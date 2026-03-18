TPHCM: Thời gian dự kiến khởi công cầu Thủ Thiêm 4
Để xây cầu Thủ Thiêm 4, UBND TP HCM giao các sở, ngành liên quan phối hợp giải quyết thủ tục, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.
- 17-03-2026Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng sở hữu biển nhân tạo rộng hơn 21ha, lớn bậc nhất Việt Nam, có sức chứa lên đến 30.000 du khách
UBND TPHCM vừa chỉ đạo các sở, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai Nghị quyết 07/2026 của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4, bảo đảm thực hiện trong giai đoạn 2026–2028.
Theo chỉ đạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông – chủ đầu tư các dự án thành phần – được giao chủ động phối hợp với UBND 2 phường Tân Thuận, An Khánh rà soát các đồ án quy hoạch phân khu liên quan; khẩn trương tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc. Đồng thời, phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, lập kế hoạch chi tiết và đề xuất bố trí đủ vốn ngân sách để triển khai dự án đúng tiến độ.
Sở Xây dựng được giao chủ trì triển khai nghị quyết, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện; đẩy nhanh việc lập, thẩm định và phê duyệt các dự án thành phần, bảo đảm tuân thủ quy định về đầu tư công, xây dựng, quy hoạch và đấu thầu.
Sở Tài chính tham mưu bố trí đủ vốn theo tiến độ, theo dõi giải ngân.
Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm điều kiện sống của người dân sau di dời bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, đồng thời xử lý các nội dung liên quan đến đất quốc phòng.
Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm hướng dẫn thi tuyển phương án kiến trúc và rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu khi cần thiết.
Các sở, ngành liên quan được yêu cầu phối hợp giải quyết thủ tục, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.
Theo Nghị quyết 07, dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 thuộc nhóm A, sử dụng vốn ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư hơn 5.063 tỉ đồng. Dự án gồm hai thành phần gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 1.385 tỉ đồng và xây dựng cầu khoảng 3.678 tỉ đồng. Dự kiến công trình sẽ khởi công vào quý III/2026 và hoàn thành vào quý IV/2028, góp phần kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu Nam, giảm áp lực giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.
Thi tuyển kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4
UBND TPHCM đã phê duyệt kế hoạch thi tuyển "Phương án kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4", thuộc dự án thành phần 2 của dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4, nhằm lựa chọn thiết kế tối ưu cho công trình giao thông trọng điểm.
Cuộc thi do UBND TPHCM tổ chức, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông triển khai theo hình thức rộng rãi, không hạn chế số lượng đơn vị tham gia. Các tổ chức tư vấn sẽ được xét chọn qua hồ sơ năng lực trước khi vào vòng thiết kế.
Cầu Thủ Thiêm 4 dự kiến bắc qua sông Sài Gòn, kết nối phường Tân Thuận với phường An Khánh, quy mô cấp I với 8 làn xe. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 2,16 km, trong đó phần cầu dài khoảng 1,635 km.
Cuộc thi nhằm tìm phương án kiến trúc hiện đại, khả thi, tạo điểm nhấn cảnh quan, góp phần kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu Nam và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM.
Thời gian thi tuyển dự kiến khoảng 85 ngày kể từ 17-3-2026.
