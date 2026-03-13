Hai doanh nghiệp địa ốc trong hệ sinh thái Tập đoàn Lã Vọng chi bí ẩn hơn 215 tỷ đồng cho hai cá nhân

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh - chủ đầu tư của dự án Khu đô thị mới Trung Minh A (tên thương mại là Casa Del Rio) tại xóm Rụt, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong năm tài chính 2025, khi lần đầu báo lãi sau nhiều năm thua lỗ liên tiếp.

Năm tài chính 2025, công ty báo lãi sau thuế 271 triệu đồng. Trước đó, công ty này liên tục báo lỗ, như: trong năm 2022 lỗ 9,1 tỷ đồng, năm 2023 lỗ 6,7 tỷ đồng và năm 2024 lỗ 24,1 tỷ đồng.

Về sức khỏe tài chính, tính đến thời điểm 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của công ty là 1.482 tỷ đồng, tăng 11 lần so với đầu năm. Dư nợ phải trả của công ty tiếp tục “phình to” lên 4.863 tỷ đồng, tăng hơn 22 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ vay từ phát hành trái phiếu là 2.960 tỷ đồng và nợ phải trả khác là 1.903 tỷ đồng.

Ngược lại, Công ty TNHH Aqua City Hòa Bình duy trì chuỗi kết quả kinh doanh không khả quan trong giai đoạn gần đây. Công ty báo lỗ 587 triệu đồng trong năm 2023 và tiếp tục lỗ 637 triệu đồng trong năm tài chính 2024. Dù mức lỗ 100 triệu đồng trong năm tài chính 2025 đã giảm đáng kể so với hai năm trước, song việc thua lỗ kéo dài cho thấy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn chưa có nhiều cải thiện.

Về sức khỏe tài chính, tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của Aqua City Hòa Bình là 658,7 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với hồi đầu năm. Tổng nợ phải trả của công ty là 2.221 tỷ đồng, tăng gần 120 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ vay ngân hàng tăng gần 120 tỷ đồng lên 922,3 tỷ đồng. Nợ vay từ phát hành trái phiếu là gần 1.000 tỷ đồng và Nợ phải trả khác là gần 300 tỷ đồng – những khoản mục gần như không thay đổi so với hồi đầu năm.

Đáng chú ý, cả 2 báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh và Công ty TNHH Aqua City Hòa Bình đều xuất hiện ý kiến ngoại trừ từ đơn vị kiểm toán.

Cụ thể, tại báo cáo tài chính của Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh, tại ngày 31/12/2025, công ty đang ghi nhận khoản phải thu khác với số tiền là 112,5 tỷ đồng, đây là khoản tiền mặt đã chi cho 2 cá nhân là ông Bùi Thế Vinh và ông Vũ Văn Bình.

Tương tự, tại báo cáo tài chính của Công ty TNHH Aqua City Hòa Bình, tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, Công ty này cũng đang ghi nhận khoản phải thu khác với số tiền là 103,8 tỷ đồng, đây là khoản chỉ tiền mặt cho hai cá nhân là ông Đặng Văn Lân và ông Vũ Văn Bình.

Trong cả 2 bản báo cáo tài chính, đơn vị kiểm toán cho biết họ không thể đánh giá được tính hợp lý của các khoản giao vốn này cũng như những ảnh hưởng tiềm tàng của nó đối với báo cáo tài chính năm 2025.

Được biết, Công ty TNHH Aqua City Hòa Bình là kết quả hợp tác liên danh giữa CTCP Lã Vọng Group và CTCP Thương mại Ngôi Nhà Mới, đồng thời là đơn vị phát triển Dự án Khu đô thị mới Trung Minh B.

Công ty TNHH Khu đô thị Trung Minh là kết quả hợp tác liên danh giữa CTCP Tập đoàn Đầu tư Tài chính Việt Nam và CTCP Thương mại Ngôi Nhà Mới, đồng thời là đơn vị phát triển dự án Khu đô thị mới Trung Minh A (tên thương mại là Casa Del Rio) tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Theo quan sát, cả 2 cổ đông của Công ty TNHH Khu đô thị Trung Minh đều là những pháp nhân có liên quan với hệ sinh thái của doanh nhân Lê Văn Vọng - người sáng lập CTCP Lã Vọng Group (Tập đoàn Lã Vọng).