Hạ tầng bứt phá, bất động sản khu Đông TPHCM bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Dự án Global City là một trong những dự án điển hình tại khu Đông TPHCM

Mạng lưới hạ tầng dần hoàn thiện, mở rộng không gian đô thị

Không còn là khu vực “vùng ven” như trước, khu Đông TPHCM đang dần trở thành một trong những khu vực có tốc độ hoàn thiện hạ tầng nhanh nhất thành phố. Điểm đáng chú ý là các dự án không còn phát triển đơn lẻ mà đang hình thành theo mạng lưới, tạo ra hiệu ứng cộng hưởng rõ rệt.

Tại cửa ngõ phía Đông, Nút giao An Phú được xem là một trong những “nút thắt” quan trọng đang được tháo gỡ. Sau khi một số hạng mục hầm chui được đưa vào sử dụng, lưu lượng phương tiện qua khu vực này đã bắt đầu cải thiện, dù công trình vẫn đang tiếp tục thi công các phần còn lại. Khi hoàn thành toàn bộ, nút giao không chỉ giải quyết bài toán ùn tắc mà còn đóng vai trò kết nối xuyên suốt giữa các trục giao thông huyết mạch của khu Đông.

Cùng lúc đó, Nút giao Mỹ Thủy - điểm trung chuyển hàng hóa quan trọng - cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Với vai trò kết nối trực tiếp đến Cảng Cát Lái, công trình này giúp tách dòng xe container ra khỏi khu dân cư, giảm xung đột giao thông và nâng cao hiệu quả vận tải.

Không chỉ dừng lại ở các nút giao, việc mở rộng Đường Nguyễn Thị Định và các tuyến kết nối liên khu vực đang góp phần hoàn thiện trục vận tải hàng hóa quan trọng. Khi các tuyến này đồng bộ, khu Đông sẽ trở thành một hành lang logistics chiến lược, gắn kết trực tiếp với hệ thống cảng biển và cao tốc.

Ở tầm nhìn rộng hơn, Đường Vành đai 3 TPHCM được xem là “xương sống” của mạng lưới giao thông liên vùng. Tuyến đường này khi hoàn thành sẽ kết nối hàng loạt cao tốc hướng tâm, tạo điều kiện lưu thông liên tục giữa TPHCM và các tỉnh Đông Nam Bộ, từ đó mở rộng không gian phát triển đô thị ra ngoài khu vực lõi.

Song song với hạ tầng đường bộ, sự vận hành của Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đang dần định hình lại thói quen di chuyển của người dân. Việc rút ngắn thời gian đi lại từ khu Đông vào trung tâm không chỉ giảm áp lực giao thông mà còn làm thay đổi cách người dân lựa chọn nơi ở và làm việc.

Trong tương lai, khi các tuyến metro tiếp tục mở rộng và kết nối với sân bay Long Thành, Thủ Thiêm và các đô thị vệ tinh, khu Đông sẽ hình thành một hệ thống giao thông đa tầng - yếu tố then chốt để phát triển đô thị hiện đại.

Từ hạ tầng đến “lực đẩy” bất động sản

Hạ tầng không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn tạo ra những thay đổi sâu sắc trong cấu trúc đô thị. Khi các tuyến đường mới mở ra, quỹ đất phát triển được mở rộng, kéo theo sự hình thành của các khu đô thị quy mô lớn.

Một trong những yếu tố mang tính định hướng là quy hoạch Trung tâm Tài chính Quốc tế Thủ Thiêm. Khi trung tâm này dần thành hình, khu Đông không chỉ là nơi ở mà còn trở thành khu vực tập trung các hoạt động tài chính, thương mại và dịch vụ cao cấp.

Cùng với đó, các công trình như Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc hay nhà ga đường sắt tốc độ cao trong tương lai tiếp tục bổ sung các chức năng đô thị, tạo nên một hệ sinh thái phát triển toàn diện.

Trên thực tế, sự thay đổi hạ tầng đã kéo theo làn sóng phát triển của các khu đô thị mới. Dọc theo các trục giao thông lớn và tuyến metro, nhiều dự án bắt đầu hình thành và nhanh chóng thu hút cư dân về sinh sống.

Tại khu vực khu Đông, Vạn Phúc City được quy hoạch như một khu đô thị ven sông với quy mô lớn, tích hợp nhà ở, thương mại và không gian công cộng. Việc nằm trên trục Quốc lộ 13 - một trong những tuyến kết nối TPHCM với Bình Dương - giúp khu vực này hưởng lợi từ dòng chảy giao thông liên vùng.

Ở khu Đông còn có dự án Masteri Centre Point nằm trong đại đô thị quy mô lớn, phát triển theo mô hình tích hợp với đầy đủ tiện ích và hạ tầng nội khu. Dự án này phản ánh xu hướng phát triển các khu đô thị “all-in-one”, nơi cư dân có thể sinh sống, làm việc và giải trí trong cùng một không gian.

Bên cạnh đó, các dự án mới cũng đang nổi lên tại những vị trí gắn trực tiếp với hạ tầng chiến lược. Dự án The Global City nằm trên trục đường Liên Phường, kết nối với đại lộ Mai Chí Thọ và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Khi tuyến Liên Phường dần thông suốt, khả năng kết nối khu vực này với trung tâm thành phố được cải thiện đáng kể, đồng thời hình thành thêm các không gian sinh hoạt, giải trí mới.

Cùng với đó, các dự án như The Privé, Him Lam Phú An lại cho thấy rõ xu hướng phát triển bất động sản gắn với hạ tầng giao thông khu Đông. Việc nằm gần tuyến metro giúp dự án này hưởng lợi trực tiếp từ khả năng kết nối nhanh với trung tâm thành phố, đồng thời phù hợp với mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông (TOD).

Điểm chung dễ nhận thấy là các dự án bất động sản tại khu Đông ngày càng gắn chặt với hạ tầng. Thay vì phát triển rời rạc, các khu đô thị đang bám theo các trục giao thông lớn, tạo thành những “hành lang phát triển” mới.

Theo các chuyên gia, khu Đông đang hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành cực tăng trưởng mới của TPHCM: quỹ đất còn dư địa, hạ tầng đang hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng.

Trong bối cảnh thành phố mở rộng không gian đô thị và giảm áp lực cho khu vực trung tâm, khu Đông được kỳ vọng sẽ đảm nhận vai trò mới - không chỉ là cửa ngõ giao thông mà còn là trung tâm kinh tế, tài chính và đô thị hiện đại.

Khi các công trình hạ tầng trọng điểm lần lượt về đích trong giai đoạn 2025-2030, khu Đông nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn. Sự thay đổi này không chỉ tác động đến thị trường bất động sản mà còn góp phần định hình lại cấu trúc đô thị TPHCM trong tương lai.

Hân Dao