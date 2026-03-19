Chưa đầy 3 tháng nữa sẽ khởi công cây cầu 13.200 tỷ đồng nối thẳng siêu đô thị lấn biển 10 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng với trung tâm TP.HCM

UBND TP.HCM vừa yêu cầu hàng loạt cơ quan, đơn vị liên quan như Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã Bình Khánh, Nhà Bè, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Công ty TNHH Masterise hạ tầng Cần Giờ khẩn trương triển khai dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ.

Theo đó, lãnh đạo TP.HCM thống nhất đề xuất của Sở Tài chính về việc ban hành kế hoạch triển khai dự án, đồng thời giao Sở này chịu trách nhiệm đảm bảo các nội dung phù hợp quy định hiện hành về đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), đặc biệt là loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).

UBND TP.HCM cũng yêu cầu Công ty TNHH Masterise hạ tầng Cần Giờ cùng các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương triển khai các công việc theo phân công nhằm đảm bảo tiến độ. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị phải kịp thời báo cáo Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND TP.HCM xem xét, chỉ đạo.

Theo kế hoạch do Sở Tài chính đề xuất trước đó, công tác lập và thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2026. Hồ sơ sau đó sẽ được trình UBND TP.HCM phê duyệt quyết định đầu tư, dự kiến hoàn tất vào ngày 20/4/2026.

Tiếp theo, các bước thiết kế kỹ thuật, thẩm định thiết kế và dự toán sẽ được triển khai, với mốc phê duyệt dự kiến vào ngày 20/5/2026. Đến ngày 1/6/2026, các cơ quan liên quan phải bàn giao một phần đất công và diện tích mặt nước để phục vụ khởi công dự án.

Công tác giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 6/2026, trong khi đất phi nông nghiệp dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 8/2026.

Theo lộ trình, dự án sẽ được khởi công vào ngày 3/6/2026, hợp long cầu chính vào cuối năm 2028 và hoàn thành, đưa vào khai thác vào ngày 30/6/2029. Từ quý III/2026, các thủ tục liên quan đến quỹ đất thanh toán cho dự án BT cũng sẽ được triển khai theo quy định.

Theo hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi, dự án cầu Cần Giờ có tổng chiều dài khoảng 6,3 km, quy mô 6 làn xe, với tổng mức đầu tư hơn 13.200 tỷ đồng. Dự án được triển khai theo mô hình PPP – hợp đồng BT, với Masterise Group là nhà đầu tư.

Liên quan đến dự án, ông Đỗ Tuấn Anh – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Masterise cho biết doanh nghiệp đang phối hợp cùng Vingroup xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối trung tâm TP.HCM với khu vực Cần Giờ và siêu đô thị Vinhomes Cần Giờ. Doanh nghiệp cũng đang đề xuất trở thành chủ đầu tư dự án cầu Cần Giờ và, nếu được chấp thuận, sẽ triển khai khởi công ngay trong tháng 1/2026, đồng thời cam kết hoàn thành vào đầu năm 2028.

Theo ông Đỗ Tuấn Anh, Cần Giờ đang bước vào giai đoạn “trăm năm có một” khi TP.HCM định hướng mạnh mẽ chiến lược phát triển ra biển. Trong nhiều thập kỷ, khu vực này bị hạn chế bởi hạ tầng kết nối, đặc biệt là việc phụ thuộc vào phà. Khi cầu Cần Giờ được xây dựng, tình trạng “qua sông lụy phà” sẽ chấm dứt, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố từ hơn 2 giờ xuống còn khoảng 40–50 phút.

Dự án cũng được kỳ vọng trở thành “điểm kích hoạt” cho chuỗi phát triển quy mô lớn khi kết nối trực tiếp với cao tốc Bến Lức – Long Thành thông qua nút giao Rừng Sác, qua đó mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội cho toàn khu vực.

Đáng chú ý, cầu Cần Giờ được xem là cú hích quan trọng đối với siêu đô thị biển Vinhomes Cần Giờ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa TP.HCM trở lại vị thế trung tâm kinh tế - du lịch hàng đầu khu vực.

Trong tương lai, cùng với tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ và các công trình vượt biển, cầu Cần Giờ sẽ tạo nên hệ thống hạ tầng liên hoàn, tăng cường kết nối từ trung tâm TP.HCM đến khu vực biển, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và du lịch.

Hiện tại, dự án Vinhomes Green Paradise – khu đô thị du lịch lấn biển tại Cần Giờ do Vingroup làm chủ đầu tư có quy mô khoảng 2.870 ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD.



