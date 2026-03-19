Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

19-03-2026 - 07:30 AM | Bất động sản

Siêu dự án đường sắt tốc độ cao 5,6 tỷ USD, đi qua 4 tỉnh thành do “tân binh” của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư được ấn định ngày khởi công

Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do Vinspeed làm chủ đầu tư sẽ khởi công vào ngày 12/4.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND về việc tổ chức Lễ khởi công Dự án Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh. Công trình hạ tầng giao thông trọng điểm mang tính liên vùng, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dự kiến lễ khởi công sẽ diễn ra vào ngày 12/4/2026 tại vị trí xây dựng nhà ga Hạ Long Xanh (thuộc địa bàn phường Tuần Châu và phường Việt Hưng). Việc tổ chức buổi lễ phải đảm bảo trang trọng, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có.

Đồng thời, huy động sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà đầu tư là CTCP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan. Thông qua đó, thể hiện ý nghĩa chiến lược của dự án, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và khát vọng phát triển liên vùng của các tỉnh, thành phố.

Sự kiện cũng nhằm chào mừng thành công của kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh. Đồng thời, góp phần truyền thông rộng rãi, quảng bá hình ảnh và thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Ninh, tạo động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo…

Dự án Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh có quy mô đầu tư gồm tuyến đường đôi khổ 1.435mm, điện khí hóa. Tổng chiều dài khoảng 120km, tốc độ thiết kế tối đa 350km/h. Dự án có điểm đầu tại ga Cổ Loa (Hà Nội), điểm cuối tại khu vực Công viên công cộng Tuần Châu, phường Tuần Châu. Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP). Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2028.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 147.000 tỷ đồng, chưa bao gồm khoảng 10.270 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng do ngân sách Nhà nước chi trả. So với đề xuất trước đó, tổng mức đầu tư đã tăng thêm khoảng gần 8.500 tỷ đồng. Trong cơ cấu vốn, nhà đầu tư góp 22.110 tỷ đồng, phần còn lại hơn 125.000 tỷ đồng được huy động, chiếm khoảng 85% tổng vốn.


Thanh Phong

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam sắp có khu công nghệ số rộng 120ha, nằm gần siêu dự án 16 tỷ USD

Việt Nam sắp có khu công nghệ số rộng 120ha, nằm gần siêu dự án 16 tỷ USD Nổi bật

Một phân khúc BĐS trở thành "tài sản trú ẩn" cho giới nhà giàu trước các biến động kinh tế, có dự án giá tăng gấp 5 lần so với thời điểm ra mắt

Một phân khúc BĐS trở thành "tài sản trú ẩn" cho giới nhà giàu trước các biến động kinh tế, có dự án giá tăng gấp 5 lần so với thời điểm ra mắt Nổi bật

Liên danh Sun Group sắp làm đại đô thị quy mô lớn tại Đồng Nai: Vốn đầu tư hơn 72.000 tỷ, rộng 290 ha và tứ bề giáp sông

Liên danh Sun Group sắp làm đại đô thị quy mô lớn tại Đồng Nai: Vốn đầu tư hơn 72.000 tỷ, rộng 290 ha và tứ bề giáp sông

07:22 , 19/03/2026
Sau nửa năm khởi công dự án "khủng" có tháp tài chính 108 tầng, doanh nghiệp của Madame Nga bất ngờ có động thái mới tại tỉnh giáp Hà Nội

Sau nửa năm khởi công dự án "khủng" có tháp tài chính 108 tầng, doanh nghiệp của Madame Nga bất ngờ có động thái mới tại tỉnh giáp Hà Nội

07:19 , 19/03/2026
Tỉnh rộng nhất Việt Nam thu hồi gần 145 ha đất dự án sân bay Phan Thiết từ Rạng Đông: Dự án sẽ được Sun Group khởi công ngay tháng sau

Tỉnh rộng nhất Việt Nam thu hồi gần 145 ha đất dự án sân bay Phan Thiết từ Rạng Đông: Dự án sẽ được Sun Group khởi công ngay tháng sau

07:17 , 19/03/2026
Lùi hạn hoàn thành quy hoạch phân khu đại lộ cảnh quan sông Hồng

Lùi hạn hoàn thành quy hoạch phân khu đại lộ cảnh quan sông Hồng

07:13 , 19/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên