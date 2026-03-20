Hạ tầng vành đai mở lối: Economy Residences đón đầu làn sóng di dân lịch sử

Hệ thống "siêu hạ tầng" và hành trình 15 phút kết nối tâm điểm

Với vị trí tâm điểm giữa QL5A và cao tốc Hà Nội- Hải Phòng, cư dân Economy Residences chỉ mất 15 phút để vào lõi di sản Thủ đô. Xu hướng "Làm phố- Sống ven" còn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết nhờ khả năng kết nối được nâng tầm bởi Vành đai 3.5, Vành đai 4 khép kín cùng hệ thống giao thông đa phương thức: Metro số 1, đường sắt liên vận và các cây cầu nghìn tỷ (Trần Hưng Đạo, Mễ Sở). Khi hoàn thành, dự án sẽ trở thành một phần không thể tách rời của trung tâm Hà Nội mở rộng.

Hệ thống siêu hạ tầng và hành trình kết nối tại Economy Residences

Bến đỗ an cư cho cộng đồng quy hoạch trục cảnh quan sông Hồng

Dựa trên quy hoạch chiến lược, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng chạy dọc từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, hình thành dải hành lang kinh tế - sinh thái kết nối thẳng tới tâm điểm phát triển của tỉnh Hưng Yên. Với thiết kế tốc độ cao và hạ tầng đồng bộ, việc di chuyển từ trục đại lộ này tới dự án Economy Residences dự kiến chỉ còn tính bằng phút. "Nút thắt" cuối cùng sẽ chính thức được tháo gỡ khi cầu Mễ Sở hoàn thành vào năm 2027, mở ra lộ trình di chuyển xuyên suốt, đưa dự án trở thành tọa độ đón đầu mọi giá trị giao thương và du lịch từ dòng chảy sông Hồng. Đây là lựa chọn an cư thông minh, giúp cư dân nâng cấp chuẩn mực sống cao cấp mà không gây xáo trộn thói quen sinh hoạt hay kinh doanh lâu nay.

Vị trí lõi đô thị sầm uất giữa cộng đồng 100.000 dân

Khác biệt với những dự án vùng ven trống trải, Economy Residences tọa lạc tại "trái tim" Như Quỳnh – đô thị hạt nhân năng động với cộng đồng hơn 100.000 dân cùng hệ thống làng nghề, khu công nghiệp trù phú. Nhờ hạ tầng xã hội sẵn có về giáo dục, y tế và thương mại, cư dân được hưởng lợi tức thì và mở ra cơ hội kinh doanh, giao thương vô tận ngay tại chính ngôi nhà của mình.

Tiện ích đẳng cấp và công nghệ xây dựng đột phá

Economy Residences sở hữu không gian xanh và tiện ích All- In- One hiện đại, ứng dụng công nghệ xây dựng Gangform cấu thành các Module đồng bộ tăng hiệu quả sử dụng và tính bền vững tuyệt đối giúp cách âm, cách nhiệt vượt trội. Với vị trí tâm điểm cửa ngõ phía Đông, cư dân chỉ mất 5-10 phút để tiếp cận Vinhomes Ocean Park hay Ecopark, xác lập một chuẩn mực sống thượng lưu mới.

Công nghệ xây dựng Gangform cấu thành các Module đồng bộ tại Economy Residences

Hoán đổi tài sản – Chiến lược đầu tư bền vững

Dịch chuyển về Economy Residences giai đoạn này chính là cú "hoán đổi tài sản" thông minh để đón đầu quy hoạch vĩ mô khi dự án còn đang ở "vùng trũng về giá. Khi các tuyến vành đai thông mạch và trục sông Hồng đi vào hoạt động, những bất động sản tại lõi đô thị hiện hữu như Như Quỳnh sẽ trở thành hàng hiếm với giá trị gia tăng phi mã.

Việc lựa chọn một không gian sống văn minh giữa lòng một cộng đồng kinh tế sẵn có chính là bước đi chắc chắn nhất để bảo toàn và phát triển thịnh vượng. Đây chính là lời giải hoàn hảo cho bài toán định cư trong làn sóng di dân lịch sử của Thủ đô.