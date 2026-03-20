Căn hộ "chữa lành" của Châu Bùi: Đẹp như bước ra từ hoạt hình Anime nhưng cô chủ vẫn "đập đi làm lại"

20-03-2026 - 08:02 AM | Bất động sản

Dù ở phiên bản nào, căn hộ rộng 94m² của Châu Bùi vẫn gây ấn tượng với vẻ đẹp tinh tế, mang lại cảm giác bình yên và dễ chịu.

Châu Bùi (sinh năm 1997) là một trong những fashionista nổi bật của làng thời trang Việt. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô không chỉ ghi dấu ấn bằng sự nghiệp ấn tượng mà còn sở hữu khối tài sản đáng chú ý, trong đó có căn hộ bạc tỷ được mua từ khi mới 22 tuổi. Không gian sống rộng 94m² tại TP.HCM của cô gây ấn tượng với cách decor đậm dấu ấn cá nhân, mang lại cảm giác chill và đầy chất thơ.

Ban đầu, căn hộ được Châu Bùi thiết kế nổi bật với tông xanh mát mắt, tựa như bước ra từ thế giới anime. Tuy nhiên, sau một thời gian sinh sống, Châu Bùi nhận ra việc có quá nhiều chi tiết khiến tổng thể trở nên rối mắt. Vì vậy, cô đã không ngần ngại thay đổi lại toàn bộ từ thiết kế đến nội thất, nhằm hướng đến không gian thoáng đãng và tối giản hơn. Là một “dân nghiện nhà” chính hiệu, với Châu Bùi, việc làm mới không gian sống không phải là điều nặng nề, mà đơn giản là cách điều chỉnh để phù hợp với từng giai đoạn và cảm hứng cá nhân. Dù ở phiên bản nào, cơ ngơi của cô vẫn giữ được vẻ đẹp riêng cùng gu thẩm mỹ tinh tế, mang đậm dấu ấn cá nhân.

9 avcd - Ảnh 1.

Châu Bùi tậu nhà đẹp từ khi mới 22 tuổi

9 avcd - Ảnh 2.

Căn hộ 94m² ban đầu được thiết kế với tông xanh mướt mát

Châu Bùi rất yêu thích tông xanh thơ mộng này, nhưng vẫn quyết định cải tạo lại nhà theo phong cách tối giản, hiện đại

Căn hộ của Châu Bùi sau cải tạo: Tối giản, bình yên, đẹp từng chi tiết

Từ tông xanh thơ mộng ban đầu, Châu Bùi chuyển toàn bộ không gian sang bảng màu trầm ấm. ô cũng mạnh dạn loại bỏ các mảng tường gạch trong nhà, chỉ giữ lại một phần ở phòng ngủ như một chi tiết mang tính kỷ niệm. Nội thất được đồng bộ với chất liệu gỗ nâu, kết hợp cùng sàn và tường tối giản, hạn chế chi tiết màu sắc để tạo cảm giác liền mạch, rộng rãi. Cô cũng thay đổi khá nhiều hạng mục nội thất nhằm giúp tổng thể căn hộ trở nên thoáng đãng và dễ chịu hơn khi sinh hoạt.

Riêng khu vực bếp là nơi ít thay đổi về bố cục và thiết kế. Châu Bùi chủ yếu sơn lại từ màu xanh sang trắng để không gian sáng hơn, đồng thời thuận tiện cho việc quay clip hay chụp ảnh khi cần.

9 avcd - Ảnh 7.

Khu bếp được Châu Bùi sơn màu trắng để không gian trở nên sáng hơn

9 avcd - Ảnh 8.

Châu Bùi cho biết việc đổi tất cả thiết kế sang màu nâu, màu trầm giúp tổng thể trông thoáng hơn thay vì bị cắt khúc nhiều màu

9 avcd - Ảnh 9.

Đàn piano được đặt góc nhà như một điểm nhấn trang trí, đối diện là góc làm việc của Châu Bùi

9 avcd - Ảnh 10.

Không gian phòng ngủ được Châu Bùi giữ lại phần tường gạch và đổi sang màu sơn trắng

9 avcd - Ảnh 11.

Bàn mỹ phẩm và tủ đựng quần áo của Châu Bùi

9 avcd - Ảnh 12.

Góc ban công là trạm sạc năng lượng của Châu Bùi, được cô nàng trồng đa dạng các loại cây hoa

Phác Thái Anh

Thanh Niên Việt

