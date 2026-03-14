4 cán bộ phường bị tạm đình chỉ công tác

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

14-03-2026 - 13:22 PM | Bất động sản

4 cán bộ, công chức bị tạm đình chỉ công tác 7 ngày vì để xảy ra chậm trễ trong tham mưu, xử lý thủ tục hành chính.

Ngày 13-3, UBND phường Tuần Châu (tỉnh Quảng Ninh) cho biết Chủ tịch UBND phường vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời hạn 7 ngày đối với 4 cán bộ, công chức vì để xảy ra chậm trễ trong tham mưu, xử lý thủ tục hành chính.

4 Cán bộ phường Tuần Châu Quảng Ninh bị tạm đình chỉ công tác 7 ngày - Ảnh 1.

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tuần Châu. Ảnh minh họa

Quyết định trên được ban hành sau đợt kiểm tra, rà soát công tác giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận chuyên môn của lãnh đạo UBND phường Tuần Châu.

Những người bị tạm đình chỉ gồm ông Trần Đức Minh, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, cùng 3 chuyên viên là các ông Nguyễn Thế Thiều, Phạm Ánh Dương và Lê Văn Trô.

Trong thời gian ông Trần Đức Minh tạm dừng công tác, việc điều hành Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị được bàn giao cho cấp phó để bảo đảm hoạt động chuyên môn không bị gián đoạn.

Theo ông Mạc Trung Dũng, Chủ tịch UBND phường Tuần Châu, quá trình kiểm tra cho thấy nhóm cán bộ trên chưa kịp thời tham mưu trong giải quyết hồ sơ, khiến một số thủ tục bị kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc và chất lượng thực thi nhiệm vụ của cơ quan.

Đây là bước xử lý nhằm chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, đồng thời nâng cao trách nhiệm của đội ngũ công chức trong giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.

Theo Tr.Đức

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bất động sản 2026: Thị trường chưa bùng nổ ngay, nhưng cơ hội đang xuất hiện sớm cho ai "nhìn xa hơn đám đông"

Bất động sản 2026: Thị trường chưa bùng nổ ngay, nhưng cơ hội đang xuất hiện sớm cho ai "nhìn xa hơn đám đông" Nổi bật

Tin vui cho người dân Bắc Ninh bị thu hồi đất làm siêu sân bay 5 sao top 10 thế giới: Sẽ được đền bù thêm tối đa 3 lô đất

Tin vui cho người dân Bắc Ninh bị thu hồi đất làm siêu sân bay 5 sao top 10 thế giới: Sẽ được đền bù thêm tối đa 3 lô đất Nổi bật

Đầu tư công 1 triệu tỷ đồng: “Đòn bẩy” mới cho thị trường bất động sản

Đầu tư công 1 triệu tỷ đồng: “Đòn bẩy” mới cho thị trường bất động sản

13:18 , 14/03/2026
“Ông lớn” xây dựng Trung Quốc cùng Vingroup xây cầu Tứ Liên muốn đầu tư ít nhất 3,5 tỷ USD vào một tỉnh miền Trung có diện tích rộng thứ 3 cả nước

“Ông lớn” xây dựng Trung Quốc cùng Vingroup xây cầu Tứ Liên muốn đầu tư ít nhất 3,5 tỷ USD vào một tỉnh miền Trung có diện tích rộng thứ 3 cả nước

13:16 , 14/03/2026
Tây Hồ Tây - thủ phủ của những dự án ngàn tỷ sắp đón tổ hợp căn hộ hàng hiệu quy mô bậc nhất Thủ đô

Tây Hồ Tây - thủ phủ của những dự án ngàn tỷ sắp đón tổ hợp căn hộ hàng hiệu quy mô bậc nhất Thủ đô

11:14 , 14/03/2026
BĐS giá trị thực lên ngôi, dinh thự đa công năng hút mạnh dòng tiền

BĐS giá trị thực lên ngôi, dinh thự đa công năng hút mạnh dòng tiền

10:00 , 14/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên