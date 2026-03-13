Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai chỉ đạo xử lý các tồn tại, hạn chế của đô thị Biên Hòa

Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai vừa truyền đạt thông báo kết luận của ông Vũ Hồng Văn -Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại buổi làm việc với Bí thư, trưởng khu phố các phường Trấn Biên, Biên Hòa, Tam Hiệp, Long Bình, Trảng Dài, Hố Nai, Tân Triều, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước (trước đây thuộc TP Biên Hòa cũ, gọi tắt là đô thị Biên Hòa) về kết quả thực hiện nhiệm vụ từ 1-7-2025 đến nay.

Một góc con đường ven sông Đồng Nai qua phường Trấn Biên

Chậm, thiếu hiệu quả

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn chỉ ra nhiều nhiệm vụ thực hiện còn chậm, thiếu hiệu quả; một số phường còn bị động trong xử lý các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, có biểu hiện né tránh, sợ trách nhiệm, khối lượng hồ sơ tồn động lớn về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tái định cư quy hoạch đô thị và hạ tầng giao thông chưa xứng tầm với quy mô đô thị.

Việc thực hiện các tiêu chí còn nợ đối với đô thị loại I (đất cây xanh, đất giao thông, nhà tang lễ, đường cống thoát nước chính, trạm xử lý nước thải…) chậm; tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, đô thị còn diễn biến phức tạp, tình trạng quy hoạch treo, dự án chậm triển khai kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi người dân và môi trường đầu tư của tỉnh

Đồng thời, tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ giữa các phường, khu phố còn rất không đồng đều; có nơi nhận việc về mình, nội dung nào cũng phân công rõ người phụ trách, có sản phẩm cụ thể, nhưng cũng có nơi gần như đứng ngoài cuộc, vẫn coi đây là "nhiệm vụ của thành phố cũ", chưa xem đó là trách nhiệm trực tiếp của địa bàn...

Kết luận nêu rõ, những hạn chế này nếu không sớm khắc phục sẽ làm chậm tiến độ, làm giảm niềm tin của nhân dân, làm lỡ thời cơ phát triển của các phường trong giai đoạn mới.

Không hợp thức hóa các sai phạm

Vì vậy, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Các đơn vị, địa phương tự đánh giá, nhìn nhận khắc phục các tồn tại, hạn chế để việc xây dựng khu vực Biên Hòa trở thành đô thị đáng sống và phát triển bền vững, là đầu tàu dẫn dắt tỉnh Đồng Nai hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tập trung hoàn thiện các quy hoạch và định hướng không gian phát triển đô thị khu vực Biên Hòa. Kiên quyết không hợp thức hóa các sai phạm; đối với những nội dung đã có chủ trương đúng, đủ cơ sở pháp lý, phù hợp định hướng phát triển của địa phương thì tiếp tục triển khai thực hiện; những nội dung không đúng, không đủ điều kiện thì kiên quyết xử lý theo quy định, không để kéo dài, phát sinh hệ luỵ.

Định hướng lại không gian phát triển đô thị khu vực Biên Hòa theo hướng kết nối vùng, đặt trọng tâm vào hạ tầng giao thông và liên kết không gian phát triển giữa đô thị Biên Hòa với đô thị Long Thành, đô thị Nhơn Trạch và TPHCM, bảo đảm đồng bộ, hiện đại và lâu dài.

Đảng ủy các phường tập trung rà soát, phân loại các hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hồ sơ đủ điều kiện thì giải quyết dứt điểm theo quy định; hồ sơ chưa đủ cơ sở pháp lý phải khẩn trương làm rõ nguồn gốc (đặc biệt là các hồ sơ liên quan đến đất công, đất quốc phòng, đất nông lâm trường, đất an toàn hành lang lưới điện…), hoàn thiện thủ tục để xử lý theo thẩm quyền; trường hợp hồ sơ vướng quy hoạch thì rà soát, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch theo thẩm quyền và quy định pháp luật; định kỳ hằng tháng báo cáo tiến độ về Thường trực Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) để theo dõi, chỉ đạo.

Chủ động xây dựng phương án tạo quỹ đất sạch tại địa phương để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, qua đó tạo nguồn thu đầu tư phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị và các nhiệm vụ trọng tâm khác trên địa bàn.

Năm 20225, khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp trên 2,2 ha không phép ở phường Tam Hiệp đã được tháo dỡ sau 6 năm bị đình chỉ

Chỉ đạo rà soát toàn diện các tồn tại phát sinh trong thời gian qua trong lĩnh vực xây dựng (như phân lô bán nền trái quy định, xây dựng không phép, sai phép…); trường hợp phù hợp với định hướng phát triển của địa phương thì giải quyết theo quy định; trường hợp không phù hợp thì kiên quyết xử lý, không để hợp thức hóa sai phạm; tăng cường kỷ cương, xử lý ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.

Thực hiện kết luận trên, UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp các đơn vị trực tiếp làm việc với các phường trên địa bàn thành phố Biên Hòa (cũ) để tháo gỡ khó khăn về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch... Rà soát tiêu chí đô thị loại I và tham mưu báo cáo trước ngày 15-6-2026. Sở Tài chính, Sở Xây dựng tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm; ưu tiên ngân sách hỗ trợ xã, phường. Rà soát các dự án chậm triển khai để xử lý hoặc thu hồi. Khẩn trương khái toán dự án nâng cấp, mở rộng đường Bùi Văn Hòa; báo cáo tiến độ trước ngày 28-3-2026. Sở Xây dựng hoàn thiện đồ án quy hoạch chung đô thị Biên Hòa trong tháng 3-2026; tập trung chỉnh trang đô thị Biên Hòa thành đô thị đáng sống. Các sở, ngành chủ động nghiên cứu kiến nghị địa phương; báo cáo tiến độ định kỳ trước ngày 20 hàng tháng.



