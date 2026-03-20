Compound viết tiếp câu chuyện “sống xanh” giữa tâm điểm Vịnh Tiên của siêu đô thị biển

"Sống xanh" – Từ trào lưu đến xu hướng phát triển của đô thị Việt

Trong dòng chảy của đô thị hóa nhanh chóng, sống xanh đã thoát khỏi khái niệm một trào lưu nhất thời để trở thành nhu cầu dẫn dắt chuẩn mực sống mới của thế hệ cư dân hiện đại. Theo khảo sát từ Batdongsan.com.vn (Q4/2024), có đến 86% người Việt quan tâm đến bất động sản xanh. Đáng chú ý, khoảng 94% khách hàng sẵn sàng chi trả mức cao hơn để sở hữu một không gian sống bền vững, minh chứng cho việc đầu tư vào các giá trị dài hạn về sức khỏe và môi trường.

Sự bùng nổ về nhu cầu sống mới đã thúc đẩy thị trường bất động sản bước vào giai đoạn bứt phá ấn tượng. Báo cáo Tổng quan thị trường công trình xanh Việt Nam 2025 được IFC công bố cho thấy, tính đến hết năm 2025, Việt Nam đã có tổng cộng 780 tòa nhà đạt chứng nhận xanh. Riêng trong năm 2025, thị trường ghi nhận 196 tòa nhà mới đạt chứng nhận – tăng trưởng 20% so với các năm trước. Mức tăng kỷ lục cho thấy các nhà phát triển bất động sản đang nỗ lực chuyển mình để đáp ứng "khẩu vị" an cư ngày càng khắt khe của khách hàng.

Nhận định về tương lai của thị trường, Viện nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) cho rằng: "xanh hóa" sẽ không là xu hướng nhất thời mà sẽ trở thành trục phát triển chủ đạo của đô thị Việt Nam trong giai đoạn tới. Đây được xem là lời khẳng định về một kỷ nguyên mới, nơi giá trị sinh thái trở thành thước đo cho sự tăng trưởng kinh tế và các chỉ số sống hạnh phúc.

Siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise đón đầu xu hướng sống xanh bền vững

Trong bối cảnh "xanh hóa" trở thành trục phát triển chủ đạo của đô thị Việt Nam, Vinhomes Green Paradise không chỉ đón đầu xu hướng mà còn cụ thể hóa bằng cấu trúc phát triển theo định hướng ESG++. Thay vì dừng lại ở việc gia tăng mảng xanh hay tạo dựng cảnh quan sinh thái, dự án đặt yếu tố môi trường (Environmental) làm nền tảng quy hoạch: mật độ xây dựng được kiểm soát, biển hồ 800ha và hệ sinh thái rừng ngập mặn 75.000ha bao quanh giúp duy trì vi khí hậu tự nhiên, tối ưu thông gió và giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Đáng chú ý, dự án sử dụng 100% phương tiện di chuyển nội khu bằng nguyên liệu xanh, hướng tới mục tiêu không phát thải. Đồng thời, hệ thống quản lý nguồn nước cũng được xử lý bằng công nghệ cao, tái chế và tuần hoàn khép kín.

Song song đó, trụ cột xã hội (Social) được thể hiện qua hệ tiện ích đa lớp khuyến khích vận động, tái tạo năng lượng và kết nối cộng đồng; trong khi yếu tố quản trị (Governance) đảm bảo định hướng phát triển dài hạn, minh bạch và bền vững trong vận hành. ESG tại đây không phải một khái niệm mang tính biểu trưng, mà là cấu trúc vận hành xuyên suốt từ quy hoạch đến đời sống.

Khu dự trữ sinh quyển thế giới của Cần Giờ, chiếm toàn bộ hơn 1/2 toàn bộ Cần Giờ là rừng nguyên sinh được bảo tồn.

Compound tại Vịnh Tiên: Tuyệt tác sống xanh giữa miền sinh thái nguyên bản

Được giới thiệu bởi Masterise Agents, phân khu Compound hiện diện như một "ốc đảo" biệt lập ngay tại tâm điểm vùng lõi Vịnh Tiên, nơi chuẩn mực sống xanh được chuyển hóa thành những trải nghiệm riêng tư và tĩnh tại.

