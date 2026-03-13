Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai doanh nghiệp địa ốc trong hệ sinh thái Tập đoàn Lã Vọng chi bí ẩn hơn 215 tỷ đồng cho hai cá nhân

13-03-2026 - 12:00 PM | Bất động sản

Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh và Công ty TNHH Aqua City Hòa Bình – hai doanh nghiệp địa ốc thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Lã Vọng gây chú ý khi bức tranh tài chính bị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan khoản tiền mặt hơn 215 tỷ đồng chi cho hai cá nhân nhưng không thể đánh giá được tính hợp lý.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh - chủ đầu tư của dự án Khu đô thị mới Trung Minh A (tên thương mại là Casa Del Rio) tại xóm Rụt, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong năm tài chính 2025, khi lần đầu báo lãi sau nhiều năm thua lỗ liên tiếp.

Năm tài chính 2025, công ty báo lãi sau thuế 271 triệu đồng. Trước đó, công ty này liên tục báo lỗ, như: trong năm 2022 lỗ 9,1 tỷ đồng, năm 2023 lỗ 6,7 tỷ đồng và năm 2024 lỗ 24,1 tỷ đồng.

Về sức khỏe tài chính, tính đến thời điểm 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của công ty là 1.482 tỷ đồng, tăng 11 lần so với đầu năm. Dư nợ phải trả của công ty tiếp tục “phình to” lên 4.863 tỷ đồng, tăng hơn 22 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ vay từ phát hành trái phiếu là 2.960 tỷ đồng và nợ phải trả khác là 1.903 tỷ đồng.

Ngược lại, Công ty TNHH Aqua City Hòa Bình duy trì chuỗi kết quả kinh doanh không khả quan trong giai đoạn gần đây. Công ty báo lỗ 587 triệu đồng trong năm 2023 và tiếp tục lỗ 637 triệu đồng trong năm tài chính 2024. Dù mức lỗ 100 triệu đồng trong năm tài chính 2025 đã giảm đáng kể so với hai năm trước, song việc thua lỗ kéo dài cho thấy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn chưa có nhiều cải thiện.

Về sức khỏe tài chính, tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của Aqua City Hòa Bình là 658,7 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với hồi đầu năm. Tổng nợ phải trả của công ty là 2.221 tỷ đồng, tăng gần 120 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ vay ngân hàng tăng gần 120 tỷ đồng lên 922,3 tỷ đồng. Nợ vay từ phát hành trái phiếu là gần 1.000 tỷ đồng và Nợ phải trả khác là gần 300 tỷ đồng – những khoản mục gần như không thay đổi so với hồi đầu năm.

Đáng chú ý, cả 2 báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh và Công ty TNHH Aqua City Hòa Bình đều xuất hiện ý kiến ngoại trừ từ đơn vị kiểm toán.

Cụ thể, tại báo cáo tài chính của Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh, tại ngày 31/12/2025, công ty đang ghi nhận khoản phải thu khác với số tiền là 112,5 tỷ đồng, đây là khoản tiền mặt đã chi cho 2 cá nhân là ông Bùi Thế Vinh và ông Vũ Văn Bình.

Tương tự, tại báo cáo tài chính của Công ty TNHH Aqua City Hòa Bình, tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, Công ty này cũng đang ghi nhận khoản phải thu khác với số tiền là 103,8 tỷ đồng, đây là khoản chỉ tiền mặt cho hai cá nhân là ông Đặng Văn Lân và ông Vũ Văn Bình.

Trong cả 2 bản báo cáo tài chính, đơn vị kiểm toán cho biết họ không thể đánh giá được tính hợp lý của các khoản giao vốn này cũng như những ảnh hưởng tiềm tàng của nó đối với báo cáo tài chính năm 2025.

Được biết, Công ty TNHH Aqua City Hòa Bình là kết quả hợp tác liên danh giữa CTCP Lã Vọng Group và CTCP Thương mại Ngôi Nhà Mới, đồng thời là đơn vị phát triển Dự án Khu đô thị mới Trung Minh B.

Công ty TNHH Khu đô thị Trung Minh là kết quả hợp tác liên danh giữa CTCP Tập đoàn Đầu tư Tài chính Việt Nam và CTCP Thương mại Ngôi Nhà Mới, đồng thời là đơn vị phát triển dự án Khu đô thị mới Trung Minh A (tên thương mại là Casa Del Rio) tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Theo quan sát, cả 2 cổ đông của Công ty TNHH Khu đô thị Trung Minh đều là những pháp nhân có liên quan với hệ sinh thái của doanh nhân Lê Văn Vọng - người sáng lập CTCP Lã Vọng Group (Tập đoàn Lã Vọng).

Theo Việt Hưng

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Video 'Tòa nhà cao nhất thế giới bốc cháy dữ dội vì trúng 1.800 tên lửa Iran' gây xôn xao: Sự thật đã rõ

Video 'Tòa nhà cao nhất thế giới bốc cháy dữ dội vì trúng 1.800 tên lửa Iran' gây xôn xao: Sự thật đã rõ Nổi bật

Sun Group đề xuất làm tuyến cao tốc hơn 25.000 tỷ, kết nối tới nơi từng "sôi sục" vì sốt đất và được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên

Sun Group đề xuất làm tuyến cao tốc hơn 25.000 tỷ, kết nối tới nơi từng "sôi sục" vì sốt đất và được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên Nổi bật

Tiếp cận dự án nhà ở xã hội ở Đà Nẵng chỉ bằng một cú nhấp chuột

Tiếp cận dự án nhà ở xã hội ở Đà Nẵng chỉ bằng một cú nhấp chuột

12:02 , 13/03/2026
Lãi suất cho vay mua nhà đầu tháng 3 biến động thế nào?

Lãi suất cho vay mua nhà đầu tháng 3 biến động thế nào?

11:59 , 13/03/2026
Cơ cấu cổ đông của Alphanam E&C thế nào?

Cơ cấu cổ đông của Alphanam E&C thế nào?

11:24 , 13/03/2026
Dự án kênh dài nhất TPHCM chậm tiến độ vì thiếu chỗ… đổ đất

Dự án kênh dài nhất TPHCM chậm tiến độ vì thiếu chỗ… đổ đất

10:34 , 13/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên