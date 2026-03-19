Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn mở rộng 36 km tại tuyến quốc lộ dài nhất Việt Nam, vốn đầu tư lên đến 153.000 tỷ

Toàn cảnh tuyến Quốc lộ 1A đi qua Hà Nội (ảnh: Văn Đoan)

Chiều 18/3, UBND xã Đại Xuyên phối hợp với Tập đoàn Vingroup tổ chức hội nghị lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư liên quan đối với hồ sơ phương án tuyến tỷ lệ 1/500 của dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị.

Tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn đã trình bày phương án tuyến với các nội dung chính như hướng tuyến, quy mô dự án; phương án tổ chức không gian đô thị dọc tuyến; các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan. Đồng thời, đơn vị tư vấn cũng phân tích những tác động dự kiến của dự án tới đời sống kinh tế - xã hội địa phương.

Tham gia góp ý, các đại biểu bày tỏ sự đồng thuận cao với chủ trương mở rộng Quốc lộ 1A. Một số ý kiến đề nghị trong quá trình triển khai cần bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân, bố trí tái định cư với điều kiện sống tốt hơn nơi ở cũ đối với các hộ bị thu hồi đất.

Đại diện đơn vị tư vấn và chủ đầu tư đã tiếp thu, giải trình các ý kiến tại hội nghị, làm cơ sở hoàn thiện phương án quy hoạch theo hướng sát thực tiễn, phù hợp điều kiện địa phương, bảo đảm hài hòa giữa phát triển đô thị và ổn định đời sống người dân.

Lãnh đạo UBND xã Đại Xuyên đề nghị các thôn, cụm dân cư dọc tuyến Quốc lộ 1A đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nắm rõ chủ trương, nâng cao tinh thần trách nhiệm cộng đồng, tạo sự đồng thuận để dự án sớm được triển khai.

Đồng thời, đề nghị đơn vị tư vấn, Tập đoàn Vingroup tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu, tập trung nghiên cứu kỹ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề xuất các phương án điều chỉnh phù hợp, bảo đảm tính khả thi khi triển khai thực tế...

Theo giấy mời lấy ý kiến được đăng tải công khai trên website chính thức của UBND xã Đại Xuyên, Tập đoàn Vingroup là đại diện chủ đầu tư của dự án.

Trước đó, thành phố Hà Nội đã thống nhất chủ trương nghiên cứu dự án mở rộng toàn tuyến Lê Duẩn – Giải Phóng – Ngọc Hồi và Quốc lộ 1A qua địa bàn thành phố lên mặt cắt 90 m, với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 153.000 tỷ đồng.

Theo đề xuất, tuyến nghiên cứu có chiều dài khoảng 36,3 km, đi qua 21 xã, phường gồm: Văn Miếu, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Kim Liên, Bạch Mai, sau đó kéo dài qua Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở và tiếp tục đi qua các xã phía Nam như Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên.

Đây là trục giao thông quan trọng kết nối trung tâm Hà Nội với khu vực phía Nam Thủ đô và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng.

Hiện nay, mặt cắt Quốc lộ 1A qua Hà Nội chủ yếu rộng 30–40 m, nhiều đoạn cũ chỉ 10–15 m với 2–4 làn xe. Lưu lượng phương tiện gia tăng nhanh khiến tuyến đường thường xuyên quá tải, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Theo định hướng quy hoạch, việc nâng toàn tuyến lên 90 m nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc và tạo không gian phát triển đô thị hai bên tuyến. Trục đường này được định hướng trở thành đại lộ hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cao, kết nối trực tiếp trung tâm Hà Nội với các đô thị phía Nam, khu công nghiệp, trung tâm logistics và các dự án quy mô lớn tại Phú Xuyên cùng khu vực lân cận.

Nếu được triển khai và hoàn thành, đây sẽ là một trong những dự án cải tạo đô thị lớn nhất của Hà Nội, góp phần thay đổi cấu trúc không gian dọc Quốc lộ 1A và nâng cao năng lực giao thông trục Bắc – Nam qua Thủ đô trong nhiều thập kỷ tới.

Với chiều dài khoảng 2.300 km, Quốc lộ 1A đã trở thành đường quốc lộ dài nhất Việt Nam. Đây cũng là tuyến đường giao thông huyết mạch nối liền 2 đầu đất nước ta.



