Ham gửi tiết kiệm ngắn hạn, nhà đầu tư bất động sản có nguy cơ rơi vào "bẫy" lãi suất

Cuối năm, chị Minh Lan (tên nhân vật đã được thay đổi) đã bán căn chung cư rộng 160m2 tại khu Ngoại Giao đoàn với giá 23 tỷ đồng. Chị Lan mua căn hộ này cách đây 6 năm với giá 7 tỷ đồng.

Sau khi bán nhà, chị Lan dự tính dùng toàn bộ số tiền 23 tỷ đồng để mua một căn biệt thự vùng ven, tầm giá 23–26 tỷ đồng. Tuy nhiên, thấy lãi suất có dấu hiệu tăng chị Lan đã quyết định gửi tiết kiệm toàn bộ số tiền trên và đi thuê 1 căn hộ 2 phòng ngủ cùng tòa căn hộ vừa bán để ở.

Theo tính toán của chị Lan, mỗi tháng tiền lãi chị nhận được vào khoảng 115 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí thuê nhà 20 triệu đồng/tháng, chị vẫn dư ra khoảng 95 triệu đồng. Dù vừa có chỗ ở, vừa có tiền lãi hàng tháng nhưng điều chị Lan lo ngại nhất là không biết chị có chọn đúng hướng.

"Với 23 tỷ hiện tại tôi có thể mua được một căn biệt thự song lập hoặc liền kề ở các khu vực như Nam An Khánh, Gia Lâm, Đan Phượng... nhưng nếu gửi ngân hàng chờ đến năm sau có thể sẽ không còn mua được nữa. Bởi hiện nay chi phí nguyên vật liệu đang tăng chóng mặt, giá đất tăng, cộng với lạm phát thì liệu tiền lãi gửi ngân hàng có bù được phần tăng giá của bất động sản", chị Lan tâm sự.

Mang câu chuyện của chị Lan chia sẻ với những chuyên gia kì cựu trên thị trường bất động sản, chúng tôi nhận được những góc nhìn rất thận trọng.

Chủ tịch BHS Group Nguyễn Thọ Tuyển cho biết, trường hợp của chị Lan cũng giống như rất nhiều nhà đầu tư hiện nay cần phải thực sự tính toán kỹ để tránh "bẫy lãi suất". Với mức lãi suất tiết kiệm tăng liên tục trong thời gian qua lên đến hơn 7%/năm thì gửi tiết kiệm 22 tỷ đồng có thể nhận vài triệu đồng tiền lãi mỗi ngày.

"Con số này dễ tạo cảm giác an toàn, nhưng thực chất đó chỉ là lợi ích ngắn hạn. Điều quan trọng là phải so sánh với tiềm năng tăng giá của tài sản trong 1 - 2 năm tới. Nếu gửi tiết kiệm tiền gốc vẫn nguyên giá trị, nhưng nếu đầu tư vào một bất động sản dòng tiền thì ngoài lợi nhuận cho thuê, giá trị của bất động sản sẽ luôn tăng theo thời gian xét trên dài hạn", ông Tuyển khẳng định.

Ông Tuyển cũng khuyên nhà đầu tư nên xem giai đoạn thị trường chững lại là cơ hội mua vào, không phải là giai đoạn chờ đợi.

"Nếu mục tiêu là đầu tư thuần túy để tìm kiếm lợi nhuận trong vòng 1 - 2 năm, nhà đầu tư nên lựa chọn những dự án còn dư địa phát triển hạ tầng hoặc có động lực tăng trưởng rõ ràng. Còn mục tiêu là an cư dài hạn, yếu tố cần ưu tiên là diện tích, môi trường sống và sự phù hợp với nhu cầu gia đình, thay vì chạy theo kỳ vọng tăng giá", Chủ tịch BHS Group nhấn mạnh.

Cùng Quan điểm với ông Nguyễn Thọ Tuyển, CEO Đất Xanh Miền Bắc Vũ Cương Quyết cũng khẳng định không nên "ham" lãi suất ngắn hạn mà bỏ qua bất động sản bởi tính trong dài hạn, tốc độ tăng giá bất động sản tại Hà Nội và TPHCM thường vượt trội hơn lãi suất tiết kiệm sau khi trừ lạm phát.

"Gửi tiết kiệm thì chỉ giữ được tiền mà không giữ được giá trị tài sản vì tiền lãi thấp không đáng kể khi lạm phát ở mức cao. Ngược lại, đầu tư vào bất động sản vừa bảo toàn được dòng tiền vừa gia tăng được giá trị tài sản. Lịch sử cho thấy, giá nhà hầu hết chỉ tăng rồi dừng sau đó lại tăng tiếp", ông Quyết nhấn mạnh.

Cũng theo ông Quyết, nhà đầu tư BĐS thường có thói quen FOMO – mua theo đám đông. Khi thị trường chững lại, giá rẻ không ai dám mua nhưng khi bắt đầu thấy nhiều người mua thì lại đổ xô vào.

"Mua khi thị trường sợ hãi, bán khi thị trường nóng lên mới là nước cờ của những nhà đầu tư lõi đời, sành sỏi", ông Quyết khẳng định.

"Khi thị trường chững lại là lúc người bán dễ bị ép giá nhất, người mua dễ mua với giá hời nhất. Và khi cả thị trường đổ xô đi mua vào là lúc nên bán ra để đạt được đỉnh giá cao nhất. Chính vì thế, trong bối cảnh hiện tại nhà đầu tư đừng nhìn lợi trước mắt từ lãi suất tiền gửi mà quên rằng nhiều sản phẩm bất động sản hiện nay đang rất tốt để mua vào", ông Quyết khẳng định.

Cũng theo ông Quyết, sẽ khó trở lại giai đoạn "mua đâu cũng thắng". Chính vì vậy, nhà đầu tư phải tính toán kỹ dòng tiền, lãi suất, chi phí cơ hội và nhu cầu thực tế của bản thân. Đặc biệt, cần tìm những bất động sản tốt từ pháp lý đến sản phẩm và tiềm năng tăng giá.

So sánh về cơ hội đầu tư bất động sản và các kênh đầu tư khác trong năm 2026, TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cũng khẳng định bất động sản vẫn là kênh sinh lời kép.

"Vàng và chứng khoán là những sân chơi linh hoạt, cho phép nhà đầu tư với quy mô vốn nhỏ dễ dàng tham gia và rút lui. Ngược lại, bất động sản là phân khúc đòi hỏi tiềm lực tài chính lớn hơn, yêu cầu nhà đầu tư phải có nền tảng vốn vững chắc hoặc sở hữu các nguồn lực tài chính bổ trợ và khả năng sử dụng đòn bẩy tín dụng một cách hiệu quả.

Nhưng xét trên phương diện sinh lời, bất động sản tỏ ra vượt trội nhờ khả năng tạo ra lợi nhuận kép. Không chỉ hưởng lợi từ sự gia tăng giá trị tài sản theo thời gian, nhà đầu tư còn có thể tạo dòng tiền ổn định thông qua hoạt động khai thác, cho thuê hoặc kinh doanh", ông Đính khẳng định.



