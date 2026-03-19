Chung cư ở TPHCM "bán chỗ đậu xe 500 triệu đồng": Chủ đầu tư khẳng định chỗ đó là của mình!

Liên quan đến thông tin "1 chung cư ở TPHCM thông báo bán chỗ đậu xe tới 500 triệu đồng, cư dân phản ứng mạnh", Báo Người Lao Động đã nhận được phản hồi của Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Phố (CityLand), chủ đầu tư Cụm chung cư CityLand Park Hills (phường Gò Vấp, TPHCM), về vụ việc này.

Theo CityLand, thông tin về việc dự kiến mở bán chỗ đậu xe ô tô cho cư dân với mức giá 400-500 triệu đồng/chỗ là chính xác và đã được doanh nghiệp thông báo đến cư dân trước đó.

Liên quan đến cơ sở pháp lý, chủ đầu tư khẳng định phần diện tích chỗ đậu xe ô tô tại tầng hầm thuộc sở hữu riêng hợp pháp của doanh nghiệp, đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định.

Cụ thể, các diện tích này đã được Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM cấp giấy chứng nhận ngày 3-4-2025, gồm: 540m² tại chung cư CH1 (số vào sổ VP15640); 1.776m² tại tầng hầm B1 chung cư CH2 (VP15641); và 1.488m² tại tầng hầm B2 chung cư CH2 (VP15642). Trên cơ sở đó, CityLand cho rằng doanh nghiệp có đầy đủ quyền sử dụng và định đoạt đối với các diện tích này theo quy định pháp luật.

Phía City Land cho biết doanh nghiệp cũng đã phân định rõ, các khu vực để xe đạp, xe máy và chỗ đậu dành cho người khuyết tật thuộc sở hữu chung. Trong khi đó, chỗ đậu xe ô tô có thể thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư nếu chi phí đầu tư không được tính vào giá bán căn hộ và được xác lập quyền sở hữu hợp pháp.

"CityLand cũng khẳng định phần chi phí đầu tư diện tích chỗ đậu xe ô tô tại chung cư không được hạch toán vào giá bán căn hộ. Nội dung này được thể hiện trong hồ sơ, tài liệu kế toán của doanh nghiệp.

Do tính chất bảo mật của hồ sơ tài chính, CityLand không công bố rộng rãi nhưng công ty đã nhiều lần mời Ban quản trị đến trụ sở để xem, đối chiếu các tài liệu liên quan và sẵn sàng tiếp tục phối hợp trong khuôn khổ phù hợp" - phía doanh nghiệp nêu rõ.

Một góc chung cư CityLand Park Hills (phường Gò Vấp, TPHCM) và thông báo bán chỗ đậu xe của chủ đầu tư

Về mức giá bán, doanh nghiệp khẳng định đây mới chỉ là giá dự kiến. Trong phiếu đăng ký gửi cư dân có phần ghi nhận ý kiến đóng góp, làm cơ sở để chủ đầu tư và cư dân trao đổi trước khi quyết định mức giá chính thức.

Chủ đầu tư cho biết việc triển khai trên tinh thần thiện chí, không mang tính ép buộc. Trường hợp cư dân không có nhu cầu mua, vẫn có thể tiếp tục gửi xe với mức phí hiện hành khoảng 1,5 triệu đồng/tháng.

Đối với các nội dung mà cư dân quan tâm như quỹ bảo trì, nghĩa vụ tài chính và nguồn thu từ phần diện tích chung, CityLand cho biết đang phối hợp làm việc với ban quản trị để đối chiếu từng vấn đề cụ thể. Doanh nghiệp đã có văn bản liên quan đến quyết toán quỹ bảo trì, bao gồm cả phần nghĩa vụ phát sinh từ diện tích thuộc sở hữu riêng.

Ngoài ra, các khoản thu liên quan đến phần diện tích chung đã được hoàn trả trên cơ sở đối chiếu thực tế. Đối với các hạng mục sửa chữa, đặc biệt là vấn đề thấm dột, doanh nghiệp cho biết đang tiếp tục làm việc với bản quản trị và các bên liên quan để thống nhất phương án xử lý.

CityLand cho rằng các vấn đề cần được tách bạch, xử lý dựa trên hồ sơ và quy định pháp luật, tránh việc gộp nhiều nội dung khác nhau dễ gây hiểu nhầm trong cộng đồng cư dân.



