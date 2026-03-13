Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku hơn 43.000 tỷ hiện ra sao?

13-03-2026 - 10:27 AM | Bất động sản

Tiếng máy đào, xe ủi vang dội trên công trường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku khi hàng trăm công nhân cùng máy móc đang tất bật, hối hả thi công. Những lớp đất nền đang dần được san gạt, đắp cao, từng bước định hình tuyến giao thông trọng điểm kết nối phía Đông và phía Tây tỉnh Gia Lai.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku hơn 43.000 tỷ hiện ra sao? - Ảnh 2.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku﻿ có tổng chiều dài khoảng 125 km, đi qua 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai. Dự án với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h và tổng mức đầu tư hơn 43.000 tỷ đồng.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku hơn 43.000 tỷ hiện ra sao? - Ảnh 3.

Toàn tuyến được chia thành 3 dự án, gồm: Dự án thành phần 1 từ Km0+00 - Km22+00; dự án thành phần 2 từ Km22+00 - Km90+00 và dự án thành phần 3 từ Km90+00 - Km125+00.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku hơn 43.000 tỷ hiện ra sao? - Ảnh 4.

Đến nay, dự án thành phần 1 và 3 đã hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng và được khởi công xây dựng. Riêng dự án thành phần 2, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để chốt mốc﻿ khởi công trong tháng 3 này.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku hơn 43.000 tỷ hiện ra sao? - Ảnh 5.

Trên công trường thi công điểm đầu cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (thuộc dự án thành phần 1, ở phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai) đang được giải phóng mặt bằng.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku hơn 43.000 tỷ hiện ra sao? - Ảnh 6.

Với phương châm "giải phóng mặt bằng đến đâu, thi công đến đó", hàng trăm nhân lực, trang thiết bị, máy móc hoạt hết công suất, khẩn trương bóc, đắp những lớp đất đỏ.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku hơn 43.000 tỷ hiện ra sao? - Ảnh 7.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku hơn 43.000 tỷ hiện ra sao? - Ảnh 8.

Không khí thi công hối hả trên công trường.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku hơn 43.000 tỷ hiện ra sao? - Ảnh 9.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng chỉ đạo các nhà thầu thi công tăng cường nhân lực, thiết bị, máy móc để đẩy nhanh tiến độ﻿.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku hơn 43.000 tỷ hiện ra sao? - Ảnh 10.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku hơn 43.000 tỷ hiện ra sao? - Ảnh 11.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku khi hoàn thiện sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 đô thị Quy Nhơn và Pleiku còn khoảng 1 tiếng rưỡi.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku hơn 43.000 tỷ hiện ra sao? - Ảnh 12.

Máy móc, thiết bị đang tập trung thi công trên công trường tại dự án thành phần 1, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Theo Trương Định

Tiền Phong

