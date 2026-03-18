Toàn cảnh 3.790 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sắp sửa được đấu giá, nhiều hạng mục đã xuống cấp

UBND TP HCM vừa đưa ra kế hoạch tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ chung cư tại các lô R1, R2, R3, R4, R5, thuộc khu 38,4ha nằm trên địa bàn phường An Khánh. Mục tiêu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tài sản công, tránh lãng phí, đồng thời tăng nguồn thu ngân sách và góp phần kích hoạt lại thị trường bất động sản.

Theo kế hoạch, trong tháng 3-2026, UBND phường An Khánh sẽ hoàn tất việc thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch theo hướng tối ưu hóa các chỉ tiêu kiến trúc, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và bảo đảm phát triển bền vững.

Cùng thời điểm, các sở ngành liên quan sẽ lựa chọn đơn vị thẩm định giá để xác định giá khởi điểm cho phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào tháng 5.

Khu tái định cư Thủ Thiêm được xem là “đất vàng” nhưng có hành trình khá trắc trở. Trước đó, dự án đã 4 lần được đưa ra đấu giá nhưng đều không thành công. Nguyên nhân được cho là do quy mô gói tài sản lớn và giá khởi điểm cao.

Khu tái định cư tại phường An Khánh nằm ở vị trí đắc địa, tiếp giáp khu đô thị mới Thủ Thiêm và đường Mai Chí Thọ

Ở lần đấu giá thứ 5 vào tháng 5 tới, thành phố dự kiến chia thành 2 nhóm: nhóm 1 gồm các lô R1, R2, R3 với khoảng 2.220 căn; nhóm 2 gồm các lô R4, R5 với khoảng 1.570 căn. Việc phân tách này được kỳ vọng giúp tăng tính hấp dẫn và phù hợp hơn với năng lực tài chính của doanh nghiệp.

Song song đó, thành phố cũng lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch nhằm khắc phục những hạn chế của mô hình nhà tái định cư trước đây.

Theo đề xuất, chiều cao công trình có thể tăng từ 25-27 tầng lên tối đa 45 tầng, kèm 3 tầng hầm; hệ số sử dụng đất cũng được nâng lên. Ngoài ra, các hạng mục thương mại, dịch vụ và bãi đỗ xe sẽ được cải thiện để phù hợp với tiêu chuẩn căn hộ thương mại, thay vì thiết kế đơn giản như trước.

Các chuyên gia cho rằng nếu được điều chỉnh quy hoạch theo hướng thương mại, dự án sẽ có dư địa lớn để tối ưu hiệu quả đầu tư, từ đó thu hút doanh nghiệp tham gia. Việc gia tăng hệ số sử dụng đất và cải thiện công năng sẽ giúp nâng cao giá trị dự án và khả năng triển khai thực tế.

Ở góc độ người dân, nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn dự án sớm được “hồi sinh”. Bà Nguyễn Thị Cúc (gần 85 tuổi, sống tại chung cư New City gần khu vực) cho biết mỗi ngày bà đi tập thể dục qua đây đều thấy xót xa khi dự án bỏ hoang trong khi nhu cầu nhà ở còn lớn. “Nếu có nhà đầu tư vào làm lại, khu này khang trang hơn thì người dân rất mừng” - bà nói.

Trước đó, vào cuối năm 2025, một số doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, trong đó có Sơn Kim Land, Bcons Land và Công ty CP Đầu tư DIA (thuộc Tập đoàn Sunshine).

Khu tái định cư phường An Khánh thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm được xây dựng giai đoạn 2013-2015 để bố trí chỗ ở cho người dân bị giải tỏa khi triển khai khu đô thị mới. Trong đó, cụm 3.790 căn tại các lô R1-R5 hoàn thành từ năm 2015 nhưng bị bỏ trống nhiều năm.

Sau thời gian dài không sử dụng, nhiều hạng mục tại dự án đã xuống cấp, trong khi mỗi năm thành phố vẫn phải chi hàng chục tỉ đồng để quản lý và bảo trì.

Nhiều hạng mục công trình trong tình trạng bỏ hoang, xuống cấp

Khu tái định cư này có diện tích 38,4 ha.





Khu tái định cư này tọa lạc tại vị trí đắc địa, bên đại lộ Mai Chí Thọ, tuyến đường huyết mạch từ cửa ngõ phía đông vào trung tâm thành phố qua hầm Thủ Thiêm.