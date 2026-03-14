Việt An thanh toán hơn 1.300 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Thương mại Việt An (Việt An) mới đây đã có công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo đó, ngày 12/3/2026, Việt An đã thanh toán 1.250 tỷ đồng tiền gốc và gần 61 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu VACCB2426001.

Được biết, lô trái phiếu trên do Việt An phát hành ngày 12/3/2024, gồm 12.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Với kỳ hạn 24 tháng, lô VACCB2426001 đáo hạn ngày 12/3/2026.

ùng ngày Việt An phát hành lô trái phiếu VACCB2426001, doanh nghiệp này đã mang Quyền tài sản là quyền đòi nợ, quyền yêu cầu thanh toán, quyền được bồi thường thiệt hại, quyền thụ hưởng bảo hiểm phát sinh từ các Hợp đồng hợp tác kinh doanh đem thế chấp tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).

Phối cảnh tổng thể Dự án Vinhomes Ocean Park 3

Trước đó 1 ngày (11/3/2024), Việt An cũng mang quyền tài sản phát sinh từ Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh tại Dự án Khu đô thị Đại An (tên thương mại Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown) giữa Vinhomes (do Chi nhánh tại Hưng Yên - Công ty Cổ phần Vinhomes đại diện ký kết) và Đại An, đem thế chấp tại Techcombank Khối Khách hàng doanh nghiệp quy mô vừa.

Về Công ty Việt An, doanh nghiệp này được thành lập vào cuối năm 2013, trụ sở tại 191 Bà Triệu (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) sau chuyển về Khu đô thị mới Việt Hưng (phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP.Hà Nội).

Theo đăng ký thay đổi gần đây nhất (tháng 1/2026), vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng từ 2.768 tỷ đồng lên 4.446 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông lúc này gồm: Triệu Thùy Linh (96,886%); Lê Hồng Quân (0,001%); Phạm Khôi Nguyên (1,868%) và Hoàng Thị Ngân (1,245%).

Cổ đông Triệu Thùy Linh bắt đầu nắm cổ phần tại Việt An từ tháng 9/2023 với tỷ lệ sở hữu 95%.

Hiện, Việt An có 2 người đại diện theo pháp luật là ông Lê Hồng Quân (SN 1991)- Chủ tịch HĐTV và bà Triệu Thùy Linh (SN 1996)- Tổng Giám đốc.

Nói thêm về Việt An, ngoài các Hợp đồng hợp tác đã nói ở trên, ngày 7/3/2023, Việt An và Công ty TNHH Kinh doanh nội thất Luxury Living (Luxury Living) đã ký Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng dự án thành phần số 01/2023/HĐNTCNDA/VA-LLF.

Theo đó, Công ty Việt An chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu chung cư cao tầng thuộc Lô đất quy hoạch B5-CT03, B6-CT01 và B6-CXDV01 thuộc Dự án Khu đô thị Gia Lâm, tại thị trấn Trâu Quỳ, các xã Dương Xá, Kiêu Kỵ, Đa Tốn, huyện Gia Lâm (cũ), TP.Hà Nội cho Luxury Living với giá chuyển nhượng là 5.755.311.423.820 đồng.

Giá chuyển nhượng đã bao gồm toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất của khu đất và toàn bộ chi phí xây dựng phần thô các công trình thực tế của Dự án.

Số tiền đặt cọc thực hiện hợp đồng là hơn 5.333 tỷ đồng, khoản đặt cọc không tính lãi cho đến hết thời hạn đặt cọc. Thời hạn hoàn thành chuyển nhượng phần dự án chuyển nhượng chậm nhất vào ngày 31/8/2024 và được tự động gia hạn tối đa 3 tháng.

Về tình hình kinh doanh, theo công bố các chỉ tiêu tài chính cơ bản trong kỳ báo cáo năm 2024, tính đến ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức gần 2.652 tỷ đồng; vốn đầu tư của chủ sở hữu là 2.768 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong năm tài chính báo cáo gần 80 tỷ đồng; trong khi năm trước đó lỗ ròng gần 175 tỷ đồng. Nhờ khoản lãi trong năm 2024, lỗ lũy kế của Việt An giảm về còn hơn 116 tỷ đồng. Nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2024 lên tới gần 9.219 tỷ đồng, tăng tới 69,2% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là vì trong năm 2024, doanh nghiệp phát sinh khoản vay ngân hàng 1.750 tỷ đồng và nợ vay từ phát hành trái phiếu 1.250 tỷ đồng (lô VACCB2426001). Bên cạnh đó, nợ phải trả khác cũng tăng từ gần 5.448 tỷ đồng lên gần 6.219 tỷ đồng.



