Minh Minh Group – Đại lý phân phối chiến lược dự án Vinhomes Hải Vân Bay Đà Nẵng

Với vai trò Đại lý phân phối chiến lược, Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Minh Group sẽ trực tiếp phân phối giỏ hàng chính thức từ chủ đầu tư, đảm bảo cung cấp thông tin minh bạch, chính sách bán hàng cập nhật và hỗ trợ khách hàng tiếp cận các sản phẩm tiềm năng tại dự án.

Minh Minh Group – Đại lý phân phối chính thức Vinhomes Hải Vân Bay Đà Nẵng

Trong nhiều năm hoạt động trên thị trường bất động sản, Minh Minh Group đã khẳng định vị thế khi trở thành TOP 1 phân phối các dự án Vinhomes tại thị trường phía Bắc như Vinhomes Global Gate Cổ Loa, Vinhomes Golden City Hải Phòng…., cùng đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp, hệ thống tư vấn bài bản và mạng lưới khách hàng rộng lớn.

Minh Minh Group liên tục là TOP Đại lý xuất sắc các dự án Vinhomes Miền Bắc

Việc trở thành Đại lý phân phối chiến lược của Vinhomes Hải Vân Bay không chỉ đánh dấu bước tiến mới của Minh Minh Group mà còn mở ra nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn cho khách hàng đang tìm kiếm sản phẩm bất động sản đẳng cấp tại Đà Nẵng.

Vinhomes Hải Vân Bay – Dự án nghỉ dưỡng tại Tây Bắc Đà Nẵng

Tọa lạc tại khu vực eo biển đèo Hải Vân, dự án Vinhomes Hải Vân Bay (Vin Làng Vân) được định hướng phát triển thành tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí, du lịch đẳng cấp quốc tế.

Dự án quy tụ nhiều loại hình bất động sản đa dạng như: Biệt thự biển cao cấp; Khách sạn và khu nghỉ dưỡng 5 sao; Căn hộ cao cấp; Shophouse thương mại.

Điểm nhấn nổi bật của Vinhomes Hải Vân Bay chính là sự kết hợp hài hòa giữa không gian sống hiện đại và thiên nhiên nguyên sơ, tạo nên một quần thể sinh thái độc đáo hiếm có tại Đà Nẵng.

Tòa cảnh 4 phân khu dự án Vinhomes Hải Vân Bay Đà Nẵng

Vinhomes Hải Vân Bay sở hữu vị trí đắt giá khi nằm gần nhiều địa danh du lịch nổi tiếng và các tuyến giao thông trọng điểm như Cách trung tâm TP. Đà Nẵng (Cầu Rồng) khoảng 20 phút (20km); Cách sân bay quốc tế Đà Nẵng và ga Đà Nẵng khoảng 20 phút; Cách trung tâm hành chính quận Liên Chiểu: khoảng 15 phút (12km); Cách Cảng Liên Chiểu: khoảng 5 phút (2km); Cách Cảng Liên Chiểu: khoảng 5 phút (2km) và Gần các khu du lịch nổi tiếng như Suối Lương, Rạn Nam Ô, Bà Nà Hills, Lăng Cô, Bãi Cả, vịnh Nam Chơn.

Vị trí này giúp dự án trở thành điểm kết nối hoàn hảo giữa du lịch – nghỉ dưỡng – thương mại – đầu tư, hứa hẹn mang lại tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.

Khẳng định vị thế đại lý phân phối chiến lược trên thị trường bất động sản

Thông qua sự hợp tác này, Minh Minh Group cam kết mang đến cho khách hàng: Giỏ hàng chính thức từ chủ đầu tư; Thông tin minh bạch, cập nhật nhanh chóng; Chính sách bán hàng và ưu đãi mới nhất; Dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp và tận tâm.

Đội ngũ Minh Minh Group chuyên nghiệp, uy tín và sẵn sàng hỗ trợ 24/7

Sự kiện lần này không chỉ đánh dấu bước phát triển quan trọng của doanh nghiệp mà còn mở ra cơ hội sở hữu các sản phẩm bất động sản đẳng cấp tại dự án phía Tây Bắc Đà Nẵng.

Trong thời gian tới, Minh Minh Group sẽ tiếp tục đồng hành cùng chủ đầu tư mang đến những sản phẩm giá trị, góp phần kiến tạo cộng đồng sống đẳng cấp và bền vững tại Vinhomes Hải Vân Bay.

Thông tin chi tiết dự án Vinhomes Hải Vân Bay Đà Nẵng

