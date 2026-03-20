Sunshine Group sắp “trình làng” bộ sưu tập thấp tầng view sông độc bản tại đại đô thị phía Đông Thủ đô

Được phát triển trên nền tảng cảnh quan mặt nước và cảm hứng di sản, dòng sản phẩm này không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe bậc nhất về không gian sống, mà còn được kỳ vọng sẽ thiết lập chuẩn mực hàng đầu cho bất động sản thấp tầng tại khu Đông Thủ đô.

Tái hiện thương cảng Phố Hiến phồn hoa

Trong lịch sử phát triển đô thị, các dòng sông luôn giữ vai trò như trục xương sống của giao thương và định hình không gian cư trú. Từ những đô thị cổ phương Đông đến các trung tâm kinh tế hiện đại, nơi nào có dòng chảy thuận lợi, nơi đó thường hình thành các cực phát triển sôi động, nơi dòng người hội tụ, dòng thương mại lưu chuyển và các giá trị di sản được bồi đắp theo thời gian.

Không đâu minh họa điều đó rõ hơn thương cảng Phố Hiến thế kỷ XVII. Nằm bên dòng Nhị Hà, nhánh sông Hồng đổ qua đất Hưng Yên, Phố Hiến từng là trung tâm giao thương sầm uất bậc nhất Đàng Ngoài với sự phồn thịnh từng được ghi lại trong câu ca dao "Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến".

Tinh thần ấy nay được Sunshine Group chọn làm nguồn cảm hứng chủ đạo cho Sunshine Legend City - một trong những dự án đáng chú ý bậc nhất phía Đông Thủ đô hiện nay. Với gần 8.000 căn hộ cao cấp và gần 700 sản phẩm thấp tầng, dự án được quy hoạch theo hướng kết hợp bản sắc văn hóa với tư duy đô thị hiện đại, tái hiện ký ức thương cảng thông qua hệ thống cảnh quan mặt nước liên hoàn, các trục đại lộ đặc sắc và các không gian thương mại, dịch vụ sầm uất - một hướng đi khác biệt trên thị trường hiện nay.

Hé lộ bộ sưu tập thấp tầng được đầu tư công phu đến từng chi tiết

Theo tìm hiểu, một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong quy hoạch cảnh quan tại Sunshine Legend City là dòng sông Cửu An dài gần 2km chạy dọc trước mặt tiền dự án. Tuyến sông này được định vị như trục cảnh quan văn hóa trung tâm, gợi nhắc sinh động không khí giao thương "trên bến dưới thuyền" của Phố Hiến trong không gian đương đại.

Cộng hưởng cùng dòng sông chủ đạo này là hệ thống mặt nước cảnh quan quy mô hơn 31.000m², được tổ chức thành các dòng chảy và hồ cảnh quan bố trí uốn lượn quanh các cụm dinh thự, nhà phố, tạo nên mạng lưới thủy cảnh liên hoàn theo thế "minh đường tụ thủy", góp phần cải thiện vi khí hậu, tăng độ ẩm tự nhiên và hình thành cảnh quan sinh thái đặc trưng.

Dự án sở hữu hơn 31.000m² cây xanh, mặt nước với tâm điểm là dòng sông Cửu An dài gần 2km chạy dọc mặt tiền dự án

Giữa không gian sinh thái đặc biệt này, chủ đầu tư quy hoạch khoảng 200 dinh thự đảo và dinh thự ven hồ, lấy cảm hứng từ kiến trúc châu Âu cổ điển kết hợp Indochine tinh tế, với vật liệu cao cấp được tuyển chọn kỹ lưỡng.

Mỗi dinh thự đều được bao quanh bởi cây xanh và mặt nước, tích hợp sân vườn riêng, bể bơi tại gia và không gian mở kết nối thiên nhiên. Đáng chú ý, quy hoạch cảnh quan cũng được đầu tư công phu theo triết lý phong thủy Á Đông, kết hợp hài hòa yếu tố "thủy – mộc – thổ" với bố cục "trước cau sau mít", giúp cân bằng năng lượng và mang đến sự thịnh vượng bền lâu.

Theo thông tin được hé lộ, 100 % dinh thự đảo sở hữu bể bơi và vườn cảnh tư gia

Song song với dòng sản phẩm dinh thự, dọc theo các trục giao thông nội khu và tuyến phố ven sông, dự kiến sẽ hình thành các dãy nhà phố thương mại và liền kề, phát triển theo mô hình kết hợp an cư và kinh doanh, hứa hẹn trở thành trục phố mua sắm, ẩm thực ven sông sôi động bậc nhất khu Đông trong thời gian tới.

Không dừng lại ở không gian sống, dự án còn phát triển hệ thống tiện ích chuẩn 5 sao, từ tổ hợp văn hoá nghệ thuật với công nghệ 3D Mapping, Hologram cùng trình diễn thực cảnh, lễ hội ánh sáng trên dòng sông di sản; tổ hợp thương mại dịch vụ (phố đi bộ, phố mua sắm trên không); tổ hợp nghỉ dưỡng mặt đất và tầng không (clubhouse, hồ nhân tạo, lounge, sky bar….) mang lại trải nghiệm sống, nghỉ dưỡng, giải trí trọn vẹn trong cùng một điểm đến.

Sau khi "gây sốt" với quỹ căn hộ cao tầng, bộ sưu tập thấp tầng tại Sunshine Legend City được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm tiếp theo của giới đầu tư, với lợi thế kép từ không gian sống sinh thái độc bản và tiêu chuẩn chất lượng vượt trội vốn là ADN nổi tiếng của thương hiệu Nhà Sunshine.