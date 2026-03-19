Phiên livestream của Vinhomes Hải Vân Bay: Hơn 3.000 booking thành công trong vài giờ

Hiện tượng livestream kỷ lục

Phiên livestream đầu tiên của Vinhomes Hải Vân Bay mang tên "Giải mã tọa độ kỳ quan" nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản đầu năm 2026 với những con số ấn tượng: hơn 100.000 lượt xem cùng thời điểm và 3.042 booking thành công - một tốc độ hấp thụ hiếm thấy.

Sự kiện này được giới chuyên môn nhìn nhận như một hiện tượng, tạo hiệu ứng tương đương một đợt mở bán quy mô lớn ngoài thực địa, điều gần như chưa từng xảy ra với bất động sản giá trị cao.

Từ tâm điểm Đà Nẵng, phiên livestream đã thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư khắp Bắc - Trung - Nam, tạo nên tâm lý xuống tiền sớm rõ rệt. Nhiều khách hàng thậm chí theo dõi với trạng thái canh suất vì lo ngại quỹ hàng hiếm sẽ sớm có chủ.

Chia sẻ sau phiên live, chị Quỳnh Anh, một khách hàng tại Hà Nội, cho biết: "Chưa bao giờ nghĩ mua bất động sản mà phải canh suất như săn sale quần áo, chậm chân một chút là không còn cơ hội giữ chỗ căn đẹp. Dự án mới ra mắt mà thị trường đã sôi sục".

Không chỉ khách hàng, các đại lý cũng ghi nhận sức nóng chưa từng có. Ông Đỗ Trung Thành - Giám đốc dự án Vinhomes Hải Vân Bay, Minh Minh Group, đánh giá phiên livestream là một cách làm mới cực kỳ sáng tạo và siêu cuốn hút của chủ đầu tư, khiến từ đại lý đến đội ngũ tư vấn và khách hàng hồi hộp theo dõi từng diễn biến.

"Thông tin chia sẻ trên livestream rất cốt lõi và cụ thể về dự án, giúp khách hàng dễ hiểu, dễ cảm nhận, tạo hiệu ứng thị trường cực kỳ minh bạch", ông Thành nhận định.

Phiên mở màn cũng là bước khởi đầu của chuỗi livestream quy tụ các chuyên gia và đại diện chủ đầu tư, mang đến góc nhìn đa chiều và minh bạch về dự án. Với hiệu ứng hiện tại, các phiên tiếp theo được dự báo sẽ tiếp tục bùng nổ, khi cơ hội giữ suất những sản phẩm giá tốt, vị trí đẹp ngày càng khan hiếm.

Phiên livestream cho thấy sức hút mãnh liệt của Vinhomes Hải Vân Bay - dự án bậc nhất thị trường bất động sản hiện nay

Vì sao Vinhomes có thể bán bất động sản qua livestream?

Livestream không phải điều mới, nhưng bán được bất động sản qua livestream - đặc biệt với tốc độ kỷ lục - là điều rất hiếm. Thành công của sự kiện kỷ lục này, theo giới chuyên gia, đến từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, trong đó trước hết là lực cầu đã được tích tụ từ trước.

Trong thời gian qua, Vinhomes Hải Vân Bay đã thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư trên cả nước nhờ những giá trị độc bản hiếm có. Dự án sở hữu vị trí vịnh biển đặc biệt dưới chân đèo Hải Vân, hội tụ "ngũ tầng kỳ quan" núi - rừng - đèo - vịnh - biển hiếm thấy, được quy hoạch theo mô hình đô thị nghỉ dưỡng quy mô lớn, đồng thời có pháp lý sở hữu lâu dài - yếu tố rất hiếm với bất động sản ven biển.

Cùng với đó, triển vọng gia tăng giá trị mạnh mẽ nhờ sóng hạ tầng và sự phát triển kinh tế của khu Tây Bắc Đà Nẵng càng củng cố sức hút của dự án. Phiên livestream, vì thế, chỉ là "điểm kích hoạt", làm bùng nổ lực cầu đã nén sẵn.

Bên cạnh đó, uy tín của chủ đầu tư Vinhomes đóng vai trò then chốt trong việc xóa bỏ rào cản mua nhà từ xa. Với nền tảng pháp lý, tiến độ và chất lượng đã được khẳng định của Vinhomes, khách hàng sẵn sàng booking online mà không cần "đến tận nơi, xem tận mắt" - điều vốn rất hiếm với tài sản giá trị lớn.

"Thay vì đi qua nhiều tầng trung gian, thông tin được truyền tải trực tiếp và nhanh chóng, giúp độ phủ rộng và khả năng tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn rất nhiều", Lưu Thị Thương - Giám đốc dự án Hải Vân Bay - MICC Group, bổ sung.

Trong khi đó, đại diện Minh Minh Group cho rằng: "Hải Vân Bay không chỉ bán một ngôi nhà, mà đang bán một trải nghiệm mua sắm mới. Với mức giá từ 5,2 tỷ đồng với căn liền kề 63m2 tại một vị trí độc bản, việc ‘cháy hàng’ là điều tất yếu".

Đánh giá về hiện tượng này, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam, cho rằng việc đạt được thành công như Vinhomes Hải Vân Bay là rất hiếm, đòi hỏi chủ đầu tư phải có uy tín, bản lĩnh và sự tự tin. Đồng thời, dự án phải sở hữu chất lượng vượt trội để có thể thuyết phục đông đảo khách hàng ra quyết định ngay lập tức.

"Phiên livestream này tiếp tục là minh chứng cho thấy bất động sản vẫn là kênh đầu tư hàng đầu hiện nay. Và những dự án độc bản, đẳng cấp, hội tụ đầy đủ yếu tố của một ‘tài sản thực’: ở tốt, khai thác tạo dòng tiền, tăng trưởng giá trị theo thời gian như Vinhomes Hải Vân Bay là lựa chọn tốt cho những nhà đầu tư có tầm nhìn", ông Đính nhận định.

Thành công của phiên livestream dự án Vinhomes Hải Vân Bay đã tạo nên một cuộc cách mạng trong hoạt động bán hàng năm 2026

Thành công của phiên livestream đầu tiên của Vinhomes Hải Vân Bay, vì thế, không chỉ phản ánh sức hút của một dự án, mà còn được xem như một "case study" tiêu biểu, mở ra một phương thức bán hàng mới. Trong đó, uy tín chủ đầu tư và giá trị thực của tài sản trở thành điều kiện đủ để giao dịch diễn ra ngay trên màn hình.