các nhà thầu yếu kém, thậm chí chuyển khối lượng công việc cho nhà thầu có năng lực tốt hơn để đẩy nhanh tiến độ chung của dự án.

"Chúng tôi cam kết với thành phố và người dân đến cuối năm 2026 dự án sẽ đưa vào vận hành, đảm bảo môi trường cho người dân thành phố" ông Cường thông tin.

Dự án cải tạo kênh Tham được UBND TPHCM phê duyệt đầu tư giai đoạn 2022 - 2026, mức đầu tư 9.030 tỉ đồng. Công trình chia thành 10 gói thầu, dài hơn 32 km, đi qua 17 phường, xã.

Đến nay, hạng mục kè hai bờ kênh đạt khoảng 98%; còn phần đường giao thông mới đạt khoảng 55%… chậm so với kế hoạch.


Theo Quốc Anh

Người lao động

