Cơ cấu cổ đông của Alphanam E&C thế nào?

Công ty CP Alphanam E&C (MCK: AME) vừa có văn bản gửi UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ của công ty quý I/2026.

Theo văn bản này, tính đến ngày chốt danh sách sở hữu (27/2/2026), Công ty CP Đầu tư Alphanam đang là công ty mẹ sở hữu gần 54,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 83,01% vốn tại Alphanam E&C.

Ngoài ra, Alphanam E&C còn có một cổ đông lớn khác là Công ty CP Alphanam (6,12%). Cả 2 doanh nghiệp này đều nằm trong "hệ sinh thái" Alphanam và do ông Nguyễn Minh Nhật là người đại diện.

Nguồn: Alphanam E&C

Theo Báo cáo quản trị năm 2025 của Alphanam E&C, ông Nguyễn Minh Nhật hiện đang là thành viên HĐQT công ty và nắm giữ hơn 2,8 triệu cổ phiếu AME (tương ứng 4,32%).

Ông Nguyễn Minh Nhật cũng đang giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các doanh nghiệp trong nhóm Alphanam như: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, cổ đông Công ty CP Alphanam; Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Alphanam; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, cổ đông Công ty CP Đầu tư Công viên Văn hóa Mường Hoa; cổ đông Công ty CP Đầu tư Công viên Văn hóa Thể thao, du lịch và đô thị Hồ Thác Bà; thành viên HĐQT Công ty CP Địa ốc Alphanam; thành viên HĐQT Công ty CP Đô thị Hanel-Alphanam; cổ đông, Chủ tịch HĐQT 3 doanh nghiệp: Công ty CP Suối Ngọc Mường Hoa Sa Pa; Công ty CP Heritage Mường Hoa Sa Pa; Công ty CP Onsen Mường Hoa Sa Pa. Ông Minh Nhật được biết đến là con trai doanh nhân Nguyễn Tuấn Hải.

Quay trở lại với Alphanam E&C, doanh nghiệp này tiền thân là Công ty TNHH Alphanam, được thành lập năm 1995. Công ty chính thức chuyển đổi hình thức từ Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần; đổi tên công ty thành Công ty CP Alphanam Cơ điện năm 2006 và tiếp tục đổi tên thành Công ty CP Alphanam E&C như hiện tại vào năm 2013.

Hiện, bà Trương Thị Thu Hiền đang là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của AME. Bà Thu Hiền cũng đang đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại một số doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Alphanam như: Công ty CP Foodinco Miền Trung; Tổng Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Foodinco; Công ty CP Đầu tư Alphanam;...

Trong một diễn biến liên quan, ngày 5/3/2026, HĐQT Alphanam E&C đã ban hành Nghị quyết số 466/2026/NQ/E&C-HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội là 26/3/2026; thời gian tổ chức họp dự kiến vào 24/4/2026. Địa điểm thực hiện (dự kiến) tại Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

Đại hội sẽ Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2026 theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu có 1 quyền biểu quyết.

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 của Alphanam E&C, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ở mức gần 1.183 tỷ đồng, giảm 162 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, nhờ tiết giảm giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp trong kỳ đạt gần 66 tỷ đồng, tăng 17 tỷ đồng so với quý IV/2024. Chi phí tài chính hơn 37 tỷ đồng, hầu hết là chi phí lãi vay; chi phí quản lý doanh nghiệp gần 18,5 tỷ đồng.

Khấu trừ toàn bộ các khoản thuế, phí, AME báo lãi ròng quý IV/2025 gần 9 tỷ đồng; giảm hơn 38% so với cùng kỳ năm trước.

Phía AME cho biết, lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do doanh thu trong quý giảm mạnh đồng thời thu nhập khác cũng giảm đáng kể là nguyên nhân chính dẫn đến kết quả chênh lệch so với cùng kỳ năm trước như trên

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần của doanh nghiệp ở mức hơn 4.994 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế gần 41 tỷ đồng; gần gấp đôi so với khoản lãi hơn 22,7 tỷ đồng năm trước.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng cộng nguồn vốn đạt gần 3.902 tỷ đồng, tăng tới 727 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm; hầu hết là tài sản ngắn hạn (3.716 tỷ đồng).

BCTC hợp nhất quý IV/2025 của AME thể hiện, doanh nghiệp ghi nhận khoản Phải thu ngắn hạn của khách hàng hơn 1.656 tỷ đồng; trong khi trả trước cho người bán ngắn hạn hơn 882 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng nhẹ lên hơn 833 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, doanh nghiệp ghi nhận khoản nợ ngắn hạn gần 2.980 tỷ đồng; trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 1.803 tỷ đồng, tăng 545 tỷ đồng so với đầu năm. Phải trả người bán ngắn hạn hơn 577 tỷ đồng và người mua trả tiền trước ngắn hạn gần 406 tỷ đồng.

Alphanam E&C muốn dùng bất động sản, cổ phần,.. của ông Nguyễn Minh Nhật làm đảm bảo để vay ngân hàng HĐQT Alphanam E&C đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 2426/2025/NQ/E&C-HĐQT ngày 31/10/2025 về việc thông qua phương án tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Chi nhánh Ba Đình (SHB Ba Đình). Hạn mức tín dụng 500 tỷ đồng, mục đích để Bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh thanh toán, mở L/C phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời hạn là 12 tháng; lãi suất theo quy định của ngân hàng. Tài sản đảm bảo cho khoản tín dụng trên gồm: quyền sở hữu căn hộ CH-0xxx; CH-2xxx và CH-2xxx tại Tòa nhà Hỗn hợp Thương mại dịch vụ và Căn hộ Luxury Quy Nhơn (Bình Định) thuộc sở hữu của Công ty CP Foodinco Quy Nhơn (Foodinco Quy Nhơn) và ông Nguyễn Minh Nhật; 2 bất động sản tại An Giang thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại Đông Á (Công ty Đông Á). Ngoài ra, tài sản đảm bảo còn có quyền đòi nợ của Alphanam E&C phát sinh từ 2 hợp đồng với Công ty cổ phần Beda T&C; 1 triệu cổ phiếu AME; 2 sổ tiết kiệm do SHB phát hành thuộc sở hữu của ông Nguyễn Minh Nhật và 39 triệu cổ phiếu AME thuộc sở hữu của Công ty CP Đầu tư Alphanam. Foodinco Quy Nhơn cũng là doanh nghiệp trong hệ sinh thái Alphanam của doanh nhân Nguyễn Tuấn Hải. Theo tìm hiểu, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 11/2016, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản. Vốn điều lệ ban đầu là 79 tỷ đồng; cổ đông sáng lập gồm: Công ty CP Đầu tư Alphanam (70%); Tổng Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Foodinco (20%) và bà Nguyễn Ngọc Mỹ (10%). Tại đăng ký thay đổi gần đây nhất (tháng 2/2026); vốn điều lệ của doanh nghiệp này giảm từ 3.779 tỷ đồng về gần 926,3 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông không được công bố. Hiện, ông Nguyễn Việt An (SN 1973) là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trước đó, vị trí này do ông Nguyễn Minh Thông đảm nhiệm. Ông Thông cũng đang đứng tên tại Công ty CP Địa ốc Alphanam.



