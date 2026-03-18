Khởi tố vụ án trục lợi hàng chục tỉ đồng từ nhà ở xã hội

18-03-2026 - 18:55 PM | Bất động sản

Các đối tượng lợi dụng chính sách Nhà ở xã hội nhằm trục lợi, tiêu cực đang gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội.

Ngày 18-3, tin từ Bộ Công an cho biết Cục An ninh kinh tế khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP Hà Nội.

Một nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội. Ảnh minh hoạ

Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11-12-2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong việc xét duyệt, mua - bán, cho thuê nhà ở xã hội và quán triệt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh kinh tế đã tổ chức rà soát tổng thể, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến trục lợi chính sách Nhà ở xã hội.

Kết quả, ngày 17-3, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174, Bộ Luật Hình sự xảy ra tại một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 40 tỉ đồng. Ngày 18-3-2026, Cục An ninh kinh tế đã chuyển vụ án trên đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Việc lợi dụng chính sách Nhà ở xã hội nhằm trục lợi, tiêu cực đang gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước. Hiện Cục An ninh kinh tế đang phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội điều tra mở rộng vụ án, xử lý triệt để các đối tượng và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

PV

Người lao động

Vinaconex (VCG) “lệch sóng” giữa cơn sốt xây dựng: Vì sao tụt lại phía sau CTD, CII, HHV?

Việt Nam sắp sở hữu sân vận động chưa từng có trong lịch sử do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây, sức chứa vượt nhiều "siêu sân" toàn cầu

Việt Nam sắp có khu công nghệ số rộng 120ha, nằm gần siêu dự án 16 tỷ USD

18:46 , 18/03/2026
Thủ tướng yêu cầu nêu chính kiến chọn công nghệ đường sắt cao tốc Bắc - Nam

18:25 , 18/03/2026
Hà Nội: Cột điện bất ngờ đổ chắn ngang đường La Thành

18:20 , 18/03/2026
Bộ Công an thông tin một số vụ án lớn

18:18 , 18/03/2026

