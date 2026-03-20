Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 sân bay Việt nhảy vọt trên bảng xếp hạng Top 100 tốt nhất thế giới

20-03-2026 - 07:12 AM | Bất động sản

Sân bay quốc tế Nội Bài và Đà Nẵng tăng mạnh thứ bậc trong Top 100 sân bay tốt nhất thế giới do Skytrax vừa công bố.

Skytrax - tổ chức đánh giá và xếp hạng hàng không quốc tế uy tín, trụ sở tại London (Anh) - vừa công bố bảng xếp hạng 100 sân bay tốt nhất thế giới nằm trong khuôn khổ giải thưởng thường niên World Airport Awards 2026. Bảng xếp hạng dựa trên đánh giá của hàng triệu hành khách về chất lượng dịch vụ, tiện nghi và quy trình vận hành.

Đáng chú ý, sân bay quốc tế Nội Bài và Đà Nẵng của Việt Nam không chỉ nằm trong danh sách năm nay mà còn có sự tăng bậc đáng kể.

Cụ thể, sân bay quốc tế Nội Bài xếp hạng 71 trong bảng xếp hạng Skytrax 2026, tăng 8 bậc so với năm trước. Đây cũng là lần thứ 8 sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất toàn cầu.

Sân bay quốc tế Nội Bài xếp vị trí 71, sân bay Đà Nẵng ở vị trí 75. (Ảnh chụp màn hình)

Với vị trí 71, sân bay Nội Bài đã vượt qua nhiều trung tâm hàng không lớn hàng đầu thế giới như sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh (Trung Quốc) - xếp vị trí 82 và sân bay quốc tế John F. Kennedy (New York, Mỹ) - xếp thứ 85.

Sự thăng hạng của sân bay quốc tế Nội Bài gắn với việc nâng cấp hạ tầng và cải thiện trải nghiệm hành khách. Vài năm gần đây, sân bay quốc tế Nội Bài đã cải thiện dịch vụ với việc bổ sung điểm sạc điện thoại, cung cấp Wi-Fi miễn phí và nâng cấp cơ sở vật chất nhằm phục vụ tốt hơn hành khách khuyết tật.

Sân bay quốc tế Nội Bài cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai mô hình điều phối khai thác A-CDM, góp phần tăng hiệu quả vận hành, cải thiện tỷ lệ đúng giờ và giảm tiêu hao nhiên liệu. Các dịch vụ tự động như kiosk tự làm thủ tục, cổng kiểm soát tự động (autogate) giúp hành khách chủ động hơn trong quá trình di chuyển.

Nhà ga quốc tế T2 Nội Bài cũng đã hoàn thành dự án mở rộng, nâng công suất từ 10 lên 15 triệu hành khách/năm.

Sân bay quốc tế Nội Bài (trên) và sân bay quốc tế Đà Nẵng (dưới).

Sân bay quốc tế Nội Bài (trên) và sân bay quốc tế Đà Nẵng (dưới).

Trong khi đó, sân bay quốc tế Đà Nẵng tăng 9 bậc, từ vị trí 84 lên 75 trong bảng xếp hạng.

Nhà ga quốc tế T2 của sân bay Đà Nẵng đã đạt chứng nhận 5 sao của Skytrax trong hai năm liên tiếp nhờ tích hợp công nghệ hiện đại giúp rút ngắn thời gian chờ và nâng cao trải nghiệm hành khách.

Sân bay quốc tế Hamad của Qatar rút khỏi bảng xếp hạng năm nay do xung đột Trung Đông đã làm đảo lộn hoạt động hàng không trong khu vực.

Năm nay, sân bay Changi (Singapore) được vinh danh là sân bay tốt nhất thế giới. Xếp thứ hai là sân bay quốc tế Incheon (Seoul, Hàn Quốc). Sân bay quốc tế Hong Kong (Trung Quốc) đứng thứ tư.

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản góp mặt với 2 sân bay trong top 10, bao gồm Haneda và Narita, lần lượt giữ vị trí thứ 3 và thứ 5.

Theo Bằng Lăng (tổng hợp)/VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bất động sản TPHCM “nóng lạnh thất thường”: Không tồn kho nhưng vẫn “đóng băng ngầm”?

Bất động sản TPHCM “nóng lạnh thất thường”: Không tồn kho nhưng vẫn “đóng băng ngầm”? Nổi bật

Chưa đầy 3 tháng nữa sẽ khởi công cây cầu 13.200 tỷ đồng nối thẳng siêu đô thị lấn biển 10 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng với trung tâm TP.HCM

Chưa đầy 3 tháng nữa sẽ khởi công cây cầu 13.200 tỷ đồng nối thẳng siêu đô thị lấn biển 10 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng với trung tâm TP.HCM Nổi bật

Việt Nam sắp sở hữu nhà hát có sức chứa lớn nhất Đông Nam Á, nằm trong siêu dự án lấn biển “khủng” bậc nhất Việt Nam

Việt Nam sắp sở hữu nhà hát có sức chứa lớn nhất Đông Nam Á, nằm trong siêu dự án lấn biển “khủng” bậc nhất Việt Nam

06:17 , 20/03/2026
Ngôi nhà trên phố Định Công Hạ ở Hà Nội bốc cháy dữ dội

Ngôi nhà trên phố Định Công Hạ ở Hà Nội bốc cháy dữ dội

06:11 , 20/03/2026
Sun Group ra mắt phân khu FourS Tower tại trung tâm Nam Đà Nẵng

Sun Group ra mắt phân khu FourS Tower tại trung tâm Nam Đà Nẵng

19:30 , 19/03/2026
ACV làm việc với doanh nghiệp của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bàn chuyện quan trọng

ACV làm việc với doanh nghiệp của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bàn chuyện quan trọng

18:17 , 19/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên