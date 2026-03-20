Căn hộ 58m2, mốc meo, không sổ rao bán 3 tỷ ở Hà Nội gây bão mạng: Chủ nhà lên tiếng bất ngờ

20-03-2026 - 07:17 AM | Bất động sản

Chủ nhà cho biết mua căn nhà này năm 2021 với giá 1,1 tỷ đồng.

Mạng xã hội vài ngày qua xôn xao trước bài đăng rao bán một căn hộ tại khu đô thị HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội). Theo thông tin trong bài đăng, căn hộ rộng 58m2, gồm 2 ngủ, 2 vệ sinh, không có sổ đỏ. Bài đăng cũng không giấu tình trạng ngôi nhà là “mốc meo”.

Kèm theo thông tin là loạt hình ảnh chụp bên trong căn hộ. Đúng như lời mô tả, không gian trông khá ẩm thấp, nhiều mảng tường xuất hiện vết mốc đen loang lổ. Bên cạnh đó, nội thất trong nhà cũng khá bừa bộn; một số khu vực như gian bếp còn bám nhiều vết cáu bẩn, khiến tổng thể căn hộ trở nên kém thiện cảm trong mắt người xem.

Căn hộ như này giá 3 tỷ đồng ư, giá nhà Hà Nội giờ kinh khủng thật”, cư dân mạng bình luận.

Phòng khách căn hộ.

Phòng bếp bừa bộn, cáu bẩn khiến nhiều người ngán ngẩm.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, khi phóng viên tìm hiểu, chủ của căn hộ trên cho biết, đúng là mình đang rao bán ngôi nhà trên với giá 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên mạng xã hội có nhiều người nói căn hộ được chủ mua với giá 800 triệu đồng và giờ rao bán 3 tỷ đồng là không đúng. Thực tế, ngôi nhà được chủ nhà mua năm 2021 với giá khoảng 1,1 tỷ đồng, tương đương khoảng 20 cây vàng tại thời điểm đó.

Chủ nhà cho hay, từ lúc về ở, căn hộ chưa được sửa chữa lần nào. Những vết đen trên tường chủ yếu là do sinh hoạt, nấu nướng lâu ngày tích tụ lại chứ không phải do thấm dột hay hỏng hóc gì nghiêm trọng. Theo chủ nhà, ai mua căn hộ về có thể sơn sửa lại là đẹp ngay.

Tường nhà nhiều chỗ mốc meo loang lổ.

Căn hộ trên hiện chưa có sổ hồng, giao dịch giữa các bên trước đây chỉ thông qua vi bằng và hợp đồng mua bán gốc của chủ nhà thực sự vẫn đang được thế chấp tại ngân hàng. Về vấn đề này, chủ nhà nói nếu có người mua thì sẽ làm việc lại với chủ gốc để hủy vi bằng cũ, công chứng, sang tên rồi lập vi bằng mới.

Lam Giang

