Siêu dự án đường sắt tốc độ cao 350km/h đi qua 15 tỉnh thành, vốn đầu tư 67 tỷ USD có diễn biến mới

19-03-2026 - 17:08 PM | Bất động sản

Việc lựa chọn nhà thầu cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dự kiến sẽ được tổ chức trong quý II.

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Chính phủ về tiến độ triển khai các dự án đường sắt trọng điểm, gồm tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Trong đó, đối với dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, Bộ Xây dựng cho biết đã phê duyệt các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đánh giá tác động môi trường.

Các đơn vị tư vấn đang hoàn thiện kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu cho các gói khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến hoàn thành trong tháng 3 năm nay để tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý II/2026.

Bên cạnh đó, 15/15 địa phương cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chủ động rà soát khối lượng giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng điện và triển khai xây dựng các khu tái định cư, nhằm đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Bộ Xây dựng cũng đang chỉ đạo Ban Quản lý dự án Thăng Long hoàn thiện hồ sơ mời thầu trong tháng 3, tiến tới lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án đường sắt tốc độ cao trong quý II/2026.

Trước đó, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ để rà soát tình hình, tiếp tục đôn đốc, thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, lập quy hoạch các tuyến đường sắt Hà Nội – Lạng Sơn và Hải Phòng – Móng Cái, các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội và TPHCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo một số nhiệm vụ đối với dự án này.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng có báo cáo đầy đủ, thể hiện chính kiến về lựa chọn công nghệ, xây dựng quy chuẩn và trên cơ sở đó hoàn thiện báo cáo khả thi và lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu (tư vấn, xây lắp, hệ thống điều khiển…).

Theo thông tin được Bộ Xây dựng công bố cuối tháng 1 vừa qua, đã có 13 doanh nghiệp đề xuất tham gia dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Các doanh nghiệp gồm: CTCP Tập đoàn Trường Hải; Liên danh nhà đầu tư Mekolor và Great USA; CTCP Xây dựng Thăng Long Quốc gia; CTCP Vận tải đường sắt Việt Nam; CTCP Tập đoàn Vinaconey; Công ty TNHH Việt Nam 3000 - Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam; CTCP Quản lý quỹ đầu tư FARM13; CTCP Phần mềm - Tự động hóa - Điều khiển; CTCP Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung; Công ty TNHH HSC-VN; Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Trương gia; CTCP Tập đoàn DISCOVERY; CTCP Reign.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là công trình hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng hơn 1,7 triệu tỷ đồng (hơn 67 tỷ USD), sử dụng vốn đầu tư công. Tuyến đường dài hơn 1.540 km, kết nối từ ga Ngọc Hồi (Hà Nội) đến ga Thủ Thiêm (TPHCM), đi qua 15 tỉnh, thành phố.


Thanh Phong

An ninh Tiền tệ

Bất động sản TPHCM "nóng lạnh thất thường": Không tồn kho nhưng vẫn "đóng băng ngầm"?

Chưa đầy 3 tháng nữa sẽ khởi công cây cầu 13.200 tỷ đồng nối thẳng siêu đô thị lấn biển 10 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng với trung tâm TP.HCM

Bộ Ngoại giao lên tiếng việc Chu Đăng Khoa bị bắt trong vụ án sừng tê giác

Nhà ở xã hội tại Hà Nội sắp mở bán, có gì đáng chú ý?

Xây 8 khu tái định cư phục vụ hơn 1.120 hộ dân tái định cư dự án Vành đai 4

Chuyên gia: Lãi suất cao chỉ mang tính tạm thời, không phải là tín hiệu tiêu cực đối với thị trường BĐS

