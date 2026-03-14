Chỉ đạo mới nhất về 11 khu 'đất vàng' TPHCM chuyển làm công viên

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản đề nghị các đơn vị có liên quan tiếp tục đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại 11 khu đất trống đã được chỉnh trang thành công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Bính Ngọ 2026.

Theo đó, 11 khu đất đã được chỉnh trang phục vụ Tết Bính Ngọ 2026, gồm khu đất số 8 Võ Văn Tần (Trung tâm Thể dục thể thao Phan Đình Phùng), diện tích chỉnh trang toàn bộ khu đất khoảng 14.417 m2; khu đất 33 Nguyễn Du, 34-36, 42 Chu Mạnh Trinh, diện tích chỉnh trang khoảng 3.000/6.274 m2; khu đất số 152 Trần Phú, diện tích chỉnh trang khoảng 1.500/30.972 m2; khu đất số 135 Nguyễn Huệ - 39 Lê Lợi, diện tích chỉnh trang khoảng 3.000/7.630 m2; khu đất tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi - Nguyễn Trung Trực (Tòa nhà SJC), diện tích chỉnh trang 3.791 m2.

Khu đất số 8-12 Lê Duẩn, diện tích 4.896 m2, chỉnh trang ba mặt tiền của khu đất; khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng, diện tích chỉnh trang 2000/6.080 m2; khu đất tại số 87 Cống Quỳnh, diện tích 8.320 m2 (chỉnh trang hàng rào); khu đất tại số 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo, diện tích 4.250 m2 (chỉnh trang hàng rào); khu đất số 2-4-6 Nguyễn Huệ (mũi tàu Tôn Đức Thắng và Nguyễn Huệ); khu đất số 7 Lê Thị Hồng Gấm chỉnh trang hai mặt tiền với diện tích khoảng 370/3.513 m2.

Khu đất số 8 Võ Văn Tần được chỉnh trang thành công viên phục vụ người dân.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, thời gian qua, công tác chỉnh trang các khu đất đã hoàn thành và kịp thời đưa vào phục vụ người dân trong dịp Tết, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng phục vụ người dân và du khách vui xuân, đón Tết.

Sau thời gian phục vụ Tết, để tiếp tục phát huy hiệu quả của các khu đất đã được chỉnh trang; đồng thời tránh tình trạng hoa kiểng, thảm cỏ, cây xanh và các hạng mục cảnh quan bị héo úa, xuống cấp, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự khu vực, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị quản lý, sử dụng khu đất chủ trì, phối hợp với UBND phường nơi có khu đất để thực hiện các giải pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và an ninh trật tự tại khu vực; tránh để phát sinh tình trạng khu đất bị bỏ trống, xuống cấp hoặc sử dụng không phù hợp.

Song song đó, rà soát kế hoạch sử dụng khu đất để có giải pháp phù hợp nhằm duy trì cảnh quan và không gian sinh hoạt cộng đồng trong thời gian chờ triển khai dự án theo quy hoạch, phục vụ nhu cầu vui chơi, nghỉ ngơi của người dân như bố trí cây xanh, hoa kiểng, tiểu cảnh hoặc các hình thức tổ chức không gian mở phù hợp.

Đối với UBND các phường nơi có khu đất, phối hợp với các đơn vị quản lý khu đất và các cơ quan liên quan trong việc theo dõi, quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự tại các khu vực đã được chỉnh trang; kịp thời trao đổi thông tin với các đơn vị quản lý khu đất để có biện pháp xử lý khi phát sinh vấn đề ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan, và an ninh trật tự khu vực.