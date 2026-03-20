Căn hộ "chữa lành" của Châu Bùi: Đẹp như bước ra từ hoạt hình Anime nhưng cô chủ vẫn "đập đi làm lại"

Châu Bùi (sinh năm 1997) là một trong những fashionista nổi bật của làng thời trang Việt. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô không chỉ ghi dấu ấn bằng sự nghiệp ấn tượng mà còn sở hữu khối tài sản đáng chú ý, trong đó có căn hộ bạc tỷ được mua từ khi mới 22 tuổi. Không gian sống rộng 94m² tại TP.HCM của cô gây ấn tượng với cách decor đậm dấu ấn cá nhân, mang lại cảm giác chill và đầy chất thơ.

Ban đầu, căn hộ được Châu Bùi thiết kế nổi bật với tông xanh mát mắt, tựa như bước ra từ thế giới anime. Tuy nhiên, sau một thời gian sinh sống, Châu Bùi nhận ra việc có quá nhiều chi tiết khiến tổng thể trở nên rối mắt. Vì vậy, cô đã không ngần ngại thay đổi lại toàn bộ từ thiết kế đến nội thất, nhằm hướng đến không gian thoáng đãng và tối giản hơn. Là một “dân nghiện nhà” chính hiệu, với Châu Bùi, việc làm mới không gian sống không phải là điều nặng nề, mà đơn giản là cách điều chỉnh để phù hợp với từng giai đoạn và cảm hứng cá nhân. Dù ở phiên bản nào, cơ ngơi của cô vẫn giữ được vẻ đẹp riêng cùng gu thẩm mỹ tinh tế, mang đậm dấu ấn cá nhân.

Từ tông xanh thơ mộng ban đầu, Châu Bùi chuyển toàn bộ không gian sang bảng màu trầm ấm. ô cũng mạnh dạn loại bỏ các mảng tường gạch trong nhà, chỉ giữ lại một phần ở phòng ngủ như một chi tiết mang tính kỷ niệm. Nội thất được đồng bộ với chất liệu gỗ nâu, kết hợp cùng sàn và tường tối giản, hạn chế chi tiết màu sắc để tạo cảm giác liền mạch, rộng rãi. Cô cũng thay đổi khá nhiều hạng mục nội thất nhằm giúp tổng thể căn hộ trở nên thoáng đãng và dễ chịu hơn khi sinh hoạt.

Riêng khu vực bếp là nơi ít thay đổi về bố cục và thiết kế. Châu Bùi chủ yếu sơn lại từ màu xanh sang trắng để không gian sáng hơn, đồng thời thuận tiện cho việc quay clip hay chụp ảnh khi cần.

Đàn piano được đặt góc nhà như một điểm nhấn trang trí, đối diện là góc làm việc của Châu Bùi

Không gian phòng ngủ được Châu Bùi giữ lại phần tường gạch và đổi sang màu sơn trắng

Bàn mỹ phẩm và tủ đựng quần áo của Châu Bùi