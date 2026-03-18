Cận cảnh công trường thi công tuyến đường Vành đai 3-TPHCM qua Tây Ninh

MỚI NHẤT!
18-03-2026 - 15:19 PM |
Bất động sản
Những ngày giữa tháng 3, không khí thi công trên tuyến Vành đai 3-TPHCM đoạn qua tỉnh Tây Ninh trở nên khẩn trương.
Video: Toàn cảnh đường Vành đai 3-TPHCM đoạn qua tỉnh Tây Ninh nhìn từ trên cao.
Trên công trường, hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng máy móc hoạt động liên tục, chia ca ngày đêm để kịp tiến độ.
Theo ghi nhận, tuyến dài khoảng 6,8 km qua địa bàn tỉnh đã cơ bản thành hình.
Nhiều đoạn hoàn tất nền đường, thảm nhựa; các hạng mục cầu, lan can, hệ thống an toàn giao thông cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.
Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh cho biết trong 3 dự án quan trọng quốc gia đang triển khai trên địa bàn, đoạn Vành đai 3-TPHCM qua tỉnh đã cơ bản hoàn thành.
Cụ thể, dự án dài 6,8 km gồm 2 dự án thành phần: Xây dựng tuyến chính với tổng mức đầu tư 3.040 tỉ đồng và dự án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư hơn 1.168 tỉ đồng.
Đến nay, 3 gói thầu xây lắp chính đạt gần 95% khối lượng, cơ bản hoàn thành phần đường cao tốc.
Tại nhiều vị trí, công nhân tất bật gia cố nền đường, lu lèn, thảm nhựa.
Ở các đoạn cầu, từng tốp kỹ sư, công nhân khẩn trương lắp đặt cốt thép, cốp pha, chuẩn bị đổ bê tông.
Máy lu, xe ben, máy ủi hoạt động liên tục, tạo nên nhịp thi công sôi động.
Các nhà thầu tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp để tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ.
Các hạng mục phụ trợ như lan can cầu, biển báo, khung giá cũng được lắp đặt đồng bộ. Một số đoạn đã sẵn sàng cho việc thông xe kỹ thuật trong thời gian tới.
Việc đẩy nhanh tiến độ Vành đai 3 - TPHCM qua Tây Ninh không chỉ giúp tăng cường kết nối với TPHCM và các tỉnh lân cận, mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông liên vùng.
Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư và giảm áp lực giao thông khu vực cửa ngõ phía Nam.
Theo Nguyễn Tiến
Người Lao Động
Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082
Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Liên hệ quảng cáo
Hotline:
Email: doanhnghiep@admicro.vn
© Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.