Novaland của ông Bùi Thành Nhơn kích hoạt “mỏ vàng” mới của Việt Nam, dự án sống còn Aqua City “tái sinh”, đón hơn 50 quỹ đầu tư đến tham quan

19-03-2026 - 07:19 AM | Bất động sản

Trong tháng 3, Novaland liên tiếp công bố các thỏa thuận hợp tác quy mô lớn. Đáng chú ý, NovaGroup đã bắt tay với Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM để phát triển hệ thống phòng khám đa khoa, đón đầu thị trường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Tập đoàn Novaland (HoSE: NVL) lần đầu tiên công bố bản tin nhà đầu tư, cập nhật loạt diễn biến đáng chú ý trong tháng 3/2026. Nội dung cho thấy doanh nghiệp đang đồng thời đẩy mạnh hợp tác chiến lược, tái cấu trúc hoạt động và tăng tốc triển khai các dự án trọng điểm, trong đó đặc biệt liên quan đến dự án "sống còn" Aqua City.

Thứ nhất, ký kết hợp tác toàn diện với LPBank (16/03/2026) nhằm phát triển hệ sinh thái tài chính – bất động sản, đồng thời triển khai các giải pháp tài chính phục vụ đầu tư và phát triển dự án.

Thứ hai, hợp tác với Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (13/03/2026) để phát triển hệ thống phòng khám đa khoa tiêu chuẩn cao, bổ sung mảnh ghép chăm sóc sức khỏe trong mô hình "All-in-one". Hợp tác này được thực hiện sau 2 ngày Thủ tướng Phạm Minh Chính phát đi thông điệp thúc đẩy phát triển "kinh tế bạc" – hay "kinh tế tóc bạc". là hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ phục vụ người cao tuổi, từ y tế, chăm sóc sức khỏe, nhà ở, nghỉ dưỡng đến các dịch vụ hỗ trợ đời sống.

Thứ ba, khởi động dự án tư vấn chuyển đổi số cùng FPT, hướng tới xây dựng mô hình vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ.

Các động thái này cho thấy Novaland đang tái định vị theo hướng tích hợp đa dịch vụ, không chỉ thuần bất động sản mà mở rộng sang tài chính, y tế và công nghệ.

Ở mảng phát triển dự án, doanh nghiệp ghi nhận tiến triển tại 3 dự án. Với dự án The Grand Manhattan, các tháp A1, A2, A3 đã xây dựng đến tầng 37, nhiều hạng mục hoàn thiện đồng bộ.

Còn tại Victoria Village ghi nhận hơn 1.000 khách hàng ký hợp đồng trong giai đoạn đầu tháng 3/2026.

Đặc biệt, tại dự án "sống còn" Aqua City tiếp tục là tâm điểm khi hạ tầng khu vực được thúc đẩy mạnh. Đáng chú ý, tỉnh Đồng Nai đã khởi động dự án Hương lộ 2 kết nối Quốc lộ 51 – Aqua City – cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, đồng thời xúc tiến đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVL tăng trần 3 phiên liên tiếp, thanh khoản đạt gần 49 triệu đơn vị trong ngày 16/03/2026.

Kết quả kinh doanh quý 4/2025 ghi nhận chuyển biến tích cực khi lợi nhuận quay lại trạng thái có lãi; lũy kế cả năm đạt 1.819 tỷ đồng.

Song song đó, Novaland đẩy mạnh hoạt động quan hệ nhà đầu tư, tổ chức gặp gỡ hàng trăm nhà đầu tư trong và ngoài nước; hơn 50 đại diện quỹ đã trực tiếp tham quan Aqua City.


Phương Hoàng

An Ninh Tiền Tệ

Việt Nam sắp có khu công nghệ số rộng 120ha, nằm gần siêu dự án 16 tỷ USD

Một phân khúc BĐS trở thành "tài sản trú ẩn" cho giới nhà giàu trước các biến động kinh tế, có dự án giá tăng gấp 5 lần so với thời điểm ra mắt

Siêu dự án đường sắt tốc độ cao 5,6 tỷ USD, đi qua 4 tỉnh thành do "tân binh" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư được ấn định ngày khởi công

Liên danh Sun Group sắp làm đại đô thị quy mô lớn tại Đồng Nai: Vốn đầu tư hơn 72.000 tỷ, rộng 290 ha và tứ bề giáp sông

Sau nửa năm khởi công dự án "khủng" có tháp tài chính 108 tầng, doanh nghiệp của Madame Nga bất ngờ có động thái mới tại tỉnh giáp Hà Nội

Tỉnh rộng nhất Việt Nam thu hồi gần 145 ha đất dự án sân bay Phan Thiết từ Rạng Đông: Dự án sẽ được Sun Group khởi công ngay tháng sau

