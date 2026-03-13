Lãi suất cho vay mua nhà đầu tháng 3 biến động thế nào?

Đối với nhóm Big4, ngân hàng Agribank hiện áp dụng chính sách cho vay mua bất động sản, nhà đất, nhà dự án với hạn mức tối đa lên đến 5 tỷ đồng. Mức lãi suất khá tốt so với mặt bằng chung, ưu đãi cố định 6,3% trong 18 tháng đầu tiên. Sau thời gian này sẽ áp dụng lãi suất thả nổi theo thị trường.

Ngân hàng BIDV cũng cho khách hàng vay tới 100% giá trị hợp đồng mua bất động sản với mức lãi suất 9,7% trong 6 tháng đầu, 10% cho 12 tháng và 13,5% cho 18 tháng.

Vietcombank áp dụng chính sách cho vay mua bất động sản 100% giá trị nhà với lãi suất ưu đãi từ 9,6%/năm trong 6 - 12 tháng đầu tiên, thời gian cho vay tối đa lên đến 30 năm. Cùng kỳ năm ngoái, Vietcombank cho vay mua bất động sản, nhà đất, nhà dự án chỉ khoảng 6% cố định cho 12 tháng và 7% cho 24 tháng.

Ngân hàng Vietinbank công bố lãi suất cho vay mua nhà ở, nhà dự án, nhà ở xã hội, bất động sản với mức hơn 12%/năm, cố định trong 24 tháng đầu tiên.

Lãi suất cho vay mua nhà tiếp tục xu hướng đi lên. (Ảnh minh họa).

Với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, chính sách cho vay mua nhà, bất động sản khá đa dạng, điểm chung là thời gian cho vay dài và hạn mức cho vay tối đa tương đối cao.

Ngân hàng MB Bank đang áp dụng lãi suất phổ biến 9 - 9,5% cho gói vay cố định 12 - 24 tháng; VIB (Ngân hàng Quốc tế) dao động 9,9 - 12% cùng kỳ hạn. ACB (Ngân hàng Á Châu) cho vay khoảng 9,5 - 10,5%, trong khi Techcombank (Ngân hàng Kỹ thương) ở mức 8,5 - 9,5% trong thời gian 6 - 12 tháng, mức thả nổi lên 15%/năm.

Đối với ngân hàng nước ngoài, khách hàng có thể lựa chọn nhiều phương án ưu đãi lãi suất khác nhau với thời gian cho vay tương đối dài.

Đơn cử, ngân hàng Hong Leong đưa ra mức lãi suất cố định 1 năm đầu tiên là 7,5%/năm, cố định 2 năm đầu tiên là 7,7%/năm, cố định 3 năm đầu tiên là 8,1%/năm, thời gian vay tối đa lên tới 25 năm.

Ngân hàng Woori Bank đưa ra mức lãi suất cố định cho năm đầu tiên là 9%/năm, cố định 2 năm đầu tiên là 9,6%/năm.

Theo nhận định từ Công ty CP xếp hạng tín nhiệm S&I, mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà tăng trong thời gian gần đây đang tạo áp lực ngắn hạn trực tiếp lên thanh khoản thị trường. Tâm lý thận trọng bao trùm cả nhu cầu đầu tư lẫn nhu cầu ở thực.

Xu hướng lãi suất tăng dường như cũng khiến nhiều ngân hàng không còn "mặn mà" với các gói cố định lãi suất dài hạn. Thay vào đó, thời gian cố định lãi suất bị rút ngắn xuống chỉ còn 3-6 tháng.

Nguyên nhân chính của đà tăng này xuất phát từ chi phí đầu vào. Hiện tại, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng đã lên mức 7,1%/năm; kỳ hạn 12 tháng đạt 7,2%/năm. Cá biệt, một số đơn vị đẩy mức huy động lên tới 8-9%/năm. Với biên độ lợi nhuận (NIM) khoảng 4-5%, các chuyên gia dự báo lãi suất cho vay thông thường sẽ thiết lập mặt bằng mới quanh mốc 15%/năm. Bất động sản - vốn được xếp vào nhóm rủi ro cao - sẽ chịu biên độ tăng lãi suất lớn hơn so với các lĩnh vực khác.

Theo các chuyên gia, mặt bằng lãi suất vay mua nhà đang ở mức cao nhất trong hai năm qua. Vì thế, người mua nhà cần tính toán kỹ khả năng trả nợ.