Bí thư Thành ủy TPHCM làm Trưởng Ban Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

Thành ủy TPHCM vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 31/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Theo đó, Ban Chỉ đạo do ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm Trưởng Ban.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết 31.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM làm Phó Trưởng Ban trực tiếp chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo về Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt. Ảnh: PHAN ANH

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn có 9 thành viên gồm Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Kiên, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Phạm Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM Trương Minh Huy Vũ, Quyền Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Chánh Văn phòng UBND TPHCM Dương Hồng Thắng và Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Trần Văn Khuyên.

Hoàn thiện thể chế phát triển đô thị đặc thù

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo toàn diện việc tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị; định hướng nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức tổng kết, bảo đảm việc đánh giá được thực hiện khách quan, toàn diện, khoa học, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết; phản ánh đúng thực tiễn triển khai và kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện.



TPHCM nghiên cứu, xây dựng Luật Đô thị đặc biệt nhằm hoàn thiện thể chế phát triển đô thị đặc thù trong giai đoạn phát triển mới. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đồng thời chỉ đạo tham mưu đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành Nghị quyết mới về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới, tạo cơ sở chính trị quan trọng để thành phố triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Ngoài ra, chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng Luật Đô thị đặc biệt nhằm hoàn thiện thể chế phát triển đô thị đặc thù, tăng cường phân cấp, phân quyền và tạo điều kiện để thành phố phát huy tính năng động, sáng tạo trong giai đoạn phát triển mới.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Các thành viên Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; được hưởng các chế độ theo quy định và được sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình để tham mưu, giúp việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo; chỉ đạo việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Trưởng Ban Chỉ đạo giao Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành quyết định thành lập các tổ công tác của Ban Chỉ đạo để thực hiện các nhiệm vụ theo phân công.

Văn phòng Thành ủy TPHCM là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ; chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, báo cáo Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo theo quy định.