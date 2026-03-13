Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku hơn 43.000 tỷ hiện ra sao?

Đến nay, dự án thành phần 1 và 3 đã hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng và được khởi công xây dựng. Riêng dự án thành phần 2, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để chốt mốc﻿ khởi công trong tháng 3 này.