Hà Kiều Anh rao bán biệt thự 1000m2: "Tôi quay không phải để khoe khoang"

Vừa qua, người đẹp chuyển giới Hà Kiều Anh đã giới thiệu với khán giả căn biệt thự nghỉ dưỡng của mình tại xã An Phước (Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp).



Hà Kiều Anh trước biệt thự.

Theo Hà Kiều Anh chia sẻ, khu biệt thự nghỉ dưỡng của cô có diện tích lên tới 1000 mét vuông. Trong đó, diện tích đất thổ cư là hơn 300 mét vuông còn lại là đất trồng cây, nông nghiệp.

Căn biệt thự được xây dựng bề thế, hoành tráng với cổng sắt lớn. Vườn trước biệt thự rộng tới hàng trăm mét vuông được bài trí gọn gàng, sạch sẽ với cây cảnh, gạch lát đá, hồ cái Koi kèm theo non bộ phong thủy tiểu cảnh tươi mát.

Trong biệt thự có cả thang máy hiện đại để di chuyển giữa các tầng. Hà Kiều Anh cũng đã lắp mới toàn bộ nội thất đắt tiền, từ giường tủ tới bàn ghế.

Diện tích của các phòng đều rất lớn, mỗi phòng ngủ lên tới vài chục mét vuông. Phòng tắm có cả bồn tắm đứng lẫn bồn tắm ngồi với chế độ sục massage hiện đại.

Hà Kiều Anh nói: "Phòng trong biệt thự của tôi view như khách sạn 5 sao, nhìn ra khắp nơi, view toàn cảnh. Từ Hồng Ngự về đây có 10 phút thôi".

Vì biệt thự rộng lớn nên Hà Kiều Anh xây cả phòng xông hơi, phòng hát karaoke riêng với cách âm, đèn chớp chuyên nghiệp. Cô nói: "Đây là tâm huyết của tôi".

Trong vườn sau, Hà Kiều Anh xây cả hồ bơi, nhà ăn riêng, nhà cà phê riêng. Cô cũng dành một diện tích lớn để trồng cây, trồng rau.

Sau một hồi giới thiệu, Hà Kiều Anh tuyên bố rao bán biệ thự: "Tôi quay lên đây không phải để khoe khoang. Tôi chỉ muốn ai có nhu cầu mua nhà nghỉ dưỡng thì liên hệ với tôi. Tôi đang rao bán căn biệt thự này".

Hà Kiều Anh là một người đẹp chuyển giới khá nổi tiếng, xuất thân từ ca sĩ hát Lô Tô. Cô từng xuất hiện trên chương trình Come out để chia sẻ về cuộc đời mình.

Sau thời gian tạm ngưng hoạt động nghệ thuật ở các đoàn lô tô để chăm lo cho những cụ già neo đơn và 5 người con nuôi, người đẹp thuộc cộng đồng LGBT Hà Kiều Anh thực hiện dự án phim web-drama mang tên "Đổi mặt thay tên" với sự đầu tư chỉn chu, hoành tráng.

Là một người con của vùng đất Hồng Ngự, Đồng Tháp, Hà Kiều Anh từng có khoảng thời gian 20 năm theo các đoàn lô tô phục vụ cho bà con trên khắp cả nước. Cảm nhận được sự thiếu thốn tình thương của những hoàn cảnh khó khăn, nữ nghệ sĩ lô tô quyết định thành lập mái ấm nhà mở để nuôi các cụ già neo đơn không nơi nương tựa. Bên cạnh đó, chị nhận những đứa con bị bố mẹ bỏ rơi về nuôi và xem chúng như con ruột của mình.

Lý giải về cái tên giống Hoa hậu Việt Nam 1992 - Hà Kiều Anh, nữ nghệ sĩ cho biết cô rất mến mộ tài năng cũng như vẻ đẹp của đàn chị nên quyết định lấy nghệ danh này để theo đuổi những hoạt động nghệ thuật. Dù có nhiều lời ra tiếng vào nhưng Hà Kiều Anh luôn vững vàng lòng tin vào cách mình sống và cống hiến cho đời.