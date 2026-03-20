Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch HoREA: Dự án nhà ở xã hội 750 căn nhưng có 12.000 người đăng ký

20-03-2026 - 07:12 AM | Bất động sản

Việc bỏ "tiêu chí cư trú" khi mua nhà ở xã hội đã khiến người dân cả nước đổ xô về TP.HCM để mua nhà giá rẻ, có dự án 750 căn nhưng tới 12.000 người đăng ký.

Thông tin trên được ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) chia sẻ tại buổi họp đầu năm với lãnh đạo UBND TP.HCM và Sở Xây dựng.

Theo ông Châu, trong 2 tháng đầu năm, TP.HCM đã khởi công 2 dự án n hà ở xã hội với 2.656 căn hộ và 1 dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện huy động vốn, bán nhà ở hình thành trong tương lai tại số 324 Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng).

Lũy kế đến nay, toàn TP.HCM có 11 dự án nhà ở xã hội đang thi công xây dựng với 9.700 căn.

Tuy nhiên, HoREA nhận thấy vẫn còn một số vướng mắc, bất cập cần được Bộ Xây dựng trình các cấp có thẩm quyền sớm xem xét giải quyết. Điển hình như việc, chủ đầu dự án nhà ở xã hội chưa được vay vốn tín dụng ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội trong giai đoạn từ tháng 8/2024 - 12/2030.

Bên cạnh đó, người mua nhà ở xã hội được vay vốn tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 5,4%/năm là khá cao so với mức lãi suất 4,8%/năm trong giai đoạn từ tháng 3/2021 - 6/2024 và mức lãi suất trên dưới 3%/năm của nhiều nước trên thế giới.

Theo Chủ tịch HoREA, Luật Nhà ở 2023 chỉ còn quy định về tiêu chí nhà ở và tiêu chí thu nhập đối với đối tượng hưởng chính sách nhà ở xã hội nhưng có một bất cập rất lớn chính là bỏ "tiêu chí cư trú". Trong khi trước đây, Luật Nhà ở 2014 quy định người mua nhà ở xã hội phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có nhà ở xã hội, nếu không có thường trú thì phải tạm trú từ 1 năm trở lên.

Chính vì việc bỏ tiêu chí cư trú nên dẫn đến tình trạng nhiều người trên cả nước đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội tại TP.HCM, gây khó khăn cho chủ đầu tư trong việc lập danh sách đối tượng đủ điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội.

“Điển hình như Dự án nhà ở xã hội tại số 234 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng chỉ có 750 căn hộ nhưng đã có đến 12.000 người trên cả nước đăng ký. Nếu tổ chức bốc thăm thì cần phải thuê sân vận động mới tổ chức đủ cho người dân có nhu cầu”, ông Châu nói.

Cũng theo Chủ tịch HoREA, chủ đầu tư nhà ở xã hội được giao quyền lập danh sách đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội của dự án nhưng do thiếu nguồn cung nhà trong lúc nhu cầu rất lớn nên chủ đầu tư gặp áp lực vì quá tải cũng như tốn thêm chi phí tổ chức bốc thăm nhiều lần.

Theo Bộ Xây dựng, lũy kế đến ngày 26/2, cả nước có 737 dự án nhà ở xã hội đã và đang triển khai với hơn 701.000 căn hộ. Cả nước cũng đã hoàn thành 3 dự án nhà ở xã hội trong những tháng đầu năm 2026 với 544 căn hộ và khởi công 28 dự án nhà ở xã hội với gần 21.000 căn hộ.

Theo Đại Việt/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bất động sản TPHCM "nóng lạnh thất thường": Không tồn kho nhưng vẫn "đóng băng ngầm"?

Chưa đầy 3 tháng nữa sẽ khởi công cây cầu 13.200 tỷ đồng nối thẳng siêu đô thị lấn biển 10 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng với trung tâm TP.HCM

2 sân bay Việt nhảy vọt trên bảng xếp hạng Top 100 tốt nhất thế giới

07:12 , 20/03/2026
Việt Nam sắp sở hữu nhà hát có sức chứa lớn nhất Đông Nam Á, nằm trong siêu dự án lấn biển "khủng" bậc nhất Việt Nam

06:17 , 20/03/2026
Ngôi nhà trên phố Định Công Hạ ở Hà Nội bốc cháy dữ dội

06:11 , 20/03/2026
Sun Group ra mắt phân khu FourS Tower tại trung tâm Nam Đà Nẵng

19:30 , 19/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên