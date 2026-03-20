Ngay tháng sau, cao tốc gần 24.000 tỷ dự kiến sẽ được khởi công, rút ngắn thời gian di chuyển Nghệ An - Thủ đô nước láng giềng

Sáng 19/3/2026, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy.

Dự án có tổng chiều dài 60 km, điểm đầu tại Km0+000, giao với cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt (thuộc xã Hưng Nguyên, Nghệ An), điểm cuối kết nối Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy. Tuyến đi qua địa bàn 9 xã gồm: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng.

Công trình được đầu tư quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh; nền đường, cầu và các đoạn đào sâu, đắp cao được thiết kế theo quy mô 6 làn xe; giải phóng mặt bằng trong phạm vi 06 làn xe. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 23.940 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2025–2029 và được chia thành 10 dự án thành phần.

Đến nay, 9/9 địa phương đã hoàn thành phê duyệt trích lục, trích đo (đạt 100%) và lựa chọn xong vị trí các khu tái định cư. Sở Công Thương đã phối hợp rà soát các công trình điện bị ảnh hưởng, tham mưu phương án di dời. Tuy nhiên, do báo cáo nghiên cứu khả thi của các dự án thành phần chưa được phê duyệt, tiến độ giải phóng mặt bằng có nguy cơ chậm, đặc biệt ở hạng mục xây dựng hạ tầng khu tái định cư.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các xã báo cáo chi tiết tiến độ giải phóng mặt bằng, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp. Các địa phương đều đang nỗ lực bám sát các mốc thời gian được giao.

Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, song cũng chỉ ra một số nhiệm vụ còn chậm so với kế hoạch. Để đảm bảo mục tiêu khởi công dự án vào ngày 30/4/2026, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; đối với các nhiệm vụ được giao còn thực hiện chậm đề nghị phải đẩy nhanh tiến độ để trình các Sở, ngành phê duyệt. Đồng thời, các sở, ngành cần phối hợp chặt chẽ với địa phương để hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Các địa phương được yêu cầu hoàn thành kiểm kê đất nông nghiệp, lâm nghiệp; áp giá, chi trả bồi thường theo đúng tiến độ. Song song, cần đẩy nhanh xây dựng khu tái định cư, tổ chức kiểm đếm...

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng thành lập Tổ công tác hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi; đồng thời phối hợp với các Sở, ngành hoàn thành việc thẩm định phê duyệt các Báo cáo nghiên cứu khả thi đã trình; hướng dẫn các xã trong việc xây dựng các khu tái định cư...

Sở Công Thương phối hợp thực hiện di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật. Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đồng thời tham mưu nguồn vật liệu phục vụ dự án.

Ban Quản lý dự án công trình giao thông có trách nhiệm cung cấp sơ đồ mỏ vật liệu để các địa phương tham khảo khi xây dựng khu tái định cư; định kỳ hằng tuần báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng...

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc Vinh – Thanh Thủy sẽ mở ra không gian phát triển mới cho hành lang kết nối Đông - Tây, bao gồm Lào, Đông Bắc Thái Lan và Myanmar, qua đó phát huy tiềm năng tăng trưởng kinh tế - xã hội của khu vực Bắc Trung Bộ.

Từ góc độ nước bạn Lào, tuyến đường trong tương lai sẽ giúp lưu thông trực tiếp hàng hóa đường bộ từ khu vực Thủ đô Viêng Chăn sang Bắc Trung Bộ và ra biển qua các cảng Cửa Lò, Nghi Sơn, Vũng Áng. Ở chiều ngược lại, đây sẽ là tuyến liên vận quốc tế kết nối sang Lào, đến Thủ đô Viêng Chăn và khu vực Đông Bắc Thái Lan, tạo thuận lợi cho chuỗi cung ứng trong khu vực ASEAN.



