“Ông lớn” xây dựng Trung Quốc cùng Vingroup xây cầu Tứ Liên muốn đầu tư ít nhất 3,5 tỷ USD vào một tỉnh miền Trung có diện tích rộng thứ 3 cả nước

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, ngày 12/3, lãnh đạo UBND tỉnh đã có buổi hội kiến và làm việc với đoàn công tác của Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (CPCG – Trung Quốc) nhằm trao đổi về các nội dung hợp tác và xúc tiến đầu tư hạ tầng trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Nghiêm Giới Hòa – Nhà sáng lập Tập đoàn đã giới thiệu tổng quan về quy mô và năng lực của CPCG, doanh nghiệp nằm trong Top 500 thế giới. Ông cho biết tập đoàn mong muốn tham gia đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh như hạ tầng giao thông, phát triển đô thị, thủy lợi và khu công nghiệp.

Đại diện CPCG cũng cam kết nếu được hợp tác, tổng quy mô đầu tư dự kiến tại Đắk Lắk trong 5 năm tới sẽ không thấp hơn 3,5 tỷ USD, triển khai theo các mô hình như EPC, PPP… với định hướng đồng bộ từ xây dựng đến vận hành, duy tu và bảo dưỡng.

Quang cảnh buổi làm việc (ảnh: UBND tỉnh Đắk Lắk).

Tập đoàn đặc biệt quan tâm đến hai dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn gồm tuyến cao tốc Đắk Lắk – Phú Yên (CT.23) với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 30.980 tỷ đồng và tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Tây (đoạn Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa) đi qua địa bàn tỉnh. Phía CPCG bày tỏ mong muốn được khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Đắk Lắk, đồng thời khẳng định nếu triển khai dự án tại địa phương sẽ bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk trân trọng cảm ơn tâm huyết và tầm nhìn phát triển hạ tầng của ông Nghiêm Giới Hòa đối với địa phương, đồng thời khẳng định tỉnh luôn ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của CPCG đối với môi trường đầu tư của tỉnh, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng điểm như hạ tầng giao thông, đô thị và khu công nghiệp – những động lực quan trọng cho sự phát triển của Đắk Lắk trong giai đoạn tới.

Đối với các dự án cụ thể, lãnh đạo UBND tỉnh cho biết địa phương sẵn sàng cung cấp thông tin, hỗ trợ tập đoàn khảo sát, nghiên cứu và phối hợp làm việc với các cơ quan Trung ương đối với những dự án thuộc thẩm quyền cấp trên. Đối với tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa thuộc thẩm quyền triển khai của các cơ quan Trung ương; nếu Tập đoàn quan tâm nghiên cứu, tỉnh sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin để doanh nghiệp làm việc với các cơ quan có thẩm quyền.

Đối với tuyến cao tốc kết nối Đắk Lắk với Phú Yên, hiện tỉnh đang nghiên cứu đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Đây là dự án quan trọng nhằm tăng cường kết nối khu vực Tây Nguyên với duyên hải miền Trung. Tỉnh hoan nghênh các doanh nghiệp, tập đoàn có năng lực quan tâm nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư phù hợp theo quy định.

Liên quan đến đề xuất ký kết bản ghi nhớ hợp tác, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn của hai bên tiếp tục trao đổi, làm việc cụ thể để bảo đảm tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định trước khi tiến hành ký kết chính thức.

Được biết, tại Việt Nam, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đã tham gia triển khai một số dự án hạ tầng lớn. Năm trước, doanh nghiệp này cùng công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup góp mặt trong liên danh trúng gói thầu xây dựng cầu Tứ Liên (Hà Nội). Dự án này đã được khởi công xây dựng vào ngày 19/5/2025.

Phối cảnh cầu Tứ Liên.

Trước đó, chiều 4/3, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk có buổi làm việc với Tập đoàn Xuân Thiện nhằm trao đổi về tình hình triển khai và định hướng các dự án đầu tư của doanh nghiệp trên địa bàn.

Tại Đắk Lắk, Tập đoàn đã đầu tư cụm Nhà máy điện mặt trời công suất 831 MWp lớn nhất Đông Nam Á, với tổng mức đầu tư gần 16.000 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã nộp ngân sách khoảng 800 tỷ đồng và tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đang triển khai một số dự án khác như: Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (107 ha) tại xã Cư Mgar; Dự án Nông lâm nghiệp Xuân Thiện Ea Súp; Khu nghỉ dưỡng biển đảo cao cấp Cù Lao Mái Nhà tại xã Ô Loan.

Hiện nay, Tập đoàn đã nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư 7 dự án đã đáp ứng các điều kiện về quỹ đất, quy hoạch tại xã Ia R'vê, gồm: Cụm Nhà máy điện mặt trời Ia R’vê 1, 2, 3, 4 với tổng công suất 1.000 MW; Tổ hợp dự án chăn nuôi chất lượng cao Ea Súp 1, 2, 3.

Lãnh đạo Tập đoàn Xuân Thiện trình bày các dự án do Tập đoàn đề xuất (ảnh: Báo Đắk Lắk).

Đồng thời, doanh nghiệp đang chờ cập nhật quy hoạch và hoàn tất thủ tục thu hồi đất để làm cơ sở nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 3 dự án, gồm: Cụm Nhà máy điện mặt trời Ea Súp 6–10 (giai đoạn 2, công suất 1.400 MW) với tổng mức đầu tư khoảng 29.500 tỷ đồng; Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và chế biến thịt heo tại xã Ia R’vê (công suất 1,5 triệu tấn thức ăn/năm và chế biến 1 triệu con heo/năm), tổng vốn 3.200 tỷ đồng; các tổ hợp sản xuất nông nghiệp tập trung ứng dụng công nghệ cao tại các xã Buôn Đôn, Ea Wer, Ea Kiết và Ea M’Droh với tổng vốn dự kiến 65.000 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, Tập đoàn Xuân Thiện kiến nghị tỉnh cập nhật các dự án mới vào Quy hoạch tỉnh để bảo đảm đồng bộ với các quy hoạch liên quan, đồng thời sớm lập, thẩm định và phê duyệt phương án sử dụng đất làm cơ sở triển khai. Doanh nghiệp cũng đề xuất được điều chỉnh chủ trương đầu tư, tạo điều kiện thuê phần diện tích 2.164 ha còn lại nhằm sớm hoàn thiện và đưa dự án Nông lâm nghiệp Xuân Thiện Ea Súp vào hoạt động.

Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk khẳng định địa phương đặc biệt quan tâm và mong muốn thu hút các nhà đầu tư tiềm năng, có năng lực. Tỉnh đề nghị các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ, rà soát, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Đồng thời, phối hợp với nhà đầu tư lựa chọn phương án bàn giao mặt bằng để sớm triển khai các dự án; cấp chủ trương đầu tư cho các dự án đủ điều kiện, ký biên bản ghi nhớ đầu tư, cấp giấy phép nghiên cứu đầu tư đối với các dự án chờ thủ tục trong hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh cũng cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ tối đa các nhà đầu tư có năng lực và tâm huyết khi tìm hiểu, triển khai dự án trên địa bàn.

Sau khi sáp nhập với tỉnh Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk mới có diện tích tự nhiên khoảng 18.096 km², trở thành địa phương rộng thứ ba cả nước, với quy mô dân số hơn 3,3 triệu người.



