Quần thể nghỉ dưỡng của Tập đoàn ông Trịnh Văn Quyết từng sở hữu hai kỷ lục Guinness, liên tục được đề cử tại giải thưởng được ví như “Oscar của ngành du lịch” khi mới khai trương

Khách sạn FLC Grand Hotel Sầm Sơn (nguồn ảnh: To Nghiem Trang).

Tháng 5/2014, Tập đoàn FLC chính thức khởi công tổ hợp FLC Sầm Sơn trên vùng đầm lầy ven biển Thanh Hóa. Khu nghỉ dưỡng quy mô hơn 200 ha sau đó đi vào hoạt động, trở thành khu nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên tại địa phương.

Dự án bao gồm Trung tâm Hội nghị quốc tế 1.300 chỗ ngồi; khách sạn 5 sao thiết kế hình cánh cung ôm trọn bể bơi nước mặn rộng 5.100 m²; khu resort cao cấp cùng sân golf 18 lỗ… tạo nên một tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn tại Thanh Hóa.

Vào thời điểm khai trương, FLC Sầm Sơn đồng thời được Guinness Việt Nam công nhận hai kỷ lục: “Resort có nhiều bể bơi nhất Việt Nam” với 152 hồ bơi trong toàn khuôn viên và “Resort có bể bơi nước mặn lớn nhất Việt Nam”. Hệ thống villa, khách sạn hiện đại cùng tiện ích đã giúp FLC Sầm Sơn nhanh chóng thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước.

Bể bơi nước mặn 5.100 m² nằm tại trung tâm quần thể FLC Sầm Sơn, thiết kế hình cánh cung hướng ra biển (nguồn ảnh: Tập đoàn FLC).

Năm 2017, FLC Sầm Sơn tiếp tục khánh thành giai đoạn 2 với khách sạn FLC Grand Hotel Samson cao 15 tầng, gồm 586 phòng, cùng hệ thống tiện ích mở rộng như nhà hàng, quầy bar, khu spa, vui chơi giải trí… Qua các năm, quần thể tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch – nghỉ dưỡng.

Theo số liệu, trong suốt quá trình vận hành, khu nghỉ dưỡng đã đón gần 2 triệu lượt khách, đóng góp vào tăng trưởng du lịch của tỉnh. Đồng thời, FLC Sầm Sơn cũng là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện như lễ hội du lịch biển, giải golf, hội nghị doanh nghiệp, lễ cưới…

Đáng chú ý, từ năm 2022 đến nay, quần thể liên tục được đề cử tại nhiều hạng mục của World Travel Awards – giải thưởng được coi là “Oscar của ngành du lịch thế giới”, đồng thời được ghi nhận là địa điểm tổ chức MICE tiêu biểu của ASEAN.

Sân golf FLC Golf Links Samson (nguồn ảnh: Tập đoàn FLC).

Dự án cũng nổi bật nhờ sở hữu vị trí đắc địa ngay bãi biển Sầm Sơn thơ mộng. Sau khi tổ hợp đi vào vận hành, nhiều dự án bất động sản du lịch và khách sạn cao cấp khác cũng được triển khai, góp phần thay đổi diện mạo khu vực ven biển Thanh Hóa.

Theo thống kê, năm 2025, Sầm Sơn đón khoảng 8,8 triệu lượt khách, đạt doanh thu 17,48 nghìn tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu du lịch của Thanh Hóa và là một trong những điểm đến hút khách nhất cả nước.



