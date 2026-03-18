Việt Nam sắp có khu công nghệ số rộng 120ha, nằm gần siêu dự án 16 tỷ USD

UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 Khu công nghệ số tập trung Long Thành tại hai xã An Phước và Bình An.

Đồng Nai phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu công nghệ số tập trung Long Thành. (Ảnh minh họa báo Đồng Nai)

Theo đó, Khu công nghệ số tập trung Long Thành có quy mô hơn 119 ha. Trong đó, diện tích lập quy hoạch hơn 117 ha, không bao gồm hành lang an toàn và móng trụ điện.

Theo dự báo, quy mô tổng lao động dự kiến cho toàn Khu công nghệ số tập trung Long Thành là khoảng 9.500 - 10.500 người.

Về mục tiêu, việc lập quy hoạch nhằm hình thành trung tâm công nghệ thông tin, tạo hạ tầng cho ứng dụng và phát triển công nghệ số. Đồng thời, dự án hướng tới thúc đẩy công nghiệp công nghệ thông tin, xây dựng trung tâm nghiên cứu - phát triển sản phẩm, phục vụ đào tạo, chuyển giao công nghệ; ươm tạo doanh nghiệp công nghệ số và thu hút, phát triển các dịch vụ liên quan.

Bên cạnh đó, Khu công nghệ số còn được kỳ vọng tạo môi trường thuận lợi để thu hút vốn và công nghệ trong, ngoài nước. Qua đó, góp phần đưa công nghệ thông tin trở thành ngành kinh tế trọng điểm, đồng thời hình thành môi trường làm việc đạt chuẩn quốc tế, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam.

Không chỉ vậy, việc phát triển Khu công nghệ số tập trung còn hướng tới tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có khả năng thay thế hàng nhập khẩu . Qua đó, thúc đẩy phát triển các lĩnh vực như viễn thông, tài chính, ngân hàng, hàng không, thương mại, thương mại điện tử cũng như các dịch vụ công cộng như giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng.

Dự án được kỳ vọng góp phần tăng trưởng kinh tế, nâng cao trình độ công nghệ sản xuất và sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam, nâng cao vị thế, thương hiệu công nghệ số Việt Nam. Đồng thời, hình thành trung tâm cung cấp hạ tầng và các dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông đáp ứng đúng chuẩn Khu công nghệ số tập trung.

Khu công nghệ số tập trung Long Thành được tổ chức quy hoạch với hai nhóm phân khu chức năng gồm: nhóm phân khu chức năng thực hiện hoạt động công nghiệp công nghệ số, và nhóm phân khu chức năng cung cấp các dịch vụ cho khu công nghệ số tập trung.

Trong đó, mật độ xây dựng thuần tối đa 40%; tỉ lệ cây xanh, giao thông và các khu kỹ thuật tối thiểu 21%; tầng cao xây dựng không quá 45m (tầng cao cụ thể cho từng khu chức năng sẽ được cụ thể hóa trong giai đoạn lập đề án).

Riêng chiều cao một số công trình đặc thù (lớn hơn 45m) trong khu vực này sẽ được xác định trong bước lập quy hoạch chi tiết và phải được sự đồng ý, chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.