Giữa nhịp đập năng động của phố biển, Compound tái hiện hơi thở thuần khiết thông qua vi khí hậu mát lành nhờ sự giao hòa biển tự nhiên và hơn 75.000ha rừng ngập mặn nguyên sinh. Đặc biệt, đây là phân khu hiếm hoi sở hữu bãi biển riêng sau hiên nhà với nguồn nước được xử lý tuần hoàn quanh năm, cho phép chủ nhân vừa tận hưởng các hoạt động thể thao trên biển như chèo SUP, kayak… hay cùng quây quần bên gió biển và ánh hoàng hôn với các hoạt động như Picnic, BBQ ngay trên bãi cát trắng mịn.

Tầm nhìn đắt giá giữa miền sinh thái đa tầng, dành riêng chủ nhân tại Compound

Tại mỗi căn biệt thự "nổi", ngôn ngữ kiến trúc châu Âu tân cổ điển thanh lịch hòa cùng phong vị biển khơi, càng thêm nâng tầm cảm xúc sống bản nguyên. Thiết kế mở với những ô cửa khoáng đạt giúp xóa nhòa ranh giới giữa nội thất và ngoại cảnh, dẫn thiên nhiên len lỏi vào từng góc sống. Sở hữu tầm nhìn kép trực diện hiếm có và không bị che chắn, các căn biệt thự trong khu Compound được giới thiệu bởi Masterise Agents thu trọn vẻ đẹp tĩnh tại của biển hồ Lagoon Paradise 800ha và bao quát sự kỳ vĩ của đại dương tự nhiên. Nhờ vậy, nơi đây trở thành chốn thưởng lãm an yên những tạo tác xanh đắt giá bậc nhất của toàn khu nói riêng cũng như của cả siêu đô thị nói chung.

Song hành với đó, mô hình hạ tầng TOD dần được hoàn thiện chính là sự cộng hưởng tạo nên mạch sống bền vững. Với vị trí kề cận đại lộ Tương Lai 50m dẫn tới nhà Ga Depot, Compound sở hữu khả năng liên kết hoàn hảo khi hành trình trở về trung tâm chỉ còn 13 phút bằng đường sắt cao tốc hiện đại. Đây chính là lựa chọn của lối sống tiên phong bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên thông qua giảm phát thải carbon và ưu tiên di chuyển bằng các phương tiện xanh.

Bên cạnh đó, chỉ trong bán kính vài bước chân, cư dân tại phân khu compound do Masterise Agents giới thiệu có thể dễ dàng tiếp cận nhịp sống thời thượng. Đó là dòng chảy mua sắm cao cấp tại Vincom Mega Mall, thưởng lãm nghệ thuật tại Nhà hát Sóng Xanh lớn nhất Đông Nam Á hay giải trí bất tận tại quần thể VinWonders 122ha. Đặc biệt, bộ đôi sân Golf 18 hố quy mô 155ha đẳng cấp hàng đầu thế giới không chỉ là điểm đến của những cú swing tràn đầy cảm hứng, mà còn nới rộng dải xanh cho toàn khu vực.

Chỉ vài bước chân để kết nối tới hệ tiện ích biểu tượng và nhịp sống sôi động tại tâm điểm đô thị ESG++

Khi mọi nhu cầu thiết yếu từ giáo dục đến chăm sóc sức khỏe đều được đáp ứng với hệ thống trường liên cấp Vinschool, bệnh viện Quốc tế Vinmec cùng nhiều tổ hợp tiện ích khác, nơi đây đã thiết lập nên một chu trình sống "tất cả trong một" lý tưởng ngay giữa miền sinh thái đa tầng.

Với số lượng hữu hạn và diện tích biệt thự đa dạng từ 189–590m², Compound do Masterise Agents giới thiệu mang đến đặc quyền khai thác đa công năng trong một không gian an cư linh hoạt, từ khu sinh hoạt gắn kết gia đình, các phòng chức năng để thư giãn và làm việc đến không gian tái tạo riêng tư. Đây chính là biểu tượng cho phong cách sống mới, nơi các giá trị tận hưởng thuần khiết trở thành sợi dây kết nối giữa hiện tại trọn vẹn và tương lai bền vững.