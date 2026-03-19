Tập đoàn của Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo phấn đấu khởi công tuyến metro dài hơn 47km tại thành phố giàu nhất Việt Nam ngay đầu năm sau

19-03-2026 - 11:38 AM | Bất động sản

Sovico kiến nghị triển khai tuyến metro số 4 theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT, với cơ chế thanh toán bằng quỹ đất kết hợp phát triển đô thị theo định hướng TOD dọc tuyến.

Sở Tài chính TP.HCM có văn bản lấy ý kiến các sở, ngành và đơn vị liên quan đối với đề xuất của Tập đoàn Sovico về việc đầu tư tuyến metro số 4 (Đông Thạnh – Hiệp Phước).

Theo đề xuất tại văn bản ngày 15/1/2026, Sovico kiến nghị triển khai dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT, với cơ chế thanh toán bằng quỹ đất kết hợp phát triển đô thị theo định hướng TOD dọc tuyến. Cơ chế này được đề xuất áp dụng trên cơ sở các quy định mới tại Nghị định 257 của Chính phủ và Nghị quyết 260 của Quốc hội về cơ chế đặc thù dành cho TP.HCM.

Doanh nghiệp cũng đề nghị UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương cho phép lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, kèm theo hồ sơ năng lực và dự thảo hợp đồng theo quy định hiện hành.

Đáng chú ý, Sovico cam kết hoàn tất Báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý II/2026, đồng thời phấn đấu khởi công dự án vào quý I/2027.

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư PPP, Luật Đường sắt và các quy định liên quan, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với đề xuất của Sovico. Đồng thời, đề nghị doanh nghiệp chủ động phối hợp, cung cấp hồ sơ và giải trình các nội dung liên quan trong quá trình lấy ý kiến.

Trước đó, đầu tháng 6/2025, Tập đoàn Sovico – cổ đông sáng lập Vietjet Air đã gửi văn bản đến UBND TP.HCM đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến metro số 4.

Theo phương án đề xuất, tuyến metro số 4 có lộ trình đi qua các khu vực Đông Thạnh (Hóc Môn) – Thạnh Xuân – Hà Huy Giáp – Nguyễn Oanh – Nguyễn Kiệm – sân bay Tân Sơn Nhất (ga T1, T2) – Trường Sơn – Nguyễn Văn Trỗi – kênh Nhiêu Lộc – Hai Bà Trưng – Pasteur – Bến Thành – Nguyễn Thái Học – Tôn Đản – Nguyễn Hữu Thọ. Sau khi vượt Vành đai 3, tuyến sẽ kéo dài đến Khu đô thị Hiệp Phước.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 47,3 km, trong đó hơn 25 km đi ngầm và gần 22 km trên cao; quy mô 37 nhà ga (gồm 21 ga ngầm và 16 ga trên cao), cùng 2 depot đặt tại Đông Thạnh và Hiệp Phước.

Sovico cho biết, nếu được chấp thuận tiếp cận và nghiên cứu, tập đoàn sẽ thành lập pháp nhân riêng để triển khai dự án, đồng thời phối hợp với các chuyên gia quốc tế trong các lĩnh vực tài chính, quy hoạch, kiến trúc và giao thông nhằm hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi trình UBND TP.HCM và các sở, ngành liên quan.

Doanh nghiệp cũng khẳng định sẽ chuẩn bị đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân sự cùng các đối tác thi công – vận hành để dự án có thể được triển khai và đưa vào khai thác trong thời gian sớm nhất.

Sovico Group là doanh nghiệp hoạt động đa ngành dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Phương Thảo. Theo giới thiệu, tập đoàn hiện có tổng tài sản hơn 187.000 tỷ đồng, quy mô khoảng 40.000 nhân sự, hoạt động trong các lĩnh vực tài chính – ngân hàng, hàng không, bất động sản, công nghệ và chuyển đổi số. Doanh nghiệp đồng thời là cổ đông sáng lập Vietjet Air và cổ đông lớn của HDBank.


Tú An

An Ninh Tiền Tệ

Liên danh Sun Group sắp làm đại đô thị quy mô lớn tại Đồng Nai: Vốn đầu tư hơn 72.000 tỷ, rộng 290 ha và tứ bề giáp sông

Liên danh Sun Group sắp làm đại đô thị quy mô lớn tại Đồng Nai: Vốn đầu tư hơn 72.000 tỷ, rộng 290 ha và tứ bề giáp sông Nổi bật

Sau nửa năm khởi công dự án "khủng" có tháp tài chính 108 tầng, doanh nghiệp của Madame Nga bất ngờ có động thái mới tại tỉnh giáp Hà Nội

Sau nửa năm khởi công dự án "khủng" có tháp tài chính 108 tầng, doanh nghiệp của Madame Nga bất ngờ có động thái mới tại tỉnh giáp Hà Nội Nổi bật

Ấn định thời gian xét xử vụ án liên quan khu 'đất vàng' 39-39B Bến Vân Đồn

Ấn định thời gian xét xử vụ án liên quan khu 'đất vàng' 39-39B Bến Vân Đồn

10:40 , 19/03/2026
38.500 tỷ 'hồi sinh' Bắc Hưng Hải: Bao giờ hết ô nhiễm?

38.500 tỷ 'hồi sinh' Bắc Hưng Hải: Bao giờ hết ô nhiễm?

10:35 , 19/03/2026
Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences gây ấn tượng với 100% sở hữu bể bơi và sân vườn riêng

Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences gây ấn tượng với 100% sở hữu bể bơi và sân vườn riêng

10:00 , 19/03/2026
Thấy gì từ đề án TP.HCM “chuyển đổi vai trò” cho Bình Dương cũ?

Thấy gì từ đề án TP.HCM “chuyển đổi vai trò” cho Bình Dương cũ?

10:00 , 19/03/2026

