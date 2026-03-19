Bộ Ngoại giao lên tiếng việc Chu Đăng Khoa bị bắt trong vụ án sừng tê giác

19-03-2026 - 17:17 PM | Bất động sản

Bộ Ngoại giao cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng Nam Phi để xử lý vụ việc liên quan đến Chu Đăng Khoa, theo đúng quy định của pháp luật.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều nay, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về trường hợp này.

Bà cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin và thực hiện biện pháp bảo hộ công dân phù hợp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nam Phi để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Theo thông tin trên trang web của Liên minh Dân chủ Nam Phi, đơn vị điều tra đặc biệt của cảnh sát Nam Phi (Hawks) đã bắt giữ Chu Đăng Khoa, 44 tuổi, còn được gọi với tên Michael Chu.

Người này là chủ sở hữu trang trại săn bắn Voi Game Lodge, nơi xảy ra vụ dàn dựng cướp giả 98 sừng tê giác để buôn lậu sang châu Á. Ngoài Chu Đăng Khoa, một người Việt khác là Huy Bao Tran (52 tuổi) và 2 công dân Nam Phi cũng bị bắt vì vụ việc này.

Nhân vụ việc này, đại diện Bộ Ngoại giao cho biết, là quốc gia tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về đa dạng sinh học, Công ước về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế về bảo vệ động vật hoang dã, chống buôn bán trái phép động vật, thực vật hoang dã.

Đến nay, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật và triển khai nhiều hoạt động quản lý, bảo vệ và xử phạt nghiêm khắc các hành vi buôn bán trái phép động vật hoang dã.

Theo Bình Giang

Tiền Phong

