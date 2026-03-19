Siêu dự án đường sắt tốc độ cao 5,6 tỷ USD, đi qua 4 tỉnh thành do “tân binh” của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư được ấn định ngày khởi công

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND về việc tổ chức Lễ khởi công Dự án Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh. Công trình hạ tầng giao thông trọng điểm mang tính liên vùng, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dự kiến lễ khởi công sẽ diễn ra vào ngày 12/4/2026 tại vị trí xây dựng nhà ga Hạ Long Xanh (thuộc địa bàn phường Tuần Châu và phường Việt Hưng). Việc tổ chức buổi lễ phải đảm bảo trang trọng, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có.

Đồng thời, huy động sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà đầu tư là CTCP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan. Thông qua đó, thể hiện ý nghĩa chiến lược của dự án, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và khát vọng phát triển liên vùng của các tỉnh, thành phố.

Sự kiện cũng nhằm chào mừng thành công của kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh. Đồng thời, góp phần truyền thông rộng rãi, quảng bá hình ảnh và thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Ninh, tạo động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo…

Dự án Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh có quy mô đầu tư gồm tuyến đường đôi khổ 1.435mm, điện khí hóa. Tổng chiều dài khoảng 120km, tốc độ thiết kế tối đa 350km/h. Dự án có điểm đầu tại ga Cổ Loa (Hà Nội), điểm cuối tại khu vực Công viên công cộng Tuần Châu, phường Tuần Châu. Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP). Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2028.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 147.000 tỷ đồng, chưa bao gồm khoảng 10.270 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng do ngân sách Nhà nước chi trả. So với đề xuất trước đó, tổng mức đầu tư đã tăng thêm khoảng gần 8.500 tỷ đồng. Trong cơ cấu vốn, nhà đầu tư góp 22.110 tỷ đồng, phần còn lại hơn 125.000 tỷ đồng được huy động, chiếm khoảng 85% tổng vốn.



