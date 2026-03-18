TPHCM: Thời gian dự kiến khởi công cầu Thủ Thiêm 4

18-03-2026 - 11:27 AM | Bất động sản

Để xây cầu Thủ Thiêm 4, UBND TP HCM giao các sở, ngành liên quan phối hợp giải quyết thủ tục, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

UBND TPHCM vừa chỉ đạo các sở, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai Nghị quyết 07/2026 của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4, bảo đảm thực hiện trong giai đoạn 2026–2028.

TPHCM thi tuyển kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4 - Ảnh 1.

Cầu Thủ Thiêm 4 có tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỉ đồng

Theo chỉ đạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông – chủ đầu tư các dự án thành phần – được giao chủ động phối hợp với UBND 2 phường Tân Thuận, An Khánh rà soát các đồ án quy hoạch phân khu liên quan; khẩn trương tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc. Đồng thời, phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, lập kế hoạch chi tiết và đề xuất bố trí đủ vốn ngân sách để triển khai dự án đúng tiến độ.

Sở Xây dựng được giao chủ trì triển khai nghị quyết, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện; đẩy nhanh việc lập, thẩm định và phê duyệt các dự án thành phần, bảo đảm tuân thủ quy định về đầu tư công, xây dựng, quy hoạch và đấu thầu.

Sở Tài chính tham mưu bố trí đủ vốn theo tiến độ, theo dõi giải ngân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm điều kiện sống của người dân sau di dời bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, đồng thời xử lý các nội dung liên quan đến đất quốc phòng.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm hướng dẫn thi tuyển phương án kiến trúc và rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu khi cần thiết.

Các sở, ngành liên quan được yêu cầu phối hợp giải quyết thủ tục, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Theo Nghị quyết 07, dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 thuộc nhóm A, sử dụng vốn ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư hơn 5.063 tỉ đồng. Dự án gồm hai thành phần gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 1.385 tỉ đồng và xây dựng cầu khoảng 3.678 tỉ đồng. Dự kiến công trình sẽ khởi công vào quý III/2026 và hoàn thành vào quý IV/2028, góp phần kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu Nam, giảm áp lực giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

Thi tuyển kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4

UBND TPHCM đã phê duyệt kế hoạch thi tuyển "Phương án kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4", thuộc dự án thành phần 2 của dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4, nhằm lựa chọn thiết kế tối ưu cho công trình giao thông trọng điểm.

Cuộc thi do UBND TPHCM tổ chức, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông triển khai theo hình thức rộng rãi, không hạn chế số lượng đơn vị tham gia. Các tổ chức tư vấn sẽ được xét chọn qua hồ sơ năng lực trước khi vào vòng thiết kế.

Cầu Thủ Thiêm 4 dự kiến bắc qua sông Sài Gòn, kết nối phường Tân Thuận với phường An Khánh, quy mô cấp I với 8 làn xe. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 2,16 km, trong đó phần cầu dài khoảng 1,635 km.

Cuộc thi nhằm tìm phương án kiến trúc hiện đại, khả thi, tạo điểm nhấn cảnh quan, góp phần kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu Nam và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM.

Thời gian thi tuyển dự kiến khoảng 85 ngày kể từ 17-3-2026.

Theo Ngọc Quý

Người lao động

Việt Nam sắp có siêu tháp tài chính 108 tầng, vượt Landmark 81 gần 200 m, trên đỉnh có quả cầu mô phỏng chu kỳ mặt trăng thay đổi theo từng giờ

Việt Nam sắp có siêu tháp tài chính 108 tầng, vượt Landmark 81 gần 200 m, trên đỉnh có quả cầu mô phỏng chu kỳ mặt trăng thay đổi theo từng giờ Nổi bật

Ngay tháng sau, Sun Group sẽ khởi công sân bay tại tỉnh rộng nhất Việt Nam, khu vực từng "bùng nổ" vì sốt đất lại được chú ý

Ngay tháng sau, Sun Group sẽ khởi công sân bay tại tỉnh rộng nhất Việt Nam, khu vực từng “bùng nổ” vì sốt đất lại được chú ý Nổi bật

Chọn tường gạch hay tường thạch cao ngăn phòng nhà chung cư?

Chọn tường gạch hay tường thạch cao ngăn phòng nhà chung cư?

Doanh nghiệp địa ốc của CEO Nguyễn Thái Bình lỗ 5 năm liên tiếp, nợ phải trả vượt 6.100 tỷ đồng

Doanh nghiệp địa ốc của CEO Nguyễn Thái Bình lỗ 5 năm liên tiếp, nợ phải trả vượt 6.100 tỷ đồng

Chưa thu xếp được nguồn tiền, Novaland 'khất nợ' hơn 1.860 tỷ đồng gốc lãi trái phiếu

Chưa thu xếp được nguồn tiền, Novaland ‘khất nợ’ hơn 1.860 tỷ đồng gốc lãi trái phiếu

Một phân khúc BĐS trở thành "tài sản trú ẩn" cho giới nhà giàu trước các biến động kinh tế, có dự án giá tăng gấp 5 lần so với thời điểm ra mắt

Một phân khúc BĐS trở thành "tài sản trú ẩn" cho giới nhà giàu trước các biến động kinh tế, có dự án giá tăng gấp 5 lần so với thời điểm ra mắt

