Nhà ở xã hội tại Hà Nội sắp mở bán, có gì đáng chú ý?

Với vị trí trung tâm, dự án nhà ở xã hội 275 Nguyễn Trãi được đánh giá là dự án nhà ở xã hội có sức hút lớn nhất hiện nay. Ảnh: Retimes.

Dự án đáng chú ý nhất là dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang tại ô đất NO2, số 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thái Hà làm chủ đầu tư vừa thông báo tiếp nhận hồ sơ từ ngày 15/3/2026.

Dự án có quy mô 408 căn hộ nhà ở xã hội, diện tích căn trung bình khoảng 70m². Trong đó, khoảng 90% số căn được bán và 10% dành cho thuê mua. Chủ đầu tư dự kiến ký hợp đồng với người mua ngay trong tháng 4/2026. Với vị trí đắc địa, ngay tại quận trung tâm, dự án này được đánh giá dự án có nhà ở xã hội có sức hút lớn nhất tại Hà Nội hiện nay.

Cách xa dự án tại đường Nguyễn Trãi, tại xã Ngọc Hồi xuất hiện một dự án nhà ở xã hội khác do Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7 làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên khu đất khoảng 3.300 m², gồm một tòa chung cư cao 15 tầng và một tầng hầm với tổng 196 căn hộ. Trong đó có 160 căn nhà ở xã hội, khoảng 70% để bán, phần còn lại cho thuê mua.

Giá bán dự kiến khoảng 24,7 triệu đồng/m² (đã gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì). Với diện tích từ 40–59 m², mỗi căn có giá khoảng 988 triệu đến hơn 1,4 tỷ đồng. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự kiến vào quý III/2026.

Một dự án khác cũng đang thu hút sự chú ý là khu nhà ở xã hội Tân Lập tại xã Ô Diên do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Ngôi sao châu Á đầu tư. Dự án có diện tích hơn 4.900 m², gồm một tòa chung cư cao 21 tầng và hai tầng hầm với tổng 459 căn hộ. Trong đó, khoảng 70% diện tích sàn để bán, 20% cho thuê và phần còn lại cho thuê mua. Giá bán dự kiến khoảng 29 triệu đồng/m² (chưa bao gồm thuế, phí và kinh phí bảo trì). Dự án dự kiến nhận hồ sơ từ ngày 1–15/5 và hoàn thành vào quý IV/2027...

Trước đó, TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 12/2/2026 nhằm hoàn thành 120.000 căn nhà ở xã hội cho cả giai đoạn 2026-2030. Hiện tại, Hà Nội có 66 dự án với khoảng 58.000 căn hộ đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư triển khai.

Trên cơ sở tiến độ thực tế, trong năm 2026, thành phố dự kiến có khoảng 20.966 căn hộ tại 32 dự án hoàn thành hoặc đủ điều kiện cung ứng ra thị trường, cơ bản đáp ứng mục tiêu được giao. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc gia tăng nguồn cung, góp phần hạ nhiệt áp lực về nhà ở tại đô thị đặc biệt này.

Ngày 17/3, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra 6 dự án nhà ở xã hội, đồng thời làm việc với UBND TP Hà Nội về tiến độ cũng như các giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu năm 2026.

Qua kiểm tra thực địa, nhiều dự án được đánh giá có chất lượng thi công tốt, tiêu biểu như các dự án của Bộ Công an, X2 (Trần Phú) và Coma7 là những dự án tiêu biểu góp phần củng cố niềm tin của người mua nhà.