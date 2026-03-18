Thủ tướng yêu cầu nêu chính kiến chọn công nghệ đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Ngày 18/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để rà soát tình hình, tiếp tục đôn đốc, thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam , dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, lập quy hoạch các tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Móng Cái, các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội và TP.HCM.

Chỉ đạo các công việc, nhiệm vụ chung thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các dự án cần triển khai kịp thời, đúng tiến độ nhưng đúng quy định, quy trình, tiêu chuẩn quy chuẩn, nâng cao chất lượng.

Trong quá trình triển khai, người đứng đầu Chính phủ lưu ý phải kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán theo quy định, cương quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm. Việc hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật và bố trí vốn đáp ứng yêu cầu tiến độ, kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả.

Với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng, tái định cư tích cực hơn nữa, bảo đảm nhanh, kịp thời, đời sống của người dân ở nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ, sáng xanh sạch đẹp hơn, hạ tầng xã hội đầy đủ, chăm lo việc làm, sinh kế của người dân.

Theo định hướng của Thủ tướng, cần đa dạng hóa các nguồn vốn (Nhà nước, tư nhân, hợp tác công tư, vay vốn, phát hành trái phiếu…) và tối ưu hóa nguồn vốn, không để lãng phí. Tiếp cận, vận dụng sáng tạo các quy trình, công nghệ thi công tiên tiến nhất để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các dự án.

Với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng có báo cáo đầy đủ, thể hiện chính kiến về lựa chọn công nghệ, xây dựng quy chuẩn và trên cơ sở đó hoàn thiện báo cáo khả thi và lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu (tư vấn, xây lắp, hệ thống điều khiển…).

Với dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, theo lãnh đạo Chính phủ, các địa phương triển khai nhanh giải phóng mặt bằng. Trong tháng 3 phải hoàn thành báo cáo khả thi và triển khai xây dựng hạ tầng kết nối.

Về các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM, Thủ tướng yêu cầu bộ ngành, địa phương tích cực tháo gỡ các vướng mắc còn lại, Bộ Tài chính hỗ trợ xử lý vướng mắc liên quan nguồn vốn vay.

Thủ tướng lưu ý TP.HCM đặc biệt ưu tiên các dự án kết nối 2 sân bay Long Thành, Tân Sơn Nhất và trung tâm thành phố.

Với các tuyến Bến Thành - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh do tư nhân làm chủ đầu tư, người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo các cơ quan phải kiểm tra, giám sát và đề xuất cơ chế, chính sách với cấp có thẩm quyền.

Bộ Tài chính được giao khẩn trương rà soát, trình phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty đường sắt Việt Nam trước ngày 20/3. Bộ Công Thương hoàn thiện thủ tục để trình phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp đường sắt trong tháng 3, đồng thời tiếp tục đề xuất cơ chế, chính sách với cấp có thẩm quyền.

Hà Nội, TP.HCM ưu tiên loạt dự án đường sắt đô thị

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, với đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đơn vị đã có báo cáo về lựa chọn đối tác công nghệ; tập trung chỉ đạo triển khai xây dựng đề cương nhiệm vụ, lập hồ sơ mời thầu xong trong tháng 3, lựa chọn tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý II/2026.

Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng cũng đang được triển khai đồng bộ các dự án thành phần 1 (về đầu tư hạ tầng kết nối các ga và quảng trường), thành phần 2 (đầu tư xây dựng công trình đường sắt), các dự án thành phần giải phóng mặt bằng, di dời công trình điện.

Về các tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Móng Cái, Bộ Xây dựng tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành báo cáo đầu kỳ trong tháng 4, hoàn thành quy hoạch trong năm 2026. Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản hướng dẫn thủ tục giao UBND tỉnh Quảng Ninh làm cơ quan chủ quản/chủ đầu tư dự án đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái.

Liên quan các tuyến đường sắt đô thị, Hà Nội đang triển khai thủ tục đầu tư 6 tuyến (trong đó 4 tuyến dự kiến khởi công trong năm 2026) và đang triển khai thực hiện 3 tuyến; TPHCM đang ưu tiên tổ chức triển khai chuẩn bị đầu tư 6 tuyến giai đoạn 2026-2030.