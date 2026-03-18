TPHCM: Thời gian dự kiến khởi công cầu Thủ Thiêm 4

UBND TPHCM vừa chỉ đạo các sở, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai Nghị quyết 07/2026 của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4, bảo đảm thực hiện trong giai đoạn 2026–2028.

Cầu Thủ Thiêm 4 có tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỉ đồng

Theo chỉ đạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông – chủ đầu tư các dự án thành phần – được giao chủ động phối hợp với UBND 2 phường Tân Thuận, An Khánh rà soát các đồ án quy hoạch phân khu liên quan; khẩn trương tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc. Đồng thời, phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, lập kế hoạch chi tiết và đề xuất bố trí đủ vốn ngân sách để triển khai dự án đúng tiến độ.

Sở Xây dựng được giao chủ trì triển khai nghị quyết, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện; đẩy nhanh việc lập, thẩm định và phê duyệt các dự án thành phần, bảo đảm tuân thủ quy định về đầu tư công, xây dựng, quy hoạch và đấu thầu.

Sở Tài chính tham mưu bố trí đủ vốn theo tiến độ, theo dõi giải ngân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm điều kiện sống của người dân sau di dời bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, đồng thời xử lý các nội dung liên quan đến đất quốc phòng.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm hướng dẫn thi tuyển phương án kiến trúc và rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu khi cần thiết.

Các sở, ngành liên quan được yêu cầu phối hợp giải quyết thủ tục, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Theo Nghị quyết 07, dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 thuộc nhóm A, sử dụng vốn ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư hơn 5.063 tỉ đồng. Dự án gồm hai thành phần gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 1.385 tỉ đồng và xây dựng cầu khoảng 3.678 tỉ đồng. Dự kiến công trình sẽ khởi công vào quý III/2026 và hoàn thành vào quý IV/2028, góp phần kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu Nam, giảm áp lực giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